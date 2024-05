Hogyan válasszunk inkontinencia terméket?

Az inkontinenciával küzdő emberek állandóan attól tartanak - különösen nyilvános helyen-, hogy nem tudják visszatartani vizeletüket, emiatt egyre visszahúzódóbbakká válnak és különféle általában nem túl célravezető módszerekkel próbálnak segíteni magukon. Ez azonban igen rossz hozzáállás!

Az inkontinencia az érintettek számára nagy kihívást jelenthet a mindennapokban és korlátozhatja szociális életüket. Ennek következtében sokan visszahúzódókká válnak, de ennek nem kell így lennie, hiszen a modern terápiás eljárások mellett különféle inkontinencia termékek is rendelkezésre állnak, amelyeket a kezeléssel együtt igénybe véve a szövődmények elkerülhetők, az életminőség pedig javítható.

Nem helyettesítik a szakorvosi kezelést, de hatékony segítséget jelentenek a mindennapokban

A modern kezelési eljárások kiegészítéseként inkontinencia termékek széles választéka segít javítani a betegek életminőségét és megelőzni a szövődményeket. Hangsúlyozzuk, hogy az inkontinencia termékek nem helyettesítik a megfelelő szakorvosi kezelést, csupán kiegészítik azt.

Ma már számtalan hatásos terápiás módszer létezik az inkontinencia kezelésére. Az eredmény elérése azonban egyénenként változó időbe telik. Addig is a különböző kezelési fázisok alatt szükség lesz megfelelő inkontinencia termékekre. Az inkontinencia valamennyi típusára kapható megfelelő termék, amely gondoskodik arról, hogy a páciens felhőtlenül élvezhesse az életét és a társadalmi eseményekről se kelljen lemondania.

Mi alapján válasszunk?

Olyan terméket válasszon, ami a leginkább illeszkedik napirendjéhez, életritmusához!

Tipp Önmagában egyetlen termék nem minden esetben felel meg a mindennapok valamennyi követelményének. Ezért azt javasoljuk, hogy különféle inkontinencia termékekből állítsa össze az Önnek leginkább megfelelő válogatást. Nappal például kiemelt szempont lehet a szagok elzárása, éjjel pedig az átlagosnál nagyobb nedvszívó kapacitás.

Különféle segédeszközök állnak az inkontinens páciensek rendelkezésére, melyek közül cikkünkben a nedvszívó termékekkel foglalkozunk részletesen.

Az inkontinencia alsóneműk (pelenkanadrágok), pelenkák (nadrágpelenkák) és betétek felszívják, megkötik és magukban tartják a nedvességet.

Az inkontinencia termékeknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

Biztonsággal fel kell szívniuk és meg kell kötniük a folyadékot.

Bőrbarátnak kell lenniük.

Fontos kritérium a könnyű használhatóság, viselőjüket nem korlátozhatják tevékenységeiben.

Diszkrétnek kell lenniük (a ruha alatt nem rajzolódik ki).

Viselésük nem járhat semmiféle zajjal, csörgéssel, suhogással.

Biztosan el kell zárniuk a szagokat.

Nem szabad elmozdulniuk, csúszkálniuk.

Ne a termék ára alapján döntsünk!

Az előzőekben felsorolt szempontok sokkal fontosabbak az árnál, ha ugyanis egy rosszabb minőségű terméket választunk, azért, mert olcsóbb, hosszú távon sokkal többe kerülhet, mintha egy jobb minőségű, de drágább terméket választottunk volna. Ugyanakkor a drágább nem feltétlenül jobb és az olcsóbb sem feltétlenül rosszabb, a fontos az, hogy számunkra megfeleljen, és ne az ára alapján válasszunk. Ellenkező esteben, ha nem megfelelő terméket használunk, az átázás, az állandó nedves közeg következtében bőrirritáció, gyulladás alakulhat ki, akár felfekvés is, aminek a kezelése sokkal költségesebb, az azzal járó kellemetlenségről, fájdalomról és életminőség-romlásról nem is beszélve.

A nedvszívó inkontinencia termékek felépítése

Valamennyi nedvszívó inkontinencia termék hasonló felépítésű:

Külső részük általában fóliaréteggel borított, ami például polietilénből készülhet, ez a fehérneműt és a ruházatot védi a szennyeződésektől. A testfelszínnel érintkező részük egy vékony, puha, bőrbarát úgynevezett nemszőtt textíliával rendelkezik, ami kellemes viseletet biztosít és a nedvességet gyorsan a nedvszívó magba vezeti, ami cellulóz és egy speciális folyadékmegkötő anyag, az úgynevezett szuperabszorbens keverékéből áll. Ennek köszönhető, hogy a pelenkák vastagsága és súlya a ’80-as évek elejétől felére csökkent. A szuperabszorbens, ami a vizeletet gél állagúvá alakítja át, folyadékból a saját térfogatának többszörösét képes megkötni, és azt nyomás hatására sem adja le, azaz nem szivárog belőle vissza, amit megkötött.

A szuperabszorbensről bővebben

A szuperabszorbensnek van egy további feladata is: savas kémhatásának köszönhetően semlegesíti a vizeletben található lúgos kémhatású ammóniát – mely a jellegzetes, kellemetlen vizeletszagot adja. Ezenkívül a szagokat okozó baktériumok szaporodását a savas kémhatásának köszönhetően szintén gátolja, így kettős hatása révén biztosítja a szagtalan, diszkrét viseletet akkor is, ha a termék vizelettel telt. Ezt hívják Odour Control szagsemlegesítő rendszernek. Ha az érintett olyan terméket választ, mely ezzel a funkcióval rendelkezik, nem kell aggódnia az árulkodó szagok miatt; nyugodtabban mehet közösségbe és továbbra is részt vehet a társadalmi életben.

A nedvszívó inkontinencia termékek helyes alkalmazása: minden célra a megfelelő terméket

Enyhe vizeletcsepegés esetén gyakran a fehérneműbe ragasztható vékony betétek is elegendők.

Közepesen súlyos esetben a betétek közül már a nagyobb nedvszívó kapacitással rendelkező, vastagabb és nagyobb betétek választandók. Közepesen súlyos inkontinencia mellett már szükség lehet fehérneműként használható pelenkák, pelenkanadrágok viselésére is.

Súlyos esetben pedig öves vagy hagyományos pelenkák vagy pelenkanadrágok viselése szükséges. Ez utóbbi típusú pelenkanadrágok viselése főleg éjszakára ideális, valamint egész napra fekvő betegeknek, illetve rendkívül nyugtalan (pl. demens) betegeknek.

Férfiaknak enyhe és középsúlyos vizeletinkontinencia esetén a speciálisan számukra tervezett, anatómiailag formált termékek, férfibetétek viselése ajánlott.

Székletinkontinencia esetén mobil betegeknek a fehérneműként használható pelenkák, fekvő betegek esetén a hagyományos nadrágpelenkák nyújtanak megbízható védelmet.

Tipp Ha nem biztos benne, hogy melyik termék a megfelelő az Ön vagy hozzátartozója számára, enyhe inkontinencia esetén van lehetőség ingyenes termékminták igénylésére, melyek segítenek a választásban.

Fontos tudni, hogy az egészségügyi betétek nem megfelelőek vizelettartási problémák esetén!

A nők közül sokan vizelettartási problémájukat a menstruációs vér felfogására szolgáló egészségügyi betétekkel próbálják meg kordában tartani. Noha ezek alapvetően hasonló felépítésűek, mint az inkontinencia termékek, erre a célra alkalmatlanok. Az egészségügyi betétek néhány milliliter vért képesek magukba szívni. Felszívó kapacitásuk a vizelet felfogásához túlságosan csekély, valamint nem rendelkeznek olyan szagmegkötő rendszerrel, mint az inkontinencia betétek. Ezért inkontinencia esetén nem jelentenek megbízható segítséget.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Pflege.de

Lektorálta: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos