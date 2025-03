Tévhitek és tények az ízületi betegségekről

Az ízületi betegségekkel kapcsolatban számos téves elképzelés és pontatlan információ kering a köztudatban. Tisztázzuk a félreértéseket!

Tévhit: Reumás betegségek csak időseknél alakulhatnak ki

Tény: Az ízületeket érintő kopásos és gyulladásos betegségek bármely korosztályt érinthetik. Nemtől függetlenül kialakulhatnak gyermekkorban, fiatal felnőtt korban, középkorúaknál és időseknél. A reumás betegségek több mint 100 betegség gyűjtőneve, amelyek közül némelyik valóban jellemzően bizonyos életkorokban jelentkezik, illetve van, amelyiknél nemek szerint is jelentős lehet az eltérés.

Tévhit: Az ízületi betegségek a hideg és nedves klíma miatt alakulnak ki

Tény: Régóta ismert tény, hogy a hideg és nyirkos környezet kedvez az ízületi betegségek kialakulásának. Ha a kopásos ízületi bántalmakkal élő beteg meleg, száraz éghajlatra költözik, vagy csak ott tartózkodik, tünetei jelentősen enyhülnek, de panaszaik enyhülését tapsztalhatják meleg évszakokban, száraz időben is, fokozódását pedig a téli hidegben, illetve esős időben. Emiatt sokan gondolják, hogy maga a hideg az ízületi betegségek kiváltó oka. De ha ez így lenne, akkor a száraz, meleg klímájú országokban az ízületi betegségek ismeretlenek volnának. Az ízületi fájdalmat a porcok kopása és/vagy gyulladása okozza, a klímától függetlenül. Az viszont tény, hogy a meleg csillapítja a panaszokat, legyen szó meleg klímáról vagy meleg fürdőről.

Tévhit: Az artrózis gyógyítható

Tény: Jelenleg sajnos nincs olyan gyógyszer, amellyel az artrózis gyógyítható lenne, a porckopás nem szüntethető meg, és a már kialakult károsodás nem fordítható vissza. Azonban sokat tehetünk a betegség súlyosbodásának lassítása és a tünetek enyhítése, valamint a mozgásképesség javítása érdekében. A megfelelő terápiát (gyógyszeres kezelést vagy műtéti eljárást, esetleg porcerősítő étrend-kiegészítőt) alkalmazva a beteg életminősége javítható, fájdalmai enyhíthetők.

Tévhit: A túlsúly és az étkezési szokások nincsenek hatással az ízületi betegségekre

Tény: A helytelen táplálkozás következtében kialakuló túlsúly az ízületi betegségek rizikófaktora, hiszen a többletsúly terhet ró az ízületekre, ráadásul a zsigeri zsírok gyulladásokat is kiválthatnak a szervezetben. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a normál testsúly megtartása és a rendszeres mozgás fontos valamennyi ízületi betegség megelőzése és a már kialakult betegségek kordában tartása érdekében.

Arra vonatkozó tudományos bizonyíték azonban nincs, hogy bizonyos élelmiszerek ízületi betegséget okoznának vagy megakadályoznák azok kialakulását, egyetlen ízületi betegséget kivéve, mégpedig a köszvényt. A purinban gazdag ételek (állati eredetű élelmiszerek (belsőségek (pl. máj, vese)), vörös húsok, bab, spárga, gomba, hal) fogyasztásának következtében megemelkedett húgysavszint ugyanis köszvény kialakulásához vezet.

Ha valaki ételallergiában vagy ételintoleranciában szenved, és ennek ellenére fogyasztja azt az élelmiszert, amire allergiás vagy érzékeny, nagyobb eséllyel lehet ízületi betegsége.

Tévhit: Az ízületi betegségek csekély fájdalmakkal járnak

Tény: A reklámok azt sugallják, hogy az ízületi fájdalom egy tablettával megszüntethető, ám a valóságban az ízületi betegségek többnyire komoly fájdalommal járnak, így célzott és hatásos szakorvosi kezelést igényelnek.

Tévhit: Az ízületi betegségek mindennap ugyanolyan fájdalmakkal járnak

Tény: A legtöbb ízületi betegségben a fájdalom intenzitása és időtartama napról napra eltérő lehet. A kívülállók sokszor csodálkoznak azon, hogy a rheumatoid artritiszes, de gyakran az artrózisos betegek is egyik nap tejesen egészségesnek tűnnek, másnap pedig erős fájdalmakra panaszkodnak. Nagyon sokan nem ismerik az ízületi betegségeket vagy alig tudnak valamit azokról, emiatt vannak, akik azt hiszik, hogy a betegek csupán beképzelik a betegséget vagy ürügyként használják azt. A reumatoid artritisz tipikus jellemzője a panaszok erősségének váltakozása. A köszvény pedig rohamokban jelentkező betegség.

Tévhit: A reumatoid artritisz ellen nincs mit tenni

Tény: A reumatoid artritisz (RA) kezelésében gyógyszeres, műtéti és egyéb terápiák is rendelkezésre állnak, ezek mellett a beteg maga is nagyon sokat tehet panaszainak enyhítése és a jobb életminőség érdekében. Bár a betegség a pácienseket fizikai tevékenységeikben sok tekintetben korlátozza, nem minden téren és nem teljes mértékben! Nagyon fontos, hogy a beteg megőrizze önbecsülését és önállóságát. A beteg partnerének, családjának is fontos szerepe van ebben, támogatni kell a beteget, ugyanakkor fontos erősíteni önbizalmát, tehát nem szabad átesni a ló túlsó oldalára sem: a túlzásba vitt pátyolgatás akadályozza a beteg aktivitását. A hozzátartozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a betegség hullámzó tünetekkel jár, ezért sok türelemre és megértésre van szükség részükről is.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: neuropool.com

Lektorálta: Dr. Osikóczki Orsolya