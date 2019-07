A prosztatarák a korai stádiumban sikerrel gyógyítható

A prosztata (dülmirigy) karcinómája a férfiak leggyakoribb s legfélelmetesebb tumoros betegsége. A tünetek jelentkezése előtt, azaz megfelelő időben felfedezve a rák megjelenését, jó eséllyel gyógyítható a betegség, ami a rendszeres szűrővizsgálatok nélkül elképzelhetetlen.

A betegség pontos oka még nem ismert. Hátterében, kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A prosztatarák tudományos kutatásának eredményei mind több biztatást és reményt jelenthetnek a betegek számára. A genetikai okokra, a halmozott családi előfordulásra is nagy figyelmet fordítanak a genetikus orvosok és a kezelésben részt vevő szakorvosok.

Az 1-es kromoszóma egyik génjének hibája kedvez a betegség kialakulásának, a családban férfiágon való előfordulásának. De a betegség kialakulása mögött más kromoszómák hibája is állhat. Az életkor az egyik legfontosabb rizikótényező, mivel annak előrehaladtával nő a kockázat is. – tudtuk meg dr. Varga Gyula urológus főorvostól, aki hozzátette: – A hormonális okot sem szoktuk figyelmen kívül hagyni a diagnózis felállítása során. Az már tudható, hogy a tumor csak tesztoszteron jelenlétében tud kifejlődni és növekedni. Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az étkezési szokások is nagy szerepet játszanak a tumor kifejlődésében. Azok a férfiak, akik túl zsíros, fűszeres ételekhez szoktatták szervezetüket, és kimaradnak az étrendjükből a rostokban, vitaminokban, zöldségekben gazdag ételek, továbbá rendszeresen fogyasztanak vörös húsokat tartalmazó ételeket, sokkal veszélyeztetettebbek, mint az egészségesen táplálkozók. Nagy érdeklődést vált ki az a kutatási eredmény is, hogy a szexuális élet kiegyensúlyozottsága, aktivitása is szerepet játszhat a prosztatarák kialakulásában. Erre még senki nem tud pontos, tudományos kísérletekkel alátámasztott visszaigazolást „felmutatni”, de az ellenkezője sem zárható ki.

A prosztatarák gyakorisága, rizikófaktorai és korai felismerése Hazánkban minden évben 1400-1500 férfi halálát okozza a prosztatarák, a halált okozó daganatos betegségek sorában a tüdőrák után a második helyen áll. A genetikai tényezők, örökletes hatások, a helytelen étkezés, a helytelen életmód, a túlzott stresszes élet, a mozgásszegény életmód mellett további kiváltó ok lehet a kiküszöbölhetetlen tényező, az életkor. Vannak azonban olyan foglalkozást végző férfiak – forrasztók, galvanizálással foglalkozók, akkumulátorgyártók, kadmiummal dolgozók –, akiknek szervezetében az átlagosnál nagyobb arányban volt kimutatható a prosztatarák előfordulása. A tünetmentes középkorú férfiak számára a rendszeres urológiai vizsgálaton való részvétel az egyetlen lehetséges módja annak, hogy a korai, gyógyítható esetek felfedezésre, felismerésre kerüljenek. Ehhez mindenképpen a háziorvostól kérjenek elsődleges tájékoztatást és beutalót a vizsgálatra. A szűrés során más elváltozásokra, egyéb férfibetegségekre is fény derülhet, ami újabb esélyt ad az egészség visszaállítására – tájékoztatott dr. Varga Gyula urológus főorvos.

- Milyen tünetekre kell figyelniük a férfiaknak, amik a prosztata súlyosabb megbetegedésére, daganatra utalhatnak?

- A korai stádiumban, amikor még eredményesen gyógyítható lenne a páciens, többnyire tünetmentes. A prosztatarákra utaló korai tünetek szinte egyáltalán nincsenek, nem érzékelhetőek. Ezért gyakorta már csak az előrehaladott állapotban lévő beteggel találkozunk, amikor a betegség teljesen nem gyógyítható, teljes tünetmentesség nem érhető el. Sokszor csak véletlenül, más betegségek, például jóindulatú prosztatamegnagyobbodás műtétét követő szövettani vizsgálatkor derül fény a prosztatarák betegségre. A jóindulatú prosztatamegnagyobbodásra jellemző elzáródásos tünetek előfordulhatnak, de daganat esetén sokkal gyorsabban váltanak rosszabb állapotra, és a gyógyszerek nem vagy csak mérsékelten hatnak ezekere a panaszokra.

- Nincsenek könnyű helyzetben a férfiak, ha a megelőzés fontosságáról, a korai felismerésről beszélünk, amiről tudniuk kell, de a korai stádiumban nincsenek valódi tünetei a prosztataráknak.

- Sajnos ez így van. Felhívnám a figyelmet a prosztatarák további tüneteire, ami felkeltheti a férfiak figyelmét. Ilyen lehet a szerv tömegének növekedése, megnagyobbodása. A húgycső összenyomódása miatt fellépő vizelési panaszok. Konkrétabban: gyakori vizelés, éjszakai vizelés, valamint a vizeletrekedés. Előfordulhat, hogy a daganat a húgycsőbe vagy a húgyhólyagba betüremkedik, betörik, aminek a következménye az ondó véres ürítése, húgycsővérzés, vérvizelés. Ha a rákos daganat a környező szövetekbe is behatol, tompa gáti, keresztcsonttáji, deréktáji fájdalmakat okozhat. Ennek következtében előfordulhat még a húgyutak pangása, tágulata. Az előrehaladott, áttétes prosztatarák csontfájdalmakat, csonttöréseket, gyengeségérzetet, vérszegénységet, fogyást is kiválthat. Sokszor sajnos a reumásnak tűnő fájdalmak hátterében prosztatarák okozta csontáttétet diagnosztizálnak a teljes körű kivizsgálás során.

- Miként állítható fel a prosztatarák diagnózisa, ami a szakorvosok számára egyértelművé teszi a további gyógyítási folyamatokat?

- A betegség korai felismerésére az 50 év feletti férfiak rendszeres urológiai vizsgálata ad esélyt. A fizikális vizsgálat – RDV-vizsgálat – során az orvos a végbélen keresztül tapintja ki a dülmirigyet. A szövet keménysége, a prosztata egyenetlensége és aszimmetriája daganat gyanúját vetheti fel, amely miatt további vizsgálatok elvégzése szükséges: az úgynevezett multiparametrikus MR-vizsgálat, melynek segítségével eldönthető a biopszia szükségessége, valamint segítségével meghatározható a mintavétel pontos helye a prosztatán belül. A tűvel végzett mintavétel (biopszia) szövettani eredménye a tumor típusát is megmutatja számunkra, azaz a prosztata tumoros elváltozását egyértelműen csak a szövetének a patológiai vizsgálata után lehet határozottan megállapítani és kimondani. Ha a szövettani vizsgálat pozitív (azaz rossz) eredményt tárt fel (vagyis prosztatarák áll fenn), a következő lépés annak kiderítése, hogy kizárólag a prosztatát támadta-e meg a rák, vagy már áttétei is létrejöttek. A továbbiakban egyéb képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, így ultrahangra, CT-re, csont-izotópvizsgálatra, szükség esetén kontroll MR-vizsgálatra is szükség lehet.

- Mikor lehet egyértelműen kimondani a prosztatadaganat jelenlétét?

- Akkor, ha szövettani vizsgálat pozitív eredményt mutat. Ez akkor lehet kerek egész és eredményes, ha sikerült a legmegfelelőbb helyről venni a mintát. Téves lehet az eredmény, vagyis álnegatív, ha a tűbiopszia módszerével nem a kóros szövetből vett mintát az orvos, hanem a prosztata egy másik, még ép részéből. A mintavétel transrectalis ultrahangos ellenőrzés mellett történik, amikor is a végbélbe vezetett ultrahangszondával segítik a prosztatabiopszia pontosságát. Így meg tudják határozni a daganat helyét és kiterjedését. Ezeknek a vizsgálatoknak megvan a precíz menete.

A prosztatarák stádiumai A prosztatarák megítéléséhez úgynevezett TNM-beosztást készítenek, melyet klinikai szempontból a következő csoportokba osztanak: I. stádium: nincsenek prosztatarák okozta tünetek. A daganat a prosztatán belül helyezkedik el és/vagy a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt végzett műtétnél, a szövettani vizsgálat során ismerik fel, vagy a magas PSA-érték miatt végzett prosztatabiopszia alkalmával dignosztizálják a szakemberek. A daganatsejtek a prosztatának csak egy vagy épp néhány szegmensén találhatók. II. stádium: emelkedett PSA-érték vagy fizikális vizsgálatnál tapintott elváltozás okán végzett biopszia után ismerik fel, annak ellenére, hogy a daganatos sejtek csak a prosztatán belül fordulnak elő. III. stádium: a daganatos sejtek túlhaladják a prosztata tokját, és továbbterjedhetnek a környező szervekre, és az ondóhólyagot is beszűkíthetik. IV. stádium: a ráksejtek ráterjedhetnek a nyirokcsomókra és/vagy a prosztatától távolabb lévő szervekre, szövetekre, így sajnos a csontokra, a májra és a tüdőre is.

- Ez a folyamat nyilvánvalóan a férfiak egészsége érdekében szükségszerű és életmentő lehet a diagnózis pontos felállításához. El tudom képzelni, hogy a fentebb részletezett vizsgálati módszer gondolatától is megrémülnek a férfiak, nemhogy a művelettől. Sokan biztosak abban, hogy vérvételből is kimutatható a prosztata kóros eltérése.

- A vérvétellel meg lehet határozni a PSA – prosztataspecifikus antigén – szintjét, a prosztatadaganatra utaló sejteltérést, ami már a korai stádiumot felismerhetővé teszi, de ez a korral és a prosztata méretével, illetve a betegség előrehaladottságával változik. Emiatt a vérvétel része a prosztatarák szűrésének, ami valóban humánus, fájdalommentes, de nem elégséges! Az urológiai szakorvosi vizsgálat minden esetben elkerülhetetlen része a prosztatarák szűrésének a páciensek érdekében. Az általános klinikai, radiológiai és kiegészítő ultrahangvizsgálatok a beteg általános állapotának, valamint a daganat tulajdonságainak pontos megítéléséhez, távoli szervekben elhelyezkedő esetleges áttétek felfedezéséhez szükségesek. A tapasztalatok azt igazolják, hogy a prosztatarák a leggyakrabban a csontokban ad áttétet, ezért a csontizotóp kontroll nagyon fontos kiegészítő diagnosztikai vizsgálat. Ez mind a gyógykezelés megkezdése miatt, mind pedig a beteg sorsának továbbkövetése miatt fontos. A radikálisabb műtéti beavatkozás előtt mellkasröntgen-vizsgálat is szükséges, továbbá minden más rutin ellenőrzés, ami a szakorvos, a sebész és az altatóorvos számára nélkülözhetetlen az operáció megkezdése előtt. Ezek nem fájdalmasak, inkább rutin jellegűek, de kihagyhatatlanok – tudtuk meg dr. Varga Gyula urológus főorvostól.

A prosztatarák kezelése A prosztatadaganat kezelése a betegség stádiumától, a beteg korától, általános egészségi, fizikai, lelki állapotától, életkilátásaitól, várható élettartamának idejétől és a páciens szándékától, akaraterejétől, élni akarásától is függ. A korán felismert esetben, amikor a daganat még a prosztatán belül helyezkedik el, a beteg teljes gyógyulása csak a prosztata radikális műtéttel való eltávolításától várható. Ennek a menete: a prosztatát és az ondómirigyeket egészben veszik ki az operáció során, és a környéki nyirokcsomókat is eltávolítják. Ha sikeres a felelősségteljes, nagy szakmai tudást, odafigyelést igénylő beavatkozás időben történő elvégzése, a beteg teljesen gyógyultnak tekinthető a meghatározott szakorvosi előírásokat betartva. Fontos tudni, hogy a hatalmas műtéti megterhelés miatt, amit bárkinek a szervezete nem viselne jól, csak jó általános állapotú betegeken végzik el, akik várhatóan 10 vagy annál több évet élhetnek még. A műtéti szövődmények sorában első helyen áll a túlságosan nagy vérveszteség veszélye, a későbbi vizelettartási nehézség, és nem utolsósorban a merevedési probléma, ami akár a szexuális élet teljes megszűnését is jelentheti a férfi fizikai teljesítőképességét tekintve. Ez nem jelenti azt, hogy a szexuális élet más módján nem juthat örömérzéshez a férfi, illetve a párja. Ezek a tényezők azonban csekélyek ahhoz képest, ha a beteg esélyt kap a prosztatarákból való felépülésre, az életben maradásra. A prosztatarák egyéb kiegészítő kezelését a szakorvos, a sebész és az onkológus közös team munkával, konzultációval határozza meg a túlélés és a felépülés reményében. A műtéti és belső sugárforrással történő besugárzásos terápiát elsősorban a 70 évnél fiatalabb betegeknél alkalmazzák. A betegség követése, a kontrollvizsgálat rendszeressége (PSA-szint-mérés, RDV-vizsgálat) nagyon fontos a páciens számára, jelezheti ugyanis a betegség kiújulását vagy a biológiai tulajdonságainak a megváltozását. Ezek ismeretében időben lehet változtatni a kezeléseken, és javítani a gyógyulás, felépülés esélyét. Azzal együtt, hogy a prosztatarák korai felismerés mellett a gyógyítható és a jól kezelhető daganatos betegségek sorába tartozik. Napjainkban egyre több olyan gyógyszeres és egyéb gyógyító kezelést alkalmaznak a szakemberek, melyekre jól reagálnak a gyógyulás felé tartó férfiak.

Olvasson tovább! A prosztatrák kezelése

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Varga Gyula, urológus főorvos