Bél-agy tengely

Dr. Sztankovics Dániel
szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus - WEBBeteg
megjelent:

Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani a „bél-agy tengely” kifejezést. A téma különösen népszerű lett a mikrobiom kutatásának fejlődésével: ma már számos cikk és közösségi médiás bejegyzés állítja, hogy a bélben élő baktériumok meghatározzák a hangulatunkat, az immunrendszerünk működését, sőt akár azt is, hogy kialakul-e depresszió, Parkinson-kór vagy Alzheimer-kór.

A valóság ennél jóval összetettebb.

A bél és az agy között valóban létezik folyamatos, kétirányú kommunikáció. Ez nem egyetlen „vezetéken” keresztül történik, hanem az idegrendszer, a hormonrendszer, az immunrendszer és a bélben termelődő anyagcseretermékek együttes közvetítésével. A bél mikroorganizmusai ebben fontos szerepet játszhatnak, de a bél-agy tengely működését nem lehet egyszerűen a „jó és rossz baktériumok” egyensúlyára visszavezetni.

Hogyan kommunikál egymással a bél és az agy?

A kommunikáció egyik legfontosabb útvonala a bolygóideg (nervus vagus). Ez az agytörzsből induló ideg többek között a szívvel, a tüdővel és az emésztőrendszerrel is kapcsolatot teremt. A bélben található idegvégződések érzékelik például a tápanyagokat, a bélfal feszülését, a gyulladásos folyamatokat és a bél kémiai környezetének változásait, majd ezekről információt továbbítanak az agy felé.

A kapcsolat azonban fordított irányban is működik. Az agy stressz, szorongás vagy más érzelmi állapot hatására módosíthatja a bélmozgást, a sav- és nyálkatermelést, valamint az immunrendszer működését. Ezért fordulhat elő például, hogy egy stresszes időszakban valakinek hasmenése, székrekedése, hasi görcse vagy puffadása jelentkezik.

A bél–agy tengely tehát nem egy önálló, elkülönült rendszer, hanem az idegrendszeri, hormonális és immunológiai szabályozás összetett hálózatának része, amely kétirányú kapcsolatot biztosít a bélrendszer és az agy között.

A mikrobiom szerepe a bél–agy tengely szabályozásában

A vastagbélben több milliárd mikroorganizmus él, melyek részt vesznek bizonyos tápanyagok lebontásában, vitaminok és bioaktív vegyületek képzésében, valamint jelentős hatással vannak a bél immunrendszerére is.

A bélbaktériumok működése során számos bioaktív vegyület képződik, ezek közé tartoznak a rövid szénláncú zsírsavak, például a butirát, a propionát és az acetát. Ezek főként a táplálékban található, az ember számára nehezen emészthető rostok bakteriális fermentációja során keletkeznek. A rövid szénláncú zsírsavak szerepet játszanak a bélhám épségének fenntartásában és az immunrendszer szabályozásában is.

A mikroorganizmusok emellett olyan vegyületeket is előállíthatnak vagy módosíthatnak, amelyek hatással lehetnek az idegrendszer működésére. A triptofán anyagcseréjét például a bélmikrobiom is befolyásolhatja, és ennek során olyan biológiailag aktív molekulák képződhetnek, amelyek az immunrendszeren vagy bizonyos receptorokon keresztül hatással lehetnek az idegrendszerre.

A mikrobiom és az idegrendszer kapcsolatában a szerotonin is gyakran szóba kerül. A szervezet szerotoninjának jelentős része a bélrendszerben található, ahol elsősorban a bélműködés szabályozásában vesz részt. A bélben termelődő szerotonin és más neurotranszmitterek azonban nem jutnak egyszerűen el az agyba. Ezeknek az anyagoknak a jelentős része nem képes változatlan formában áthaladni a vér-agy gáton. A mikrobiom idegrendszerre gyakorolt hatása ezért elsősorban közvetett módon, többek között a bél idegrendszerén, az immunrendszeren, a hormonális jelátvitelen és a mikrobiális anyagcseretermékeken keresztül valósulhat meg.

A bél–agy tengely és az immunrendszer

A bél szervezetünk egyik legfontosabb immunológiai területe. A bélfal egyszerre biztosít védelmet a külvilágból érkező kórokozókkal és idegen anyagokkal szemben, miközben lehetővé teszi a tápanyagok felszívódását.

Ha a bélfal, a mikrobiom és az immunrendszer közötti egyensúly felborul, helyi gyulladásos folyamatok indulhatnak el. Az immunrendszer által termelt jelzőmolekulák a keringésen keresztül az egész szervezetre hatással lehetnek, és az agy működését is befolyásolhatják.

Az úgynevezett bélpermeabilitás vagy „áteresztő bél” ezért gyakran kerül szóba a bél-agy tengely kapcsán. A bélhám áteresztőképessége valóban változhat különböző betegségekben és gyulladásos állapotokban. Az azonban jelenleg kevésbé megalapozott, hogy a fokozott bélpermeabilitás önmagában számos krónikus betegség közvetlen kiváltó oka lenne.

A bélrendszer és a központi idegrendszer között több, szigorúan szabályozott védő- és szűrőrendszer működik, például a vér-agy gát is. Ezek a struktúrák szabályozzák, hogy a keringésből mely molekulák és jelátvivő anyagok juthatnak el a központi idegrendszer belső környezetébe.

A bél–agy tengely és a depresszió kapcsolata

Depresszióban szenvedő embereknél számos vizsgálat talált eltéréseket a bélmikrobiom összetételében az egészséges kontrollcsoportokhoz képest. Hasonló megfigyeléseket tettek szorongásos betegségekben és egyes más pszichiátriai állapotokban is.

Ez azonban önmagában még nem bizonyítja, hogy a mikrobiom változása okozza a depressziót. Lehetséges ugyanis az ellenkező irányú kapcsolat is: a depresszió megváltoztathatja az étkezést, az alvást, a fizikai aktivitást, a stresszhormonok szintjét és a gyógyszerhasználatot – ezek pedig mind hatással vannak a bélmikrobiomra.

Ráadásul ugyanannak a betegségnek a vizsgálatakor különböző kutatásokban nem mindig ugyanazok a baktériumok mutatnak eltérést. Ez az egyik oka annak, hogy ma még nem lehet egy egyszerű székletvizsgálat alapján megmondani, hogy valakinek „depressziót okozó bélflórája” van-e.

A probiotikumokkal végzett vizsgálatok ugyanakkor arra utalnak, hogy bizonyos készítmények egyes embereknél enyhén javíthatják a depressziós vagy szorongásos tüneteket. A hatás azonban általában gyenge, és nem helyettesíti a bizonyított pszichoterápiás vagy gyógyszeres kezeléseket. A specifikus, klinikailag igazolt hatású „pszichobiotikumok” alkalmazásának lehetősége jelenleg még kutatás tárgyát képezi, és nem tekinthető önálló, bizonyított terápiás megoldásnak.

A bél–agy tengely szerepe irritábilis bél szindrómában

A bél–agy tengely működésének jelentősége jól megfigyelhető az irritábilis bél szindrómában (IBS), amelyben a bélrendszer működését és a központi idegrendszer szabályozását érintő folyamatok egyaránt szerepet játszhatnak.

Az IBS-ben hasi fájdalom, puffadás, hasmenés vagy székrekedés jelentkezhet úgy, hogy nincs olyan látható szervi eltérés, amely önmagában magyarázná a tüneteket. A betegségben az agy és a bél közötti érzékelési és szabályozási folyamatok megváltozhatnak: ugyanazt a bélfeszülést vagy mozgást az érintett személy erősebb fájdalomként érzékelheti.

A stressz sok IBS-betegnél valóban ronthatja a panaszokat, és a pszichés állapot javulása a bélrendszeri tünetekre is kedvezően hathat. Az IBS ezért nem tekinthető pusztán pszichoszomatikus betegségnek. Kialakulásában és tüneteinek fennmaradásában az idegrendszeri, immunológiai, bélmotilitási és mikrobiológiai folyamatok egymással összefüggve játszhatnak szerepet.

A bélmikrobiom szerepe a neurodegeneratív betegségekben

A neurodegeneratív betegségek, köztük a Parkinson- és az Alzheimer-kór kutatásában egyre nagyobb figyelem irányul a bélmikrobiomra. Számos vizsgálat kimutatott különbségeket a betegek bélmikrobiomjának összetételében az egészséges kontrollszemélyekhez képest. Ezek az eltérések azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy a mikrobiom változásai hozzájárulnak a betegségek kialakulásához vagy progressziójához.

Parkinson-kórban több vizsgálat is kimutatta, hogy a betegek bélmikrobiomja eltérhet az egészséges emberekétől. A kutatók azt is vizsgálják, hogy a bélben kialakuló gyulladásos folyamatok, illetve bizonyos mikrobiális anyagcseretermékek hozzájárulhatnak-e az idegrendszeri gyulladáshoz és a betegség kialakulásához. Továbbá a Parkinson-kórban a motoros tünetek megjelenése előtt évekkel is jelentkezhetnek emésztőrendszeri panaszok, például székrekedés. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a székrekedés vagy az azt kísérő bélrendszeri változások szerepet játszanak a Parkinson-kór kialakulásában.

Az Alzheimer-kór esetében is találtak mikrobiom-eltéréseket és kapcsolatot a gyulladásos folyamatokkal. Jelenleg nem tisztázott, hogy ezek a változások a betegségek kialakulásához járulnak-e hozzá, azok következményeként alakulnak ki, vagy a két folyamat kölcsönösen befolyásolja egymást. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a bélmikrobiom módosítása nem tekinthető a Parkinson- vagy az Alzheimer-kór bizonyított megelőző vagy kezelési módszerének.

Hogyan támogatható a bélmikrobiom?

A bélmikrobiom számára kedvező környezetet jelent a változatos, rostban gazdag étrend, amelyben rendszeresen szerepelnek zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes értékű gabonafélék, diófélék és egyéb növényi élelmiszerek. A rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás és a dohányzás kerülése szintén kapcsolatban áll a bélmikrobiom és az általános egészségi állapot kedvezőbb jellemzőivel.

Nem érdemes azonban egyetlen „szuperélelmiszerre” vagy baktériumtörzsre koncentrálni. A mikrobiom rendkívül összetett ökoszisztéma, amelynek összetétele emberenként jelentősen eltérhet. Emiatt ugyanaz az étrendi vagy életmódbeli tényező nem feltétlenül vált ki azonos élettani hatást mindenkinél.

Összegzés

A bél–agy tengely az emberi szervezet összetett szabályozó rendszerének része, amelyben a bélrendszer és a központi idegrendszer kétirányú kommunikációt folytat. Ebben idegi, hormonális és immunológiai folyamatok, valamint a bélmikrobiom által termelt anyagok egyaránt részt vesznek. A bélműködésre hatással lehet az idegrendszeri állapot és a stressz, miközben a bélből származó jelzések az idegrendszer működését is befolyásolhatják.

A bélmikrobiom és különböző mentális, neurológiai, illetve emésztőrendszeri betegségek között számos összefüggést írtak le, ezek jelentős részénél azonban még nem tisztázott az ok-okozati viszony. A mikrobiom összetételének megváltozása önmagában nem bizonyítja, hogy az eltérés a betegség kialakulásának oka, és jelenleg nincs bizonyíték arra sem, hogy a mikrobiom célzott megváltoztatásával például a depresszió, a Parkinson- vagy az Alzheimer-kór megelőzhető vagy gyógyítható lenne.

A bél–agy tengely kutatása ezért elsősorban annak feltárására irányul, hogy a bélrendszer és a mikrobiom milyen mechanizmusokon keresztül befolyásolhatja az idegrendszer működését, és ezek közül melyeknek lehet klinikai jelentőségük. A terület gyorsan fejlődik, de számos feltételezett mechanizmus és terápiás lehetőség további vizsgálatot igényel.

Dr. Sztankovics Dániel biológus

Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus



Hivatkozások:

  • Aburto MR, Cryan JF. Gastrointestinal and brain barriers: unlocking gates of communication across the microbiota-gut-brain axis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2024 Apr;21(4):222-247. doi: 10.1038/s41575-023-00890-0. Erratum in: Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2024 May;21(5):365. doi: 10.1038/s41575-024-00929-w.

    He Y, Wang K, Su N, Yuan C, Zhang N, Hu X, Fu Y, Zhao F. Microbiota-gut-brain axis in health and neurological disease: Interactions between gut microbiota and the nervous system. J Cell Mol Med. 2024 Sep;28(18):e70099. doi: 10.1111/jcmm.70099.

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Jónyer Dávid

Dr. Jónyer Dávid

Neurológus

Miskolc

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Szőlő
Szőlő

Milyen hatásai vannak az egészségre?
Babalátogatás
Babalátogatás

Milyen szabályokat tartsunk be?
14 sokszor figyelmen kívül hagyott tényező, ami növeli a demencia kockázatát
14 sokszor figyelmen kívül hagyott tényező, ami növeli a demencia kockázatát WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Az életmódbeli változtatások lassíthatják az agy öregedését
Az életmódbeli változtatások lassíthatják az agy öregedését DRportal/WEBBeteg
Posztbiotikumok és parabiotikumok: a probiotikumok új generációja
Posztbiotikumok és parabiotikumok: a probiotikumok új generációja WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Agytályog
Agytályog WEBBeteg - Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász
A probiotikumok szedésének szabályai
A probiotikumok szedésének szabályai WEBBeteg - Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész
Az Alzheimer-kór okai
Az Alzheimer-kór okai WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus