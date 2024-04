A horkolás impotenciához vezethet

A horkoló férfiak előbb-utóbb külön ágyba kényszerülnek, hogy a hálótárs éjszakai pihenését ne zavarják. A párkapcsolatot azonban nemcsak a távolság viseli meg, de a horkolás merevedési zavarokat, impotenciát is okozhat.

Miért jelent gondot a horkolás?

Egyes felmérések szerint a férfiak közel 40 százaléka rendszeresen horkol. A horkolás tünet, mely a felső légutak alvás alatt kialakuló szűkületét jelzi, a horkoló hangot a felső légutak lágy szöveteinek rezgése hozza létre. Alvás közben a garatot kifeszítő izmok ellazulnak, a ki-be áramló levegő rezgést okoz a garat-algarat területén. A garat elzáródásának következtében hosszabb-rövidebb ideig tartó légzési szünetek – azaz alvási apnoék – is jelentkezhetnek.

Az alvási apnoe és az alvás közben ismételten fellépő oxigénhiányos állapot egy potenciálisan súlyos rendellenesség. A kialakult oxigénhiányos állapotfizikai fáradtsághoz, szív-érrendszeri betegségekhez, szívritmuszavarhoz, agyi keringészavarhoz, pszichés problémákhoz, és szexuális zavarokhoz is vezethet. Kutatások kimutatták, hogy az alvási apnoéban szenvedő férfiak körében gyakoribb és korábbi életkorban jelentkeznem a merevedési zavarok, felmérés szerint másfélszeresére növeli a potenciazavar előfordulásának kockázatát a légzéskimaradással járó alvászavar.

Hogyan hat a merevedésre az alvási apnoe?

Az alvás közbeni légzéskimaradás több módon is befolyásolhatja az egészséges szexuális életet. Az összefüggések mechanizmusa még nem teljesen bizonyított, ám az alábbi magyarázatokat veszik számításba a kutatók.

Krónikus fáradtság - Az éjszaka folyamán akár több százszor ismétlődő légzéskimaradás komoly stresszt jelent a szervezet számára, a mikroébredések pedig jelentős alváshiánnyal járnak. Az állandósult kialvatlanság érzés egyenes következménye, hogy a beteg érdeklődése csökken a környezete iránt, nem ritkán befelé fordulás, depresszió is megjelenhet. Az érdeklődés beszűkülése kiterjedhet a társas, baráti kapcsolatokra és a szexuális együttlétekre (libidócsökkenés) is. A stressz és más pszichés problémák önmagukban is okozhatnak merevedési zavart.

Érrendszeri károsodás - A horkolás sok esetben fizikailag is kihatással van az egyén szexuális életére. A légzéskimaradások és az ebből adódó oxigénhiányos állapot súlyos érrendszeri szövődményeket is előidézhet, a merevedésben pedig kulcsszerepet játszik az érrendszer egészsége. Horkolás közben ugyanis megnő a szervezetben a szén-dioxid mennyisége, aminek hatására pulzuscsökkenés és ezzel együtt szívritmusemelkedés jelentkezik, orvosi nevén bradycardia-tachycardia swing. A szívizom növekvő terhelése ellen a szervezet az erek simaizom-elemeinek tónusát fokozó hormonok termelődésével próbál védekezni. Ez pedig több kedvezőtlen irányú folyamat mellett az érfalak összehúzódását is erősíti. Hosszú távon így az erek elvesztik normál véráramlást biztosító képességüket, melynek gyakran első tünete a horkoló férfiaknál jelentkező merevedési zavar.

Tesztoszteronszint - Egyes kutatások összefüggést állapítottak az alacsony tesztoszteronszint és az alvászavarok között, arra ugyanakkor nincs még bizonyíték, hogy az alvási apnoe befolyásolná a tesztoszteronszintet. Inkább fordított összefüggés valószínűsíthető, a tesztoszteron hormon alacsony szintjét eredményező hormonális rendellenességek vezethetnek alvászavarokhoz.

Általános egészségi állapot - A horkolással együttjáró alvászavarok bizonyítottan gyakran társulnak más egészségi problémákkal, mint például az elhízás, a magas vérnyomás, a szívbetegségek és a 2-es típusú cukorbetegség. Ezek az állapotok mind a merevedési zavarok kockázati tényezői, így akár nem felismert megbetegedés esetén is növelik a potenciazavarok előfordulásának esélyét.

Az alvásközbeni légzéskimaradás kezelhető

Horkolást, éjszakai légzéskimaradást és más alvászavarokat számos (fül-orr-gégészeti, légzőszervi, endokrin, kardiológiai) ok idézhet elő, ezért első lépésként fontos a probléma kivizsgálása.

Törekedni kell a vizsgálat eredményeinek függvényében az oki terápiára, például fül-orr-gégészeti probléma esetén az orrsövényferdülések vagy az opppolip kezelésére. Sok esetben már az életmódváltás, testsúlycsökkenés elég lehet, az elhízás ugyanis sokaknál a horkolás fő rizikótényezője. Napjainkban számtalan terápia szintén rendelkezésre áll a horkolás tüneti kezelésére. Az okoktól függetlenül alkalmazható az ún. CPAP terápia, ami a folyamatos pozitív légnyomás biztosításával szünteti meg a horkolást.

WEBBeteg összeállítás

Dr. Vida Zsuzsanna (JóAlvás Központ), Can Sleep Apnea Cause Erectile Dysfunction? (HealthLine)