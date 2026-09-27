Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani a „bél-agy tengely” kifejezést. A téma különösen népszerű lett a mikrobiom kutatásának fejlődésével: ma már számos cikk és közösségi médiás bejegyzés állítja, hogy a bélben élő baktériumok meghatározzák a hangulatunkat, az immunrendszerünk működését, sőt akár azt is, hogy kialakul-e depresszió, Parkinson-kór vagy Alzheimer-kór.

A valóság ennél jóval összetettebb.

A bél és az agy között valóban létezik folyamatos, kétirányú kommunikáció. Ez nem egyetlen „vezetéken” keresztül történik, hanem az idegrendszer, a hormonrendszer, az immunrendszer és a bélben termelődő anyagcseretermékek együttes közvetítésével. A bél mikroorganizmusai ebben fontos szerepet játszhatnak, de a bél-agy tengely működését nem lehet egyszerűen a „jó és rossz baktériumok” egyensúlyára visszavezetni.

Hogyan kommunikál egymással a bél és az agy?

A kommunikáció egyik legfontosabb útvonala a bolygóideg (nervus vagus). Ez az agytörzsből induló ideg többek között a szívvel, a tüdővel és az emésztőrendszerrel is kapcsolatot teremt. A bélben található idegvégződések érzékelik például a tápanyagokat, a bélfal feszülését, a gyulladásos folyamatokat és a bél kémiai környezetének változásait, majd ezekről információt továbbítanak az agy felé.

A kapcsolat azonban fordított irányban is működik. Az agy stressz, szorongás vagy más érzelmi állapot hatására módosíthatja a bélmozgást, a sav- és nyálkatermelést, valamint az immunrendszer működését. Ezért fordulhat elő például, hogy egy stresszes időszakban valakinek hasmenése, székrekedése, hasi görcse vagy puffadása jelentkezik.

A bél–agy tengely tehát nem egy önálló, elkülönült rendszer, hanem az idegrendszeri, hormonális és immunológiai szabályozás összetett hálózatának része, amely kétirányú kapcsolatot biztosít a bélrendszer és az agy között.

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A mikrobiom szerepe a bél–agy tengely szabályozásában

A vastagbélben több milliárd mikroorganizmus él, melyek részt vesznek bizonyos tápanyagok lebontásában, vitaminok és bioaktív vegyületek képzésében, valamint jelentős hatással vannak a bél immunrendszerére is.

A bélbaktériumok működése során számos bioaktív vegyület képződik, ezek közé tartoznak a rövid szénláncú zsírsavak, például a butirát, a propionát és az acetát. Ezek főként a táplálékban található, az ember számára nehezen emészthető rostok bakteriális fermentációja során keletkeznek. A rövid szénláncú zsírsavak szerepet játszanak a bélhám épségének fenntartásában és az immunrendszer szabályozásában is.

A mikroorganizmusok emellett olyan vegyületeket is előállíthatnak vagy módosíthatnak, amelyek hatással lehetnek az idegrendszer működésére. A triptofán anyagcseréjét például a bélmikrobiom is befolyásolhatja, és ennek során olyan biológiailag aktív molekulák képződhetnek, amelyek az immunrendszeren vagy bizonyos receptorokon keresztül hatással lehetnek az idegrendszerre.

A mikrobiom és az idegrendszer kapcsolatában a szerotonin is gyakran szóba kerül. A szervezet szerotoninjának jelentős része a bélrendszerben található, ahol elsősorban a bélműködés szabályozásában vesz részt. A bélben termelődő szerotonin és más neurotranszmitterek azonban nem jutnak egyszerűen el az agyba. Ezeknek az anyagoknak a jelentős része nem képes változatlan formában áthaladni a vér-agy gáton. A mikrobiom idegrendszerre gyakorolt hatása ezért elsősorban közvetett módon, többek között a bél idegrendszerén, az immunrendszeren, a hormonális jelátvitelen és a mikrobiális anyagcseretermékeken keresztül valósulhat meg.

A bél–agy tengely és az immunrendszer

A bél szervezetünk egyik legfontosabb immunológiai területe. A bélfal egyszerre biztosít védelmet a külvilágból érkező kórokozókkal és idegen anyagokkal szemben, miközben lehetővé teszi a tápanyagok felszívódását.

Ha a bélfal, a mikrobiom és az immunrendszer közötti egyensúly felborul, helyi gyulladásos folyamatok indulhatnak el. Az immunrendszer által termelt jelzőmolekulák a keringésen keresztül az egész szervezetre hatással lehetnek, és az agy működését is befolyásolhatják.

Az úgynevezett bélpermeabilitás vagy „áteresztő bél” ezért gyakran kerül szóba a bél-agy tengely kapcsán. A bélhám áteresztőképessége valóban változhat különböző betegségekben és gyulladásos állapotokban. Az azonban jelenleg kevésbé megalapozott, hogy a fokozott bélpermeabilitás önmagában számos krónikus betegség közvetlen kiváltó oka lenne.

A bélrendszer és a központi idegrendszer között több, szigorúan szabályozott védő- és szűrőrendszer működik, például a vér-agy gát is. Ezek a struktúrák szabályozzák, hogy a keringésből mely molekulák és jelátvivő anyagok juthatnak el a központi idegrendszer belső környezetébe.

A bél–agy tengely és a depresszió kapcsolata

Depresszióban szenvedő embereknél számos vizsgálat talált eltéréseket a bélmikrobiom összetételében az egészséges kontrollcsoportokhoz képest. Hasonló megfigyeléseket tettek szorongásos betegségekben és egyes más pszichiátriai állapotokban is.

Ez azonban önmagában még nem bizonyítja, hogy a mikrobiom változása okozza a depressziót. Lehetséges ugyanis az ellenkező irányú kapcsolat is: a depresszió megváltoztathatja az étkezést, az alvást, a fizikai aktivitást, a stresszhormonok szintjét és a gyógyszerhasználatot – ezek pedig mind hatással vannak a bélmikrobiomra.

Ráadásul ugyanannak a betegségnek a vizsgálatakor különböző kutatásokban nem mindig ugyanazok a baktériumok mutatnak eltérést. Ez az egyik oka annak, hogy ma még nem lehet egy egyszerű székletvizsgálat alapján megmondani, hogy valakinek „depressziót okozó bélflórája” van-e.

A probiotikumokkal végzett vizsgálatok ugyanakkor arra utalnak, hogy bizonyos készítmények egyes embereknél enyhén javíthatják a depressziós vagy szorongásos tüneteket. A hatás azonban általában gyenge, és nem helyettesíti a bizonyított pszichoterápiás vagy gyógyszeres kezeléseket. A specifikus, klinikailag igazolt hatású „pszichobiotikumok” alkalmazásának lehetősége jelenleg még kutatás tárgyát képezi, és nem tekinthető önálló, bizonyított terápiás megoldásnak.

A bél–agy tengely szerepe irritábilis bél szindrómában

A bél–agy tengely működésének jelentősége jól megfigyelhető az irritábilis bél szindrómában (IBS), amelyben a bélrendszer működését és a központi idegrendszer szabályozását érintő folyamatok egyaránt szerepet játszhatnak.

Az IBS-ben hasi fájdalom, puffadás, hasmenés vagy székrekedés jelentkezhet úgy, hogy nincs olyan látható szervi eltérés, amely önmagában magyarázná a tüneteket. A betegségben az agy és a bél közötti érzékelési és szabályozási folyamatok megváltozhatnak: ugyanazt a bélfeszülést vagy mozgást az érintett személy erősebb fájdalomként érzékelheti.

A stressz sok IBS-betegnél valóban ronthatja a panaszokat, és a pszichés állapot javulása a bélrendszeri tünetekre is kedvezően hathat. Az IBS ezért nem tekinthető pusztán pszichoszomatikus betegségnek. Kialakulásában és tüneteinek fennmaradásában az idegrendszeri, immunológiai, bélmotilitási és mikrobiológiai folyamatok egymással összefüggve játszhatnak szerepet.

A bélmikrobiom szerepe a neurodegeneratív betegségekben

A neurodegeneratív betegségek, köztük a Parkinson- és az Alzheimer-kór kutatásában egyre nagyobb figyelem irányul a bélmikrobiomra. Számos vizsgálat kimutatott különbségeket a betegek bélmikrobiomjának összetételében az egészséges kontrollszemélyekhez képest. Ezek az eltérések azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy a mikrobiom változásai hozzájárulnak a betegségek kialakulásához vagy progressziójához.

Parkinson-kórban több vizsgálat is kimutatta, hogy a betegek bélmikrobiomja eltérhet az egészséges emberekétől. A kutatók azt is vizsgálják, hogy a bélben kialakuló gyulladásos folyamatok, illetve bizonyos mikrobiális anyagcseretermékek hozzájárulhatnak-e az idegrendszeri gyulladáshoz és a betegség kialakulásához. Továbbá a Parkinson-kórban a motoros tünetek megjelenése előtt évekkel is jelentkezhetnek emésztőrendszeri panaszok, például székrekedés. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a székrekedés vagy az azt kísérő bélrendszeri változások szerepet játszanak a Parkinson-kór kialakulásában.

Az Alzheimer-kór esetében is találtak mikrobiom-eltéréseket és kapcsolatot a gyulladásos folyamatokkal. Jelenleg nem tisztázott, hogy ezek a változások a betegségek kialakulásához járulnak-e hozzá, azok következményeként alakulnak ki, vagy a két folyamat kölcsönösen befolyásolja egymást. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a bélmikrobiom módosítása nem tekinthető a Parkinson- vagy az Alzheimer-kór bizonyított megelőző vagy kezelési módszerének.

Hogyan támogatható a bélmikrobiom?

A bélmikrobiom számára kedvező környezetet jelent a változatos, rostban gazdag étrend, amelyben rendszeresen szerepelnek zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes értékű gabonafélék, diófélék és egyéb növényi élelmiszerek. A rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás és a dohányzás kerülése szintén kapcsolatban áll a bélmikrobiom és az általános egészségi állapot kedvezőbb jellemzőivel.

Nem érdemes azonban egyetlen „szuperélelmiszerre” vagy baktériumtörzsre koncentrálni. A mikrobiom rendkívül összetett ökoszisztéma, amelynek összetétele emberenként jelentősen eltérhet. Emiatt ugyanaz az étrendi vagy életmódbeli tényező nem feltétlenül vált ki azonos élettani hatást mindenkinél.

Összegzés

A bél–agy tengely az emberi szervezet összetett szabályozó rendszerének része, amelyben a bélrendszer és a központi idegrendszer kétirányú kommunikációt folytat. Ebben idegi, hormonális és immunológiai folyamatok, valamint a bélmikrobiom által termelt anyagok egyaránt részt vesznek. A bélműködésre hatással lehet az idegrendszeri állapot és a stressz, miközben a bélből származó jelzések az idegrendszer működését is befolyásolhatják.

A bélmikrobiom és különböző mentális, neurológiai, illetve emésztőrendszeri betegségek között számos összefüggést írtak le, ezek jelentős részénél azonban még nem tisztázott az ok-okozati viszony. A mikrobiom összetételének megváltozása önmagában nem bizonyítja, hogy az eltérés a betegség kialakulásának oka, és jelenleg nincs bizonyíték arra sem, hogy a mikrobiom célzott megváltoztatásával például a depresszió, a Parkinson- vagy az Alzheimer-kór megelőzhető vagy gyógyítható lenne.

A bél–agy tengely kutatása ezért elsősorban annak feltárására irányul, hogy a bélrendszer és a mikrobiom milyen mechanizmusokon keresztül befolyásolhatja az idegrendszer működését, és ezek közül melyeknek lehet klinikai jelentőségük. A terület gyorsan fejlődik, de számos feltételezett mechanizmus és terápiás lehetőség további vizsgálatot igényel.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus





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