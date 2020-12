Mágnesterápia - Mit érdemes tudnunk erről a fizioterápiás kezelésről?

Milyen panaszok, betegségek esetén hasznos a mágnesterápia, hogyan történik a kezelés, van-e ellenjavallata? Hogyan veheti igénybe a beteg?

Mágneses tér kezelés

Kínában már több ezer évvel ezelőtt is megfigyelték, hogy mágnesesség jelenlétében gyorsabban gyógyulnak a sebek és csonttörések és emellett szignifikánsan csökken a fájdalomérzet is. A reneszánsz orvostudományban a katonaorvoslásban alkalmaztak mágneses erőteret, majd a mágneses kezelés elterjedése csak az 1970-es évektől volt ismételten jellemző.

A mágneses tér 3-féle módon hozható létre: természetes mágnesekkel, mesterségesen létrehozott mágnesekkel, valamint elektromos áram és tekercsek segítségével.

Háromféle mágneses teret különböztetünk meg: gyenge mágneses tér, közepes mágneses tér és erős mágneses tér. Ismeretes egy másik felosztás is, mint elektromágneses kezelések (100 mT feletti mágneses tér kezelések) és magnetostimuláció (100 mT alatti mágneses tér kezelések).

Gyenge mágneses tér: 10 -3 -10 mT térerősség, ide sorolható a Föld mágneses tere, ez a térerősség a biológiai szervezetekre gyenge hatást fejt ki.

-10 mT térerősség, ide sorolható a Föld mágneses tere, ez a térerősség a biológiai szervezetekre gyenge hatást fejt ki. Közepes mágneses tér: 10 2 -10 3 mT térerősség, mely reverzibilis funkcióváltozást eredményez.

-10 mT térerősség, mely reverzibilis funkcióváltozást eredményez. Erős mágneses tér: 103 mT felett, melynek már genetikai károsító hatása lehet.

Hirdetés

A mágneskezelés indikációi:

perifériás keringési zavarok

magasvérnyomás-betegség

agyvérzés megelőzése

vérkeringési zavarral tárult mozgásszervi betegségek

sportsérülések gyógyulásának elősegítése

migrén kezelése

vérellátási zavar okozta fájdalom kezelése

anyagcsere-betegségek

idült gyulladásos bélbetegség

bizonyos bőrbetegségek

csonttörés és sebgyógyulás elősegítése

teljesítményfokozás

immunrendszer serkentése

A nagyfrekvenciás, alacsony intenzitású magnetostimuláció elsősorban a lágyrészek (izom, ízület, ín, szalagok) elváltozásainak kezelésében, a gyógyulási folyamat elősegítésében nyújt támogatást.

Az alacsony frekvenciás, magas intenzitású mágnesterápia pedig a csontozat elváltozásai esetén ajánlott.

A mágnesterápia hatékony kezelési módszer mozgásszervi betegségekben is.

Mikor nem szabad mágnesterápiát alkalmazni?

Különösen fontos, hogy nincsenek mellékhatásai; mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy nem javasolt mágnesterápiát alkalmazni pacemakerrel vagy nagyobb fémimplantátummal rendelkezők számára, továbbá terhesség, tuberkulózis (tbc), fertőző megbetegedés, gombás megbetegedés, akut gyulladások és epilepszia esetén.

A mágneskezelés további ellenjavallatai:

a szívműködés elégtelensége

gyakori anginás rohamok

bármilyen vérzéses folyamat

lázas állapot

előrehaladott máj- és vesebetegség

rosszindulatú betegség

csontvelőgyulladás

pszichózis

A mágnesterápia egy speciális típusa: Pulzáló mágneses tér kezelés - BEMER-terápia

A BEMER-terápia (Bio-Elektro-Mágneses-Energia-Reguláció) olyan betegségek és panaszok megelőző és kiegészítő kezelésére javasolt, amelyek kiváltó oka vagy velejárója a zavart, megromlott mikrokeringés. A pulzáló mágneses tér befolyásolja a sejteken belüli ionforgalmat, így javul a sejtek oxigénellátása, és a kapilláris erek kitágulnak. A salakanyagok gyorsabban kiválasztódnak, így a gyulladásos folyamat hamarabb gyógyul, a fájdalom csökken. Immunerősítő és méregtelenítő hatása révén kondicionálásra és közérzetjavításra is kiváló hatású.

Alkalmazási területe széles körű:

elhúzódó sebgyógyulási zavar

az izomzat- és a csontrendszer krónikus degeneratív megbetegedései

cukorbetegség okozta vagy rosszindulatú daganat kezelése utáni polyneuropathia

krónikus fáradékonyság (pl. krónikus terheléses vagy szklerózis multiplex betegeknél)

akut és krónikus fájdalom

korlátozott életminőséget okozó állapotok

Fontos megjegyezni, hogy megfelelő használat esetén a BEMER-terápia során a készülékben alkalmazott elektromágneses mezők nem zavarják a beültetett pacemaker vagy defibrillátor működését, amennyiben ezek megfelelnek az európai szabványoknak és amennyiben azokat a mindenkori használati feltételeknek megfelelően alkalmazzák.

Mikor nem szabad a BEMER-terápiát alkalmazni?

A BEMER-terápia ellenjavallatai:

szervátültetést követően immunrendszer működését gátló terápia

allogén sejtátültetést vagy csontvelő- vagy őssejtátültetést követő immunrendszer működését gátló terápia.

Fontos megjegyezni, hogy egyéb, gyakran az immunrendszer mesterséges gyengítését igénylő megbetegedéseknél, mint például az autoimmun betegségek vagy bőrgyógyászati megbetegedések kezelésénél a BEMER-terápia alkalmazása nem ellenjavallt.

Relatív ellenjavallatok:

Az alábbi panaszok esetén nyomatékosan javasolt a BEMER-terápia alkalmazását megelőzően orvosi szaktanács beszerzése:

tisztázatlan eredetű láz

fertőzéses megbetegedés

súlyos szívritmuszavar

súlyos pszichózis

kontrollálhatatlan rohammal járó megbetegedések (pl. epilepszia)

béta-receptor-blokkoló készítmények tartós szedése

kortikoszteroid hatóanyagú szerek tartós szedése

véralvadásgátló gyógyszerek tartós szedése

Hol és hogyan lehet igénybe venni a mágnesterápiát és a BEMER-kezelést?

A BEMER-terápia nincs ismert kölcsönhatásban más alvadásgátló szerekkel (mint például acetil-szalicilsav), illetve nemszteroid gyulladásgátló gyógyszerekkel, valamint más vérnyomáscsökkentő szerekkel.

A mágnesterápia és BEMER-kezelés mind kórházi, mind szakrendelői körülmények között elérhető. Egyes szolgáltatók otthonápolás keretein belül is biztosítják a mágnesterápia elérhetőségét. Mindezen túl otthoni kezelésre is gyártanak mágnesterápiás eszközöket. Ezek vagy viszonteladóknál, vagy a gyártó cégnél direkt módon, illetve kisebb eszközök gyógyászati segédeszköz boltokban is beszerezhetőek.

BEMER-terápia esetén lehetséges a tartós bérlés is, illetve a részletfizetésre történő vásárlási forma. A kezeléseket orvos indikálja, megfelelő gyakorlattal rendelkező szakszemélyzet vitelezi ki intézményi keretek között. Az otthoni használatra készült eszközök kezelési módját ezek üzemeltetésében jártas személyzet tanítja meg. Ilyen esetben sokszor a karbantartást is a gyártó cég végzi.

A fizioterápiáról A legrégibb gyógyító eljárások egyike a fizioterápia, amely a természet energiáit használja fel a gyógyító tevékenysége során. A természet energiái lehetnek fizikai és kémiai energiák, melyek a szervezetbe bekerülve rájuk jellemző biológiai válaszokat váltanak ki. A fizioterápiás eljárások csoportosítása ennek megfelelően leggyakrabban a bevitt energia formái szerint történik, így a bevitt energia szerint a fizioterápia szakágara osztható fel. A fizikoterápia a fizioterápiával ellentétben csak fizikai energiákat (kivétel az iontoforézis) használ fel, míg a fizioterápiás eljárások mind kémiai, mind fizikai energiákat felhasználnak a kezelés során. A fizioterápia feladata komplex, magában foglalja a betegségek megelőzését, a diagnosztikát, a terápiát és a kutatást. Fizioterápiás kezelések során a szervezet válasza lehet specifikus és aspecifikus, vagy primer és szekunder, illetve helyi és álalános reakció. A fizioterápia szakágakra osztható fel a bevitt energia szerint, ez a magyar felosztás. Eszerint a fizioterápiás kezelések felosztása során 8 csoportot különböztetünk meg, melyek az alábbiak: 1. Elektroterápia (ide tartoznak a kis-, közép- és nagyfrekvenciás kezelések, valamint az elektromágneses kezelések) 2. Helio- és fototerápia (fényterápia, ide tartozik az ultraibolya sugárzás, a látható fény, infravörös sugárzás és lézerkezelés; illetve speciális forma a polarizált fény alkalmazása, azaz a bioptron lámpa) 3. Termoterápia (hőterápia, mely lehet hideg- és meleghatás, ide tartoznak a hideg és meleg száraz pakolások, borogatások; az egész testre kiható hőlég- és gőzkamra, valamint a szauna és a kryoterápia is) 4. Hidroterápia (nedves borogatások, pakolások, leöntések, tangentor, skótzuhany, subaqualis torna és a súlyfürdő tartoznak ide) 5. Mechanoterápia (ide tartozik a passzív vezetett gyógytorna, aktív gyógytorna, masszázs, különböző extensiós kezelések és ultrahangkezelés) 6. Klímaterápia (valamely földrajzi terület éghajlatát használja fel a gyógykezelés során; speciális formája a speleoterápia, amikor hideg vagy meleg klímájú barlangok adottságait használják a kezelés során) 7. Balneoterápia (gyógyvízzel és mesterséges anyagokkal készített fürdőkezelések, gyógyvizes ivókúra és iszappakolások) 8. Inhalációs kezelések (aeroion és aeroszol terépia) A régebbi csoportosítások még magukban foglalták a diétát is, amely mára már önálló kezelési ággá nőtte ki magát; így a magyar felosztás nem tartalmazza.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Bálint Anita, reumatológus