Köhögés: Hogyan kezelje?

Tél környékén nagyon gyakoriak a légúti fertőzések, pedig ezek ellen lehet védekezni, a gyógyulási folyamat is felgyorsítható és enyhíthetők a tünetek. Hogyan?

A köhögés gyakran akut vírusfertőzés tünete. A vírusok gyulladást váltanak ki az orr, az orrmelléküreg, a torok és a gége nyálkahártyáján, ez ingerli azokat a receptorokat, amik olyan jeleket küldenek az agyba, melyek köhögést váltanak ki. Ennek száraz ingerköhögés a következménye, három-négy nap múlva a beteg kevés nyákot köhög fel, mely többnyire átlátszó vagy fehéres, de lehet sárgás-zöldes színe is.

Hogyan enyhíthetők a tünetek?

Az első napokban a köhögési ingert köhögéscsillapítókkal lehet enyhíteni. Ha néhány nap múlva elkezd felszakadozni a váladék, akkor alkalmazhat köptetőket, ezek feloldják a letapadt nyákot, és segítik annak távozását a légutakból. A köhögéscsillapító és köptető szerek hatóanyaga lehet növényi vagy szintetikus. A tünetek enyhítésére leggyakrabban alkalmazott gyógynövényi kivonatok borostyánból, kakukkfűből, dél-afrikai muskátliból vagy kankalinból készülnek. Ezek duzzanatlohasztó, gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatásúak. A gyógyszertárakban cseppek, oldatok, tabletták formájában kaphatóak. Felnőtteknek hatékony segítséget jelenthet az illóolajos inhalálás, de ez a módszer csecsemőknél semmiképp sem alkalmazható, kisgyermekeknél is csak az orvos javaslata mellett.

Mikor forduljunk orvoshoz köhögésünkkel? A köhögés a légúti védelem egyik része, jelzi, hogy a légutakba valami olyan anyag, váladék, idegentest került, amelyet a köhögés megpróbál onnan eltávolítani. Akkor kóros, ha elhúzódik, kínzó, megkönnyebbülést nem okoz és fárasztó, nem enged aludni. Ilyenkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni! Mikor forduljunk orvoshoz köhögésünkkel?

Óvatosan a köhögéscsillapítással!

Száraz köhögést szabad csak csillapítani, mert ha a produktív köhögést csillapítjuk, a letapadt váladék felszakadását, kiköhögését gátoljuk. Száraz köhögésben ne adjon váladékoldót, mert ez is fokozza a köhögési ingert, illetve értelemszerűen egyszerre ne adjon köhögéscsillapítót és váladékoldót!

Forduljon orvoshoz, ha a köhögés nyolc napon belül nem enyhül, illetve hamarabb, ha láz vagy levertség, izomfájdalmak kísérik!

Dohányosoknak nehezebb

A dohányosoknál gyakrabban fordulnak elő köhögéssel járó felső légúti fertőzések, ennek magyarázata, hogy náluk a légutak öntisztító mechanizmusa már nem működik, mivel a csillószőröket a dohányzás megbénítja. A vírusoknak így könnyű dolguk van. Ebből kifolyólag a fertőzések leküzdése is hosszabb időt vesz igénybe. Egy megfázás alkalmat szolgáltathat a dohányzásról való leszokásra. Ha a gyorsabb gyógyulás érdekében a betegség alatt leteszi a cigarettát, többé ne is gyújtson rá! Sokaknak sikerül így leszokniuk. A dohányzás a krónikus obstruktív tüdőbetegség kialakulására is hajlamosít, mely szintén köhögéssel járó kórkép.

Allergiásoknál nagyobb a kockázat

Az allergiásoknál szintén magasabb a légúti fertőzések kockázata. A pollenallergiások télen nem szenvednek a kellemetlen tünetektől. De nincsenek ilyen helyzetben azok, akik a porra, illetve a poratkára vagy az állatszőrre, esetleg a penészgombára allergiások. Ők állandóan közvetlen kapcsolatban vannak az allergénnel, az orr nyálkahártyája megduzzad, és ebben az állapotban kiszolgáltatott a kórokozóknak.

Megelőzés

A megelőzés legjobb módja, ha hazaérkezve és evés előtt mindig kezet mos meleg szappanos vízzel.

Ha már elkapta a fertőzést, akkor ügyeljen rá, hogy a papír zsebkendőt használat után mindig dobja el, ne használja többször ugyanazt!

Ha Ön vagy valaki a családban köhög, rendszeresen szellőztessen!

Önmaga és mások védelmében is a legjobb, ha otthon kúrálja ki a betegséget.

Hideg, nyirkos időben könnyű elkapni a köhögést okozó vírusfertőzéseket. A felső légutak nyálkahártyája lehűl, vérellátottsága csökken. Ha nagyon hideg van, a legjobb, ha a sálat a szája elé teszi, esetleg az orrát is betakarja vele.

Forrás: apotheken-umschau.de

B. M., szakfordító

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos