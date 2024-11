Megváltozott szagú vizelet - 16 ok, ami mögötte állhat

Az egészséges vizelet színe halványsárga és sötétsárga közötti, megfelelő folyadékbevitel esetén nincsen szaga. Szagát többféle nem kóros állapot okozhatja, de ritkán súlyosabb betegség is állhat a szokatlan, megváltozott szag hátterében. A következőkben bemutatunk a teljesség igénye nélkül 16 olyan körülményt, amely erősebb szagú vizeletet eredményezhet.

A vizelet a szervezet által kiválasztott és a vese által előállított „folyékony végtermék”. Nagy része víz, tartalmaz továbbá felesleges anyagcseretermékeket (például karbamidot, húgysavat) és elektrolitokat.

1. Az aszparagin nevű, kéntartalmú aminosav felelős a spárgafogyasztás után jelentkező kellemetlen szagú vizeletért. Étkezést követően már fél óra elteltével megjelenhet a szag, amely bár gyorsan elillan, de egymást követő vizelésekkor akár 14 órán át észlelhető. Az emberek 20–50%-a tapasztalja ezt az egyébként ártalmatlan állapotot. Emiatt semmiképp ne mondjunk le a spárgás ételekről, hiszen egy rendkívül egészséges zöldségről van szó.

2. Az elegendő vízfogyasztás segíti a normál vizeletképzést. Ezért van az, hogy ha keveset iszunk, netán ki vagyunk száradva, a vizelet sűrűsödik, színe és szaga erősebbé válik. Ezenfelül elégtelen folyadékbevitel mellett a vesekőképződés és a húgyúti fertőzések veszélye is megnő.

3. Húgyúti fertőzések esetén a vizeletürítés gyakoribbá, a vizelet pedig kellemetlen szagúvá válhat. Ennek oka a vizeletben felszaporodó baktériumok. Ha a vizelés közben fájdalmat érez és belázasodik, mindenképpen keresse fel orvosát, lehetséges, hogy antibiotikumra lesz szüksége.

4. A vesekövek többféle módon is megváltoztathatják a vizelet szagát. A vizeletürítés akadályoztatása ammónia- és sófelhalmozódáshoz vezethet, az ezáltal sűrűbbé vált vizelet kellemetlen szagúvá válik. Emellett a veseköves betegek fogékonyabbak a fertőzésekre. Kéntartalmú vesekő esetén pedig jellegzetes, záptojás szagú vizelet tapasztalható. Amennyiben lázas, vesetáji fájdalma van vagy vér jelenik meg a vizeletében, feltétlenül konzultáljon orvosával. A kisebb kövek általában maguktól távoznak, míg a nagyobbak orvosi beavatkozást igényelhetnek.

5. Kezeletlen cukorbetegségben a cukor megjelenik a vizeletben és annak gyümölcsre emlékeztető, édeskés szagot adhat. Ennek oka az úgynevezett ketonúria. Ilyenkor a glükóz nem jut be a sejtekbe, hogy energiával lássa el azokat, így a test a zsírt kezdi el lebontani. Ezzel egy időben, a vérben keringő nagyszámú glükózmolekula miatt magas vércukorszint jellemző. Az állapot diabéteszes ketoacidózishoz vezethet, amely súlyos, potenciálisan életveszélyes anyagcserezavar.

6. A juharszirup betegség (jávorfaszörp betegség) egy ritka, öröklődő enzimhiba, az érintettek bizonyos aminosavakat nem tudnak lebontani. Ezek az aminosavak megjelennek a vizeletben, amely ettől édeskés szagúvá válik. A juharszirup betegséggel született csecsemők megszületésük után 1–2 napig jellegzetes, szirupos illatot árasztanak. Kezelés nélkül a betegség súlyos, életveszélyes szövődményekkel járhat. A kezelés speciális diétából áll.

7. Bizonyos szexuális úton terjedő betegségek szintén okozhatnak szagos vizeletet mindkét nemnél. Előfordulhat, hogy egyéb tünet nem tapasztalható, de általában jellemző a nemi szervek viszketése, illetve csípő érzés vizeletürítés alkalmával. Ez esetben is ajánlott mielőbb szakorvost felkeresni.

8. A B-vitaminok, amennyiben sokat vesz be belőlük, a vizelettel ürülve azt zöldessárga színűre festhetik. A túl sok B 6 (piridoxin) furcsa szagot ad a vizeletnek, míg a javasoltnál több B 1 -vitamin halszagú vizeletet eredményezhet. Egyeztessen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, amennyiben segítségre van szüksége a vitaminok helyes adagolását illetően.

9. A szulfonamid típusú antibiotikumok (ilyen a Sumetrolim), amelyeket húgyúti és egyéb fertőzések esetén alkalmaznak, továbbá a cukorbetegség és a reumatoid arthritis kezelésére szedett gyógyszerek szintén befolyásolhatják a vizelet szagát.

10. A kismamák több okból észlelhetnek vizeletükben változást. A reggeli hányások okozta enyhe kiszáradás és magzatvédő vitamin szedése is eredményezhet normálistól eltérő szagú vizeletet. Azonban ez az ilyenkor fellépő hormonváltozások és gyakrabban jelentkező húgyúti fertőzések számlájára is írható. Ha a szag mellett egyéb tünetet is tapasztal, kérje orvosa tanácsát.

11. A téma kapcsán néhány szerv működési zavaráról is érdemes szót ejteni. Májbetegség esetén a felhalmozódó és kiürülő méreganyagok kellemetlen szagú vizeletet okozhatnak, míg veseelégtelenségben kifejezett ammóniás szag észlelhető a vizelet ürítésekor.

12. Irrigálás is előidézhet változást a vizelet szagában. A túlzásba vitt intim öblögetés felboríthatja a hüvelyflóra egyensúlyát, fertőzéseket, folyást okozva ezzel. Egyes, hüvelyöblítéssel kapcsolatos kutatások kismedence-gyulladással is összefüggést találtak. Amennyiben furcsa szagot tapasztal, irrigálás helyett inkább keresse fel nőgyógyászát.

13. A sipolyok (fisztulák) üreges szervek, testüregek között kialakult kóros összeköttetések, melyeken keresztül folyadék, illetve szilárd anyag haladhat rendellenes irányba. Amikor a húgyhólyag és a bél között sipoly alakul ki, gáz, illetve széklet is távozhat a vizelettel. Gyulladásos állapotok (mint a Crohn-betegség), daganatok következtében, illetve szülés vagy bizonyos műtétek kapcsán is képződhetnek sipolyok. Kezelésük műtétet igényel.

14. A tirozinémia a fehérjék lebontását érintő, veleszületett anyagcserezavar. Mindamellett, hogy kezeletlenül súlyos tüneteket okozhat, a felhalmozódó tirozin jellegzetes, romlott szagot adhat a vizeletnek. Terápiás lehetőségei: gyógyszer, illetve speciális diéta.

15. Szintén anyagcserét érintő, ritka, örökletes megbetegedés a halszag-szindrómaként is ismert trimetilaminuria. A vizelet mellett a lehelet és az izzadság is jellegzetes halas szagot áraszthat. A betegség nem kezelhető, habár diéta és tisztálkodás enyhülést hozhat, továbbá kísérletek zajlanak antibiotikum-, illetve vitaminterápiával kapcsolatban.

16. Ha túl sokáig tartogatjuk a vizeletet, az is okozhatja annak kellemetlen szagát. Emellett húgyúti fertőzés esélyét is növelheti. Általában a kisgyermekekre jellemző, hogy elfelejtenek mosdóba menni, ezért érdemes őket emlékeztetni erre, ahogyan a gyakori folyadékfogyasztásra is.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



Felhasznált irodalom: