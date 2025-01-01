Amit tudni kell a Parkinson-kórról (infografika)

A képek szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk törvénysértő.

A Parkinson-kór előfordulása, okai, tünetei és fefolyása

A Parkinson-kór az agy bizonyos területén a dopamin nevű hírvivő molekulák károsodása vagy pusztulása következtében kialakuló neurodegeneratív betegség, mely világszerte több millió, többnyire idősebb embert érint.

A Parkinson-kór legjellegzetesebb tünete a remegés, emellett a mozgás lassulása, izommerevség jellemzi. Nem gyógyítható és nem visszafordítható betegség, ám esetén gyógyszeres kezeléssel lassítható, akár hosszú évekre megállítható a folyamat romlása. A megfelelő életminőség fenntartásában kulcsfontosságú a korai felismerés és az időben megkezdett terápia.

