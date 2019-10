A hererák és tünetei

A beteg típusos esetben fájdalmatlan csomót tapint a herében, vagy a here szintén fájdalmatlan megnagyobbodását észleli, és emiatt - sokszor sajnos néhány hónap késéssel - keresi fel az orvost, urológust. A daganat növekedése következtében az érintett néha húzó érzésről, a herék súlyosságáról, elnehezedéséről panaszkodik, máskor arról, hogy víz gyűlt meg a herezacskóban (hydrokele). A tumor időnként heregyulladást okoz, így a here fájdalmassá válik. Az is előfordulhat, hogy a beteg csak az áttétek következtében kialakult tüneteket észleli. Ilyenek a köhögés, a hát fájdalma, a vérszegénység. Bizonyos daganatokra - főleg a HCG-t termelőkre - pedig az a jellemző, hogy az emlők megnagyobbodását okozzák.