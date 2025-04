Csípőfájdalom fiatalkorban és felnőttkorban

Nem kifejezetten felnőtteknél, azonban ebben az életkorban is előforduló okok. Izom- vagy szalaghúzódás - Amikor sportolás előtt valaki nem melegíti be az izmait, vagy hirtelen túlzott megerőltetésnek teszik ki magát, akkor sérülhetnek - meghúzódhatnak, akár el is szakadhatnak - az izmok és inak. Nem elsősorban a csípőtájékot érinti, de itt is jelentkezhetnek a sérülések és a fájdalom. Ezen sérülések hirtelen jelentkező fájdalommal járnak, de kímélet, hűtés hatására gyorsan gyógyulnak. Csípőtáji törés - Bár a csípőtáji törések leginkább idősebb, csontritkulással küzdő betegeken fordulnak elő, nagyobb baleset minden életkorban előfordulhat. Fiatalabb életkorban inkább a combcsont testének törései fordulnak elő, szemben az időskorban gyakori combnyaktöréssel. A csípőtörés nagy fokú éles fájdalommal jár, a beteg nem tud lábra állni vagy fájdalmas a járás, a csípő mozgásai kifejezetten beszűkülnek. Ez a sérülés mindig orvosi segítséget igényel, combcsont töréseit szinte minden esetben meg szoktuk operálni. Tendinitis és synovitis - Amikor túlterheljük az ízületünket, gyulladás jön létre a szalagokban-inakban (tendinitis - íngyulladás), az ízületi tokban és magában az ízületben (synovitis) is. A csípőízület gyulladása fájdalommal és mozgásbeszűküléssel járhat. Okozhatják az ismétlődő, monoton mozgások (például sport, edzés, munkavégzés) során az inainkat, ízületeinket érő terhelés. Növelheti a gyulladás kockázatát a hirtelen intenzív edzés és a hosszabb időtartamú mozgás egyaránt. A túlterhelés mindig viszonylagos, figyelembe kell venni az edzettségi állapotot is a terhelés mértéke mellett, ezért fontos követni a fokozatosság elvét sportolás, munkavégzés közben. Sérülések, például esések vagy ütődések is hozzájárulhatnak a ín-, ízületi gyulladás kialakulásához. Daganatos eredetű fájdalom - A csont eredetű tumorok leginkább serdülő korban fordulnak elő, azonban csont, porc és izom-kötőszövet eredetű daganatok, illetve már tumorokhoz kapcsolódó csontáttétek bármely életkorban előfordulhatnak. Az ízületeket, csontokat, izmokat érintő rosszindulatú daganatok aránylag hamar okoznak panaszt. Mozgásbeszűkülést, fájdalmat jelez a beteg, típusos esetben éjszaka fokozódnak a tünetek. Azonnal szakorvosi kezelés, műtét és kemoterápia szükséges. Lásd még Csípőfájdalom - Mi okozhatja?