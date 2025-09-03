Időskori rossz testtartás: miben segíthet a gyógytorna?

Az időskori rossz testtartás sokakat érint. Bár elsőre jelentéktelen problémának tűnik, számos kellemetlen tünettel járhat, megnehezítve a mindennapokat, gyakran csak kevésbé szemmel látható formában. Milyen módon segíthet a gyógytorna? Ziglerné Szőke Rita gyógytornászt kérdeztük.

Az általában időskorra kialakuló rossz testtartás következményei lehetnek látványosak – például testmagasság csökkenése vagy púpos hát kialakulása –, valamint megjelenhetnek kevésbé szemmel látható formában is, mint a nyak-, hát- és derékfájdalom, egyensúlyproblémák, légzési nehézségek vagy fejfájás.

Kialakulásában a csontritkulás is szerepet játszhat

A csontok tömegének és sűrűségének csökkenése miatt a csigolyák törékenyebbé válnak, ami kompressziós törésekhez (csigolyaösszeroppanás) vezethet. Ezek sokszor észrevétlenül, csendben következnek be, és csak az állandó, tompa fájdalom, valamint a testtartás megváltozása jelzi a problémát.

A többszörös törések következtében a gerincet tartó izmok is meggyengülhetnek, ez pedig a háti szakaszon púpot, valamint testmagasság-csökkenést okozhat. Tehát, igen, a csontritkulás is vezethet időskori rossz testtartáshoz, ezért is érdemes rendszeres egészségügyi ellenőrzésekre járni - hangsúlyozza Ziglerné Szőke Rita gyógytornász, manuálterapeuta, a Gyógytornászom.hu szakembere.

A rossz testtartás hátterében állhatnak „banálisnak” gondolt okok is:

izomgyengeség (különösen a törzsizmoknál),

mozgáshiány,

rossz szokások (pl. görnyedt ülés),

sérülések,

egyensúlyzavarok, melyek miatt az ember ösztönösen „befeszül” vagy rosszul tartja magát.

Mit tehetnek az idősek?

Ha a probléma már kialakult, a rendszeresen testmozgás bevezetése, akár egy rövid, reggeli átmozgató torna is jelentősen hozzájárulhat a testtartás javításához, és a rossz tartásból adódó panaszok (pl. hát- és derékfájás, nyaki panaszok) enyhüléséhez.

Bár a tartáskorrekció nem mindig lehetséges már időskorban, a gyógytorna számos ponton javíthat a helyzeten, ugyanis erősíti azokat az izmokat, amelyek megtartják a gerincet, emellett pedig lazítja a túlfeszült, kötött izmokat. Mindez javítja a mozgástartományt, csökkentheti a fájdalmat. Egy gyógytornász segít a helyes testtartás újratanulásában, hogy a további romlás megelőzhető legyen.

A gyógytorna lényege Fontos tudni, hogy a gyógytorna különbözik a hagyományos tornától. Utóbbi egy klasszikus edzés, amely az egész testet megmozgatja, de nem feltétlenül veszi figyelembe az egyéni egészségügyi állapotot. A gyógytorna viszont személyre szabott, mindig egyéni állapotfelmérés előzi meg, és szakember által jóváhagyott gyakorlatokból áll. A cél nem csak az erősítés vagy a nyújtás, hanem a konkrét problémák – például rossz testtartás, fájdalom, mozgásbeszűkülés – kezelése. A megfelelően felépített gyógytorna biztonságos és minden életkorban jótékony. Ez is érdekelheti Milyen betegségeknél hasznos a gyógytorna?

Az általunk megkérdezett szakember elmondta azt is: gyógytornászt a lehető legkorábban érdemes felkeresni, például már a csontritkulás diagnózisakor vagy műtétet, sérülést követő rehabilitáció során. Különösen indokolt a szakember felkeresése tartós hát-, nyak- vagy vállfájdalom, a testtartás romlása (például görnyedtebb hát, előreeső fej) vagy járás közbeni bizonytalanság, egyensúlyvesztés esetén.

Tanácsok a mindennapokra

A hétköznapokban a legfontosabb, hogy minden nap mozogjunk valamit. Legyen az egy könnyed séta társaságban, vagy egy kímélő reggeli torna.

Érdemes begyakorolni a helyes testtartást ülve és állva is: a hát maradjon egyenes, a vállak lazán leengedve, a fejtetővel nyújtózzunk felfelé.

A megfelelő lábbeli kiválasztása és a biztonságos otthoni környezet kialakítása segít megelőzni az eséseket.

Ha mozgás közben fájdalom vagy zsibbadás jelentkezik, mindenképpen forduljunk szakemberhez.

Fontos! Ha hirtelen, túl intenzíven kezdünk tornázni vagy rossz gyakorlatokat végzünk, az akár sérüléshez is vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy szakember irányításával induljon a mozgásprogram, főleg krónikus betegségek, csontritkulás vagy ízületi problémák esetén.

A megelőzés kulcsa a korai odafigyelés

Már fiatalon érdemes gondoskodni a gerinc és az izmok egészségéről rendszeres testmozgással. A hát- és törzsizmok erősítése, valamint a nyújtó gyakorlatok segítenek fenntartani a gerinc természetes görbületeit. Ezeknek a feladatoknak az összeállításában egy gyógytornász személyre szabott módon tud segíteni, aki a gyakorlatok helyes kivitelezésére is figyel. A gyógytorna kulcsfontosságú, ugyanis célzottan erősíti és nyújtja a testtartásért felelős izmokat, javítja az egyensúlyt, és segít a helyes testtartás tudatosításában - emeli ki Ziglerné Szőke Rita.