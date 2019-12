Szabaduljon meg a horkolástól, előzze meg a szövődményeket

Fiatalabb korban főként a férfiak horkolnak, majd az idő előrehaladtával, a menopauza környékén a nemek közti arány kiegyenlítődik. A zajos alvótárs miatt külön szobában töltött éjszakákat nemcsak a párkapcsolat sínyli meg, de a kezeletlen horkolás az egészséget is veszélyezteti: következménye napközbeni álmosság, fejfájás, idegesség, a koncentráció csökkenése lehet.

Hosszú távon szerepet játszik az elhízás, diabétesz, szív- és magas vérnyomás betegség kialakulásában is. Ismerje meg a horkolás kivizsgálásának és műtéti kezelésének lépéseit.

Vizsgálat az Ön otthonában

A horkolás tünet, mely a felső légutak alvás alatt kialakuló szűkületét jelzi, de azt, hogy ez a szűkület és az általa okozott légzéskimaradás milyen mértékű, csak alvásvizsgálat tudja eldönteni. Az alvászavarok, így a horkolás kivizsgálása is rendszerint alváslaborokban történik– magyarázza dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológus.

Az idegen, kamerák által megfigyelt környezetben azonban sok beteg nem tud ellazulni, nehezen alszik el. Az esetek jelentős részében nincs is szükség a rendkívül részletes, sok életfunkciót elemző, alváslaborban történő vizsgálatra, a poliszomnográfiára.

A horkolás által jelzett alvásfüggő légzészavar súlyosságának felmérése akár otthon is elvégezhető, a beteg megszokott környezetében, ágyában, a saját napirendjéhez és munkaidejéhez alkalmazkodva.

Az alvásvizsgálat menete

Alvásfüggő légzészavar gyanúja esetén a szűrővizsgálat az orr elé helyezhető, levegőáramlást rögzítő szenzor és a kéz egyik ujjára feltett ún. pulzeoximéter segítségével történik. Ez utóbbi a szervezet oxigénellátottságát és a pulzust méri. Az orr elé illesztett szenzorral rögzítik a ki- és belélegzett levegő áramlását, így felismerhetőek lesznek azok a finomabb eltérésék is, melyek még nem okoznak jól regisztrálható oxigénszint-csökkenést, de az alvás minőségét akár súlyos mértékben rontják. A mért adatokat a mellkasi pánton elhelyezett, mobiltelefonhoz hasonló műszer regisztrálja. Az adatok elemzése az alvásambulancián történik. Az eredmények birtokában a kezelőorvos felállítja a diagnózist és terápiát javasol, vagy – ha szükséges – további vizsgálatokat ír elő.

Rádiófrekvenciás műtétek

Az alvásvizsgálatot követően kerül sor a fül-orr-gégészeti vizsgálatra, és amennyiben a kapott eredmények alapján indokolt, a horkolásgátló műtétek elvégzésére. Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész elmondta, hogy rádiófrekvenciás műtéttel két gyakori elváltozás kezelése - az orrjáratot elzáró, duzzadt orrkagyló kisebbítése és a lágyszájpad műtét - helyi érzéstelenítésben, a rendelőben is elvégezhető.

Az orrkagyló kisebbítésével az orrjárat ismét átjárható lesz, a légzés akadálymentessé válik. Mivel az orrkagyló duzzanata a legtöbb esetben valamilyen egyéb kiváltó ok tünete, ezért ilyenkor más vizsgálatokra is szükség lehet, hogy a probléma kiújulását megelőzzük. A tartós duzzanatot okozhatja reflux vagy allergia, de a háttérben elhúzódó orrmelléküreg-gyulladás is állhat. A lágyszájpad renyhesége ezzel szemben alkati sajátosság. A túlzottan laza lágyszájpad alvás közben, légzésnél erősebben rezonál, ez okozza a horkolást.

Ha a fül-orr-gégészeti vizsgálat során az elváltozást felfedezzük, rádiófrekvenciás műtéttel az érintett területen feszesebb tónust tudunk elérni. A horkolás megszűnéséhez egyéntől függően több, általában 2-3 alkalmas kezelésre is szükség lehet.

(JóAlvás Központ - Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus)