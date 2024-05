Műtéti megoldások a horkolás kezelésére

A horkolás népbetegség, előfordulása férfiak körében 40 százalék körüli, a klimax időszakát követően pedig nők körében is hasonló arányban jelentkezik. Enyhe esetben életmódváltással is javítható az állapot, bizonyos esetekben azonban az elváltozás okozta veszélyek megelőzéséhez műtéti kezelés is javasolható.

Mikor szükséges műtét a horkolás megszüntetéséhez?

A horkolás tünet, mely a felső légutak alvás alatt - különböző okokból - kialakuló szűkületét jelzi. A horkoló hangot a felső légutak lágy szöveteinek rezgése hozza létre. Alvás közben a garatot kifeszítő izmok ellazulnak, a ki-be áramló levegő rezgést okoz a garat-algarat területén.

A garat elzáródásának következtében hosszabb-rövidebb ideig tartó légzési szünetek - azaz alvási apnoék - is jelentkezhetnek. A kialakult oxigénhiányos állapot nagyon veszélyes, fizikai fáradtsághoz, szív-érrendszeri betegségekhez, szívritmuszavarhoz, agyi keringészavarhoz, pszichés problémákhoz, szexuális zavarokhoz is vezethet.

Az okoktól függetlenül minden esetben érdemes kezelni a horkolást, ám a kezelés kiválasztása az okoktól függ. Előidézheti az életkorral járó kötőszöveti változás, amit a túlsúly és a dohányzás is súlyosbít, orrsövényferdülés, allergiás nátha és asztma, reflux, stb is. Bizonyos termékek gyors megoldást ígérnek a horkolás megszüntetésére, alapos kivizsgálás nélkül azonban alkalmazásukkal akár el is fedhetjük a háttérben álló, kezelendő problémát. Mindenképpen érdemes tehát alaposan kivizsgáltatni a horkolás okát a kezelés megválasztása előtt.

Az alvásvizsgálat eredményének függvényében rendszerint a fül-orr-gégészeti anatómiai elváltozások orvosolhatóak különböző műtéti módszerekkel. Más esetekben tüdőgyógyászati, allergológiai, kardiológiai, vagy gasztroenterológiai kivizsgálást követően gyógyszeres terápia a legjobb megoldás a horkolás okának kezelésére.

Rádiófrekvenciás műtét

Ha a diagnózis alapján a horkolás kiváltó oka fül-orr-gégészeti anatómiai eltérés, nem jár éjszakai légzéskimaradással, akkor a rádiófrekvenciás műtét segítségével csökkenthető az alsó orrkagylók, a lágyszájpad, nyelvgyök, nyelvcsap mérete. Rádiófrekvenciás műtéttel két gyakori elváltozás kezelése valósítható meg.

Duzzadt orrkagyló kisebbítése - Az orrkagyló kisebbítésével az orrjárat ismét átjárható lesz, a légzés akadálymentessé válik. Mivel az orrkagyló duzzanata a legtöbb esetben valamilyen egyéb kiváltó ok tünete, ezért ilyenkor más vizsgálatokra is szükség lehet, hogy a probléma kiújulását megelőzzük. A tartós duzzanatot okozhatja reflux vagy allergia, de a háttérben elhúzódó orrmelléküreg-gyulladás is állhat.

Lágyszájpad renyheség kezelése - A lágyszájpad renyhesége alkati sajátosság. A túlzottan laza lágyszájpad alvás közben, légzésnél erősebben rezonál, ez okozza a horkolást. Ha a fül-orr-gégészeti vizsgálat során az elváltozást felfedezzük, rádiófrekvenciás műtéttel az érintett területen feszesebb tónust tudunk elérni. A horkolás megszűnéséhez egyéntől függően több, általában 2-3 alkalmas kezelésre is szükség lehet.

A rádiófrekvenciás fül-orr-gégészeti műtét helyi érzéstelenítésben, a rendelőben is elvégezhető. A műtét után a horkolás erőssége jelentősen csökken, vagy megszűnik.

További sebészeti beavatkozások

A fül-orr-gégészeti vizsgálat fényt deríthet olyan elváltozásokra is, melyek kezelése kórházi befekvést igényel. Ezek az esetek az alábbiak:

A horkolás megszüntetéséhez orrpolipok eltávolítására kerül sor, vagy az ezzel sokszor összefüggésben jelentkező orrmelléküreg-gyulladást kell műtéti úton kezelni.

Az orrsövényműtét elvégzése szükséges, ha orrsövényferdülés okozza a horkolást.

A garat- vagy orrmandulák eltávolítása ugyancsak kórházi befekvést igénylő beavatkozás.

Alternatív kezelési módok a műtét helyett

A horkolás kezelése természetesen nem minden esetben igényel műtéti beavatkozást, azonban a pontos kezelési terv meghatározásához elengedhetetlen az alapos kivizsgálás. Az alvásvizsgálat és fül-orr-gégészeti vizsgálat alapján a kezelőorvos egyénre szabott terápiát állít össze.

Gyógyszeres kezelés és számos segédeszköz is elérhető a horkolás megszüntetéséhez, például szájbetétek, orrszárny tágító tapasz, speciális párna. Az orrszárny tágító tapasz akkor hatékony eszköz, a horkolást szűk orrbemenet okozza és egyéb szervi elváltozást a vizsgálatok nem mutatnak. Súlyos esetben szüksége lehet a pozitív nyomású légsínterápia (CPAP) alkalmazására, amikor a belélegzett levegő nyomásával tartják nyitva a garatot.

A jó eredmény érdekében a kezeléstől függetlenül szükség lehet életmódváltásra is: az elhízás csökkentése, a dohányzással való felhagyás és az alkoholfogyasztás minimalizálása mind hozzájárulhatnak a gyógyuláshoz.

Szerző: dr. Augusztinovicz Mónika fül-orr-gégész

Fül-Orr-Gége Központ