Az agytályog az agyállományban kialakuló, üregképződéssel járó gennyes gyulladás. Ritka, de súlyos kórkép, amely gyors felismerést és célzott kezelést igényel. Elhúzódó, magyarázat nélküli idegrendszeri tünetek esetén érdemes gondolni rá, különösen, ha a háttérben fertőzés gyanúja merül fel.

Az agytályog kialakulása

Az agytályog leggyakrabban bakteriális fertőzés következménye, gyengült immunrendszerrel rendelkezők esetében egyéb kórokozók is kialakíthatják.

A kórokozók több úton juthatnak az agyba.

Az egyik leggyakoribb mechanizmus a környezetből történő terjedés, amikor a fertőzés például középfülgyulladásból, arcüreggyulladásból vagy fogászati gócból terjed tovább szövődményként. Ilyenkor a fertőzés „átkúszik” a csontokon vagy a vénás összeköttetéseken keresztül. Másik lehetőség a véráram útján történő szóródás, amikor a szervezet egy távoli fertőzési gócából – például tüdőgyulladásból, szívbelhártya-gyulladásból – a kórokozók a vérkeringéssel jutnak el az agyba. Ritkábban közvetlen sérülés vagy idegsebészeti beavatkozás után alakul ki tályog.

A folyamat kezdetben körülírt agyvelőgyulladásként indul, majd fokozatosan kialakul egy gennyel telt üreg, amelyet a szervezet kötőszövetes fallal próbál elhatárolni. Ez a tok ugyan védő jellegű, de egyben akadályozza az immunrendszer és az antibiotikumok hatékony bejutását is.

Az agytályog tünetei

A leggyakoribb panasz a fejfájás, amely azonban nem jellegzetes, számos más betegség is okozhatja. A fájdalom jellege lehet tompa, feszítő, vagy akár lüktető is. Gyakran fokozatosan erősödik, napok–hetek alatt válik egyre kifejezettebbé. Sok beteg arról számol be, hogy „más jellegű”, mint a korábbi fejfájásai, vagy nem reagál a megszokott fájdalomcsillapítókra. Előfordul, hogy a fájdalom lokalizációja megfelel a tályog helyének, de ez nem megbízható jel.

A koponyaűri nyomás emelkedésének tünetei szintén gyakoriak. A hányinger és hányás sokszor nem étkezéshez kötött, inkább reggel jelentkezik. A betegek levertté, aluszékonnyá válhatnak, súlyosabb esetben zavartság vagy akár eszméletvesztés is kialakulhat.

A góctünetek az agy érintett területének működészavarát tükrözik:

Ha a tályog a homloklebenyben helyezkedik el, a beteg személyisége megváltozhat: indokolatlan ingerlékenység, gátlástalanság vagy éppen feltűnő közöny jelenhet meg.

Fali lebenyi érintettségnél érzészavarok, ügyetlenség, a testfél „elhanyagolása” (a beteg nem veszi észre az egyik oldalát) fordulhat elő.

Halántéklebenyi elhelyezkedés esetén beszédértési zavar, furcsa szag- vagy hangélmények jelentkezhetnek.

Nyakszirti lebenyi tályog látótérkiesést okozhat, amit a beteg például úgy él meg, hogy „nekimegy dolgoknak” az egyik oldalon.

Kisagyi lokalizáció esetén a tünetek egészen más jellegűek: bizonytalan járás, szédülés, célzási zavar (a beteg mellényúl), remegés jelentkezhet. Ilyenkor a klinikai kép könnyen félreérthető, például belsőfül-eredetű szédülésként.

Az epilepsziás roham az első tünetek egyike is lehet. Ez különösen jellemző felszínesen elhelyezkedő tályogoknál. Az epilepsziás roham lehet generalizált (az egész testre kiterjedő), de gyakran részleges, például csak egy kéz rángásával indul, majd terjed tovább.

Láz a betegek egy részében jelen van, de nem állandó, inkább hullámzó jellegű, és sokszor nem kifejezett. Ez különösen megtévesztő lehet, mert a vizsgáló orvos hajlamos fertőzés hiányában más irányba elindulni a kivizsgálásban.

A tünetek értelmezését jelentősen befolyásolja a beteg életkora, immunállapota és alapbetegségei.

Csecsemők és kisgyermekek esetében a klasszikus tünetek gyakran hiányoznak. A fejfájást nem tudják jelezni, helyette nyugtalanság, sírás, étvágytalanság, hányás vagy fejlődésbeli megtorpanás hívhatja fel a figyelmet.

Időseknél a tünetek sokszor szegényesek és atípusosak. A láz hiányozhat, a vezető tünet gyakran a fokozódó zavartság vagy általános állapotromlás. Ez könnyen félreértelmezhető, például „időskori szellemi hanyatlásként” vagy anyagcserezavarként.

Immunhiányos betegekben – például daganatos kezelés alatt állóknál vagy tartós szteroidkezelés mellett – a gyulladásos reakció tompább. Emiatt a láz és a laboratóriumi gyulladásos jelek hiányozhatnak, miközben a folyamat előrehaladott. Ráadásul náluk nemcsak baktériumok, hanem gombák vagy egyéb kórokozók is szerepet játszhatnak, ami tovább színesíti a klinikai képet.

Diagnosztika

A diagnózis felállításában döntő szerepe van a képalkotó vizsgálatoknak. A koponya CT-vizsgálat gyorsan elérhető és életmentő lehet sürgős helyzetben, de a mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) részletesebb képet ad a tályog szerkezetéről és környezetéről.

A laboratóriumi eltérések – például emelkedett gyulladásos paraméterek – nem specifikusak, de támogatják a fertőzés gyanúját. A végleges kórokozó azonosítása gyakran a tályogból nyert mintából történik, ami segíti a célzott antibiotikum-kezelést.

Hogyan kezelhető az agytályog?

Antibiotikumok

Az agytályog kezelése összetett, és általában idegsebészeti, valamint infektológiai együttműködést igényel. A kezelést már a diagnózis gyanújakor el kell indítani, még a kórokozó pontos azonosítása előtt. Ilyenkor úgynevezett empirikus (tapasztalati alapon választott) antibiotikum-kombinációt alkalmazunk, amely a legvalószínűbb kórokozókat fedi le.

Amennyiben sikerül mintát nyerni a tályogból (például sebészi aspiráció során), a mikrobiológiai vizsgálat eredménye alapján a kezelést pontosítani lehet. Ez különösen fontos, mert az agytályogok gyakran többféle baktérium együttes jelenlétével járnak, és az antibiotikumok agyszövetbe való bejutása is eltérő.

A kezelés időtartama hosszú: általában 6–8 hét intravénás antibiotikum-adás szükséges, amelyet bizonyos esetekben szájon át folytatott terápia követhet.

Műtét

Nagyobb méretű vagy nyomást okozó tályog esetén műtéti beavatkozás szükséges. Ez történhet a genny leszívásával (aspiráció), vagy ritkábban a teljes tályog eltávolításával. Általános irányelv, hogy 2–2,5 cm-nél nagyobb, tömeghatást okozó vagy romló állapotú betegek esetében sebészi beavatkozás szükséges.

Egyéb, tüneti kezelések

A koponyaűri nyomás csökkentése érdekében szükség lehet ozmotikus hatású szerekre (például mannitol), illetve rövid ideig adott kortikoszteroidokra. A szteroidok alkalmazása azonban megfontolandó, mert csökkenthetik az antibiotikumok hatékonyságát azáltal, hogy mérséklik a gyulladásos reakciót.

Epilepsziás roham esetén görcsgátló kezelés indokolt, gyakran már megelőző jelleggel is, különösen felszínes vagy kérgi elhelyezkedésű tályogoknál.

Szövődmények és kimenetel

Kezelés nélkül az agytályog súlyos szövődményekhez vezethet, például agyi nyomásfokozódás miatt „sérv” és beékelődés kialakulásához, ami életveszélyes, akár halálos állapot. Még megfelelő terápia mellett is fennmaradhatnak idegrendszeri maradványtünetek, például epilepszia vagy tartós mozgás- és beszédzavar.

A kimenetel nagymértékben függ a diagnózis gyorsaságától, a tályog elhelyezkedésétől, a beteg általános állapotától és az alapbetegségektől.

Megelőzés

A megelőzés kulcsa a fertőzési gócok időben történő felismerése és kezelése. A középfül- és arcüreggyulladások, valamint a fogászati fertőzések megfelelő ellátása csökkenti a szövődmény kialakulásának esélyét. Különösen fontos ez veleszületett szívhibával élő vagy immunhiányos betegeknél, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve.