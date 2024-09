Hason, háton vagy oldalt - Melyik alvási pozíció a legegészségesebb?

Mindenkinek megvan a maga kedvenc alvási testhelyzete. De vajon tudta-e, hogy ez jelentős kihatással van az egészségére?

Alvás háton fekve

Előnye: Orvosi szempontból a hanyatt fekvés a legegészségesebb alvási pozíció. A gerincoszlop ugyanis így optimális alátámasztást kap, a testsúly egyenletesen oszlik el, a hát számára tehát ez a legkényelmesebb. Azzal sem kell számolni, hogy reggel esetleg "gyűrött" arcbőrrel ébred.

Hátránya: Nem ajánlott hanyatt fekve aludni azoknak, akik horkolnak vagy alvási apnoéban szenvednek. Ebben az alvási pozícióban ugyanis a nyelv kissé hátrább csúszhat, valamelyest beszűkítve ezzel a légutakat. Ha az említett problémák valamelyikétől szenved, de más pozícióban nem szeret aludni, beszéljen orvosával arról, mi segíthet a panaszok enyhítésében! A horkolás csökkentésére az oldalt vagy a hason fekve alvás ajánlott. Ha mégis a hátán szeret aludni, néhány párnával emelje meg a törzsét – ez esetleg segíthet. Mindenképpen keresse fel orvosát, ha a horkolás légzéskimaradást okoz, felébreszti Önt vagy partnerét! Mindez alvási apnoe jele lehet, ami magas vérnyomást, szívbetegséget és stroke-ot okozhat.

Tanácsok: Párna használatával egyéni igényeinek megfelelően optimalizálhatja a kényelmét hanyatt fekve.

Azonban ha a nyaka területén feszültséget észlel, jobb, ha elhagyja a párna használatát, hiszen úgy a gravitáció hatására a gerincoszlop egésze relaxált állapotba tud kerülni. Vagy kipróbálhat ergonomikus párnát is.

Ha pedig derékfájástól szenved, helyezzen párnát gerince ágyéki szakasza alá. A térd alá helyezett lábtámasztó párna is segítségére lehet, mivel biztosítja a derék természetes görbületének megőrzését. Ha nyaki vagy derékpanaszai így sem oldódnak meg néhány napon belül, forduljon orvoshoz!

Alvás hason fekve

Előnye: Hason fekve szabadabban lélegzünk. Emiatt azoknak, akik horkolnak, megfelelőbb választást jelent, mint a hanyatt fekvés.

Hátránya: A hason fekvés a gerincoszlop természetes S-alakú görbülete ellen "dolgozik", nem ideális pozíció, főleg az ágyéki gerincszakaszt terheli meg. Mivel a fejünket oldalra fordítva vagyunk kénytelenek tartani közben, megfájdulhat a nyakunk, különösen, ha párnán alszunk, ami megemeli a háti-nyaki gerincszakaszt.

Tanácsok: Ha Ön mindennek ellenére mégis így szeret a leginkább aludni, mert egyszerűen így esik jól, akkor válasszon kemény matracot, és hason fekvők számára kialakított párnát, amely alacsony, vékony, memóriahabból készült és speciális alakja van, így tehermentesíti a nyaki gerincszakasz izmait, támogatva ezzel a pihentető alvást. Elérhetőek gyógyászati segédeszközöket forgalmazó boltokban, üzletekben.

Alvás oldalt fekve

Előnye: Az oldalunkon alvásnak több módja is van, de a legkényelmesebbnek az úgynevezett magzatpózt tekintik, melynek során a térdeket behajlítva és enyhén a mellkas felé húzva tartjuk. Ez az alvási pozíció előnyös a gerincoszlop számára, tehermentesíti azt. Az emberek több mint 40%-a alszik így, és ez a leggyakoribb alvási testhelyzet a nők körében (kétszer annyi nő alszik magzatpózban, mint férfi).

Pici különbség van abban is egészségügyi szempontból, hogy a jobb vagy a bal oldalunkon fekszünk-e. Ha a jobb oldalunkon fekszünk, nagyobb nyomás nehezedik a szívünkre és a tüdőnkre, gyomorégés is gyakrabban jelentkezik jobb oldalon fekve. Sokkal jobban tud pihenni a szervezet, ha a bal oldalunkon fekszünk, így a vérkeringésünk és a légzésünk is optimálisabb.

Hátránya: Váll és- csípőfájdalmakat okozhat. Ha túlságosan puha a fekvőfelület, akkor az oldalt fekvés már a gerinc számára sem előnyös, sőt, kóros görbülethez vezethet.

Tanácsok: Tovább enyhítheti a hát és a csípő terhelését, ha egy párnát helyez a térdei közé.

Az alvási pozíciók váltogatása

Normál esetben az emberek teljesen természetes módon váltogatják alvási pozíciójukat, átlagosan ez éjszakánként hússzor történik meg, ami jól is van így, mivel a gerincoszlop az egyenletes nyomást minden irányból igényli ahhoz, hogy regenerálódni tudjon. Ha azt veszi észre, hogy Ön minden reggel ugyanabban a pozícióban ébred, ahogyan elaludt, akkor próbálja meg időnként tudatosan megváltoztatni az elalváshoz felvett pozícióját. Azok számára, akik derékfájással küzdenek, szintén a legjobb az oldalt- és a háton fekvés váltogatása.

Hogyan aludjon egy kismama?

Általában a kismama számára kényelmesebb, a baba számára pedig előnyösebb, ha az anyuka a terhessége alatt az oldalán alszik. Különösen a harmadik trimeszterben ajánlott már oldalt fekve aludni, mégpedig bal oldalon, mivel így csökken a vénákra és az alhasi szervekre nehezedő nyomás, és a baba is több vérhez és tápanyaghoz jut. Ha fáj a dereka, de ha nincs is ilyen problémája, akkor is előnyös a terhességi párna, más néven kismamapárna alkalmazása, ami enyhíti a derékra nehezedő terhelést. A hanyatt fekvés kerülendő.

Az sem mindegy, milyen az ágy, a matrac

Az alvási szokásokhoz és a testalkathoz igazodó matrac sokat segíthet egyes panaszok enyhítésében. Ideális esetben a matracnak elég keménynek kell lennie, hogy támogassa a gerincoszlopot, de kellően rugalmasnak ahhoz, hogy megfelelő legyen a testalkathoz. Az iedális verziót nem mindig könnyű megtalálni, de ma már vannak olyan üzletek, ahol kipróbálhatók, illetve pár hét után esetleg visszacserélhetők a matracok. Viszont, ha a korábban megszokotthoz képest nagyon más terméket próbálunk ki, számolnunk kell azzal is, hogy bizonyos időre szükségünk lehet ahhoz, hogy megszokjuk. Természetesen, ha elsőre nagyon kényelmetlennek tűnik valami, akkor az biztosan nem jó választás!