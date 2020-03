Implantátumok orvosi fémből: minden, amit tudni érdemes

Az egészségügyi szolgáltató, így a kórház, illetve az elmúlt év végétől a magánrendelő az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által működtetett informatikai felület alkalmazásával nyilvántartást köteles vezetni (minden beteget, akibe Magyarországon implantátum került be kell vinni a rendszerbe, egyebek mellett az implantátum nevét, annak típusát, a gyártó nevét, a forgalmazó nevét és székhelyét is be kell írni). A Központi Implantátumregiszterben (KIR) az implantátum cseréje esetén csak az új beültetett eszköz adatait kell rögzíteni, implantátum kivétel esetén pedig a főcsoport és az esetleges alcsoport megjelölése fontos. Ennek előnye, hogy a kezelőorvosok mellett más orvosok, háziorvosok is hozzáférnek olyan létfontosságú, ám más egészségügyi szolgáltatóknál rögzített egészségügyi adatokhoz, amelyek elősegítik a kezelés eredményességét. Vannak problémák a hibás eszközök nyomon követésével: a gyártók és a kórházak nem minden incidenst jelentenek be, sokszor pedig az is gondot okoz, hogy elérjék a betegeket, akikbe a rosszul működő implantátumok beletették - ez derült ki az International Consortium of Investigative Journalists (Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma) nevű tényfeltáró szervezet által vezetett, 36 ország több mint 250 újságírójának – köztük Magyarországról egyedül a Direkt36 munkatársának – részvételével zajló nyomozásból. A magyarországi helyzet részletesebb megismerését és a konkrét esetek feltárását nehezíti, hogy az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés korlátozott. Bár Magyarországon is működik egy olyan rendszer, amelyben a gyártóknak és az egészségügyi intézményeknek jelenteniük kell minden olyan esetet, amikor problémák merülnek fel egy-egy eszköz használatával, de ezek nem állnak rendelkezésre könnyen áttekinthető, elemezhető formában - olvasható a cikkben.