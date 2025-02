Ezek az urológiai betegségek természetesen mindkét nemnél előfordulhatnak, de a hasonlóságok mellett az anatómiai különbségből fakadóan eltérések is lehetnek mind az okok, mind a tünetek, mind a kezelés tekintetében. Milyen tünetekkel járhat a húgyhólyaggyulladás és húgycsőgyulladás férfiaknál? Mi okozhatja náluk, és hogyan lehet kezelni ezeket a betegségeket?

Miből adódnak a különbségek férfiak és nők között?

Húgyúti fertőzések férfiaknál viszonylag ritkábban fordulnak elő, mint nőknél, mivel a férfiak húgycsöve sokkal hosszabb. Emiatt a baktériumok nehezebben tudnak feljutni a húgyutakba, illetve ott megtelepedni és fertőzést okozni. Miközben a nők húgycsöve átlagosan 3-4 cm hosszú, addig a férfiaké elérheti akár a 25 cm-t is. Mindemellett ugyancsak anatómiai okokból a férfiaknál a húgycsőnyílás távolabb helyezkedik el a végbélnyílástól, így a bélbaktériumoknak – amelyek a húgyhólyaggyulladás gyakori kórokozói – szintén nehezebb dolguk van, ha a húgyhólyagba akarnak eljutni.

Férfiak körében a kor előrehaladtával nő a húgyhólyaggyulladás előfordulásának kockázata, mivel idősebb korban gyakori a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás, amelynek következtében a húgyhólyag vizeléskor nem tud teljesen kiürülni, és a pangó vizeletben könnyen elszaporodnak a kórokozók. Ezért kb. 60 éves kortól a férfiaknál közel ugyanolyan gyakori a húgyhólyaggyulladás előfordulása, mint nőknél.

Húgyhólyaggyulladás férfiaknál

A húgyhólyaggyulladás elsősorban nőknél fordul elő, ám férfiak esetében is jelentkezhet, bár jóval ritkábban – főként az 50 év feletti férfiak érintettek. A húgyhólyaggyulladás férfiaknál többnyire valamilyen prosztatabetegség következménye. Amennyiben egy férfi a húgyhólyaggyulladás tüneteit észleli magán, nagyon fontos, hogy az okok felderítése és a megfelelő kezelés érdekében mihamarabb orvoshoz forduljon!

Mik lehetnek az okok?

A férfiak húgycsöve hosszabb, mint a nőké, ezért alapvetően kevésbé fogékonyak a húgyhólyagot veszélyeztető felszálló fertőzésekre. A betegség azonban náluk is kialakulhat. Kockázati tényezőt jelent az erős lehűlés és az immungyengeség. A nem megfelelően kezelt cukorbetegség is gyakran vezet húgyúti fertőzések kialakulásához. Férfiak körében a húgyhólyaggyulladás oka legtöbbször valamilyen prosztatabetegség. Ez a magyarázata annak, hogy férfiak körében miért többnyire 50 éves kor felett fordul elő húgyhólyaggyulladás.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás a vizelet elvezetését akadályozhatja. A hólyagban rekedt maradék vizelet pedig ideális táptalajként szolgál a baktériumoknak, amelyek húgyhólyaggyulladást okoznak.

Az esetek egy részében a férfiak húgyhólyaggyulladásának oka akut vagy krónikus prosztatagyulladás (prosztatitisz), amit baktériumok, vírusok vagy gombák okoznak. A prosztatagyulladás kialakulásában a húgycső szűkülete is szerepet játszik. Ez a betegség fiatal és idősebb korban egyaránt jelentkezhet.

Tünetek és vészjelek: Mikor forduljon orvoshoz?

Ha a húgyhólyaggyulladás tüneteit észleli, mint például erős vizelési ingert, vizeletürítés közben fájdalmat és/vagy égő érzést tapasztal, vagy vér van a vizeletében, feltétlenül forduljon urológus szakorvoshoz, hogy a háttérben álló okokat kideríthessék! Különösen fontos az urológus mihamarabbi felkeresése, ha a tünetek 50 éves kor felett jelentkeznek, de bármely korosztályban tanácsos urológushoz fordulnia annak, aki a húgyhólyaggyulladás tüneteit tapasztalja magán.

Prosztatagyulladásra utaló tünetek esetén is orvoshoz kell fordulni! Ezek a következők lehetnek:

Fájdalmas, égő érzés vizeletürítés közben

Csökkent vizeletmennyiség

Erős vizelési inger

Fájdalmas székletürítés, gáttáji fájdalom

Fájdalmas magömlés (ritkán)

Láz és/vagy hidegrázás (akut bakteriális gyulladás esetén).

A húgyhólyaggyulladás kezelési lehetőségei

Ha a húgyhólyaggyulladás okaként az orvos valamilyen prosztatabetegséget diagnosztizál, akkor célzott terápiával az alapbetegséget kezeli. A prosztatagyulladást például rendszerint antibiotikumokkal és gyulladásgátló gyógyszerekkel kezelik. A meleg (pl. borogatás) is jótékony hatású lehet.

A húgyhólyaggyulladás kezelésének kiegészítéseként fogyaszthatók speciális húgyhólyag- és vesék számára jó hatású teák, például aranyvessző és nyírfalevél alapú tea. Ezek nemcsak a kórokozók kiürülését segítik, hanem a gyulladás és fájdalom enyhítését is támogatják. Bizonyos esetekben antibiotikum szedésére lehet szükség.

Húgyhólyaggyulladás esetén alapvető fontosságú, hogy nagy mennyiségű folyadékot fogyasszon, és melegen tartsa az érintett területet.

Húgycsőgyulladás (urethritisz) férfiaknál

Mi okozhat húgycsőgyulladást?

A húgycsőgyulladás leggyakoribb oka mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, vírusok, egysejtűek) okozta fertőzés. Azonban allergia, mechanikai ingerek vagy kémiai károsító anyagok is okozhatják. Férfiakat és nőket egyaránt érint a betegség. A húgycsőgyulladás szexuális úton terjedő kórokozók, például baktériumok (Chlamydia, gonococcus (tripper), Mycoplasma, Ureaplasma és akár bélbaktériumok) vagy egysejtű (Trichomonas) okozta fertőzések velejárója is lehet, de okozhatja vírus, pl. Herpes simplex, vagy gomba is.

A húgycsőgyulladás kialakulásánál kockázati tényezőt jelent továbbá a cukorbetegség, illetve a gyenge immunrendszer.

A húgycsőgyulladás tünetei

Égő érzés, viszketés a húgycső tájékán.

Fájdalom és égő érzés vizeletürítés közben.

Férfiaknál húgycsőfolyás (húgycsőből távozó váladék), ami reggelente a legerősebb.

A húgycsőgyulladás lehetséges szövődményei férfiaknál

Férfiaknál a gyulladás átterjedhet a herékre, mellékherékre és néhány esetben a prosztatára is.

Hogyan kezelhető a húgycsőgyulladás?

A tünetek észlelésekor nagyon fontos, hogy mihamarabb orvoshoz forduljon! A pontos diagnózis megállapítása után az okok függvényében az orvos megkezdi a kezelést. Ha bakteriális fertőzésről van szó, akkor általában antibiotikumos kezelést rendel el. Vírusos, gombás és egysejtű okozta fertőzések kezelésére is hatékony gyógyszerek állnak rendelkezésre. Néhány esetben a partner kezelése is szükséges (pl. Chlamydia-fertőzés esetén).

Minél hamarabb kezdik meg a megfelelő kezelést, annál eredményesebb a terápia.

Ha a fertőzés lehetőségét a vizsgálatok eredményei kizárják, akkor is döntő jelentőségű, hogy megtalálják a kiváltó okot, illetve okokat. Ha a húgycsőgyulladást például valamilyen tisztálkodó szer okozta, akkor ennek alkalmazása kerülendő, és helyette panaszt nem okozó tisztálkodó szer használható.

Erős fájdalom esetén az orvos fájdalomcsillapító gyógyszert is felírhat.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; blasenentzuendung-ratgeber.com, apotheken-umschau.de, apotheken.de, Blasenent­zündung beim Mann (Femalife)

Lektorálta: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos