Harc a horkolás ellen - Milyen gyógyszertári készítmények segíthetnek?

Szinte minden embert érint valamilyen formában a horkolás. Habár hajlamosak vagyunk úgy hinni, hogy a horkolás csak egy idegesítő zaj, fontos tudni, hogy az alvópartner kellemetlen éjszakáján túl a horkoló számára komoly egészségügyi problémákat is okozhat.

Miért fontos kezelnünk a horkolást?

A horkolás a felső légutak beszűkülése következtében megváltozott levegőáramlás miatt alakul ki. A légutak beszűkülését okozhatják átmeneti állapotok (pl. megfázás vagy allergia), de kialakulhat szervi elváltozások miatt is (pl. megnagyobbodott garat vagy orrmandula, laza vagy megnagyobbodott lágyszájpad, orrsövényferdülés, orrpolip stb.). A horkolás nemcsak a párunk és magunk alvásminőségét ronthatja, de gyakran légzéskimaradással jár, úgynevezett alvási apnoéhoz vezet, amely hosszú távon komolyabb egészségügyi problémák kialakulását is okozhatja. A gyakori oxigénhiányos epizódok miatt reggel kialvatlanul, fáradtan ébredünk, romlik a koncentrációs készség, emellett növekedhet a magas vérnyomás, a szívinfarktus és a stroke kockázata is. Éppen ezért fontos, hogy a horkolást soha ne becsüljük alá.

Mit tehetünk a horkolás ellen?

Fontos, hogy igyekezzünk kideríteni a kiváltó okot, hiszen egy megfázás vagy allergia kezelése csökkentheti vagy akár meg is szüntetheti a horkolást. Ha azonban szervi elváltozás vagy alvási apnoe okozza, más módszerekre lehet szükségünk.

A horkolás sok esetben már életmódbeli változtatásokkal is csökkenthető. A dohányzás és alkohol elhagyása, a testsúly optimalizálása például nagy segítséget jelenthet a horkolás elleni harcban, de olyan egyszerű megoldások is segítségünkre lehetnek, mint például egy plusz párna használata vagy az áttérés könnyebb esti étkezésekre.

Amennyiben ezek nem bizonyulnak eléggé hatékonynak, bátran kérjük orvosunk vagy gyógyszerészünk segítségét, hiszen ma már számos gyógyszertárban elérhető vény nélkül kapható készítmény van forgalomban, amelyek hozzájárulnak a horkolás csökkentéséhez.

Vény nélkül kapható készítmények horkolás ellen

A gyógyszertárakban beszerezhető horkolásgátló készítményeknek számos fajtája van. Ide tartoznak a horkolásgátló torok- és orrspray-k, vagy akár a párnára is cseppenthető horkolásgátló cseppek, illetve az orrszárnytágító légzéskönnyítő tapaszok. Az ilyen típusú készítmények vény nélkül kaphatóak, de érdemes minden esetben tájékozódni a készítmények működéséről, alkalmazásáról.

A horkolásgátló spray-k általában különböző illóolajokat tartalmaznak, mint pl. eukaliptusz, menta, ánizs, kakukkfű, különböző citrusfélék illóolajai stb.. Ezek a torokba fújva segítenek felszabadítani a légutakat, ezáltal könnyítve a légáramlást és csökkentve a horkolást. Egyes készítményekben az illóolajok szójalecitinnel együtt találhatóak meg. Ez a kombináció a garat szöveteiben vérbőséget okoz és csökkenti a feszültséget, így a levegő áramlása nem jár hanghatással. Emellett a horkolásgátló spray-k védőréteget képeznek a nyálkahártyán, ezzel csökkentik a levegő vibrációját. Léteznek bizonyos horkolást csökkentő cseppek is, melyeket nem a szervezetbe juttatva, hanem a párnára vagy pizsamára cseppentve alkalmazhatunk. Ezek a készítmények szintén illóolajokat tartalmaznak, melyeket az alvókörnyezetben elcseppentve az alvás során tartósan belélegezhetünk, ezáltal lesz nyugodtabb az alvás.

A horkolásgátló spray-k hatóanyagainak felszívódása viszonylag csekély, mivel ezeket a készítményeket helyileg a szájüregben és a garatban alkalmazzuk. Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy az olyan betegek, akik valamilyen légzőszervi betegségben szenvednek, amely esetleg fulladásos epizódokkal is járhat (pl. asztma), érzékenyek lehetnek bizonyos illóolajokra, és akár köhögési roham kialakulása is előfordulhat.

A légzéskönnyítő orrtapaszok szintén segítséget nyújthatnak a nyugodt alvásban. Ezek a tapaszok úgy működnek, hogy megemelik az orrcimpákat, ezáltal csökkentik az orrdugulást és javítják a levegő áramlását. Éppen ezért nemcsak horkolás esetén, de allergiás vagy megfázás okozta orrdugulás enyhítésére is alkalmazhatóak. A tapaszok nem tartalmaznak semmilyen hatóanyagot, kizárólag mechanikus a működésük, így 5 éves kor felett bárki biztonsággal alkalmazhatja őket.

Mindenképpen orvoshoz kell fordulni!

Fontos szem előtt tartani, hogy ezek a módszerek csak enyhítik a horkolást, de magát a horkolás okát nem szüntetik meg. Vannak esetek, különösen ha alvási apnoe alakul ki valakinél, hogy orvosi segítségre van szükség. Az országban több helyen is található speciális alváscentrumokban segítenek a horkolás okának felderítésében, kezelésében és ezáltal a horkolás okozta szövődmények kockázatának csökkentésében. Bizonyos esetekben csak speciális alvási segédeszközök segítségére lehet szükség, néha azonban kisebb műtéti beavatkozás is indokolt lehet a horkolás csökkentésének érdekében. Alvási segédeszköz pl. a CPAP- és a BIPAP-készülék, amelyek légzészavar okozta horkolás enyhítésében alkalmazhatóak, vagy pl. a speciális szájpadlásemelők, amelyek segítenek a megfelelő levegőáramlás biztosításában. Ezek az eszközök megfelelően kiterjedt kivizsgálás után, részben a társadalombiztosítás terhére is igénybe vehetőek, viszont fontos tudni, hogy gyógyszertárban nem beszerezhetőek. Forgalmazásukkal egy erre specializálódott alvásterápiás szaküzlet foglalkozik, melyről részletesebben kezelő szakorvosunk adhat tájékoztatást.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész