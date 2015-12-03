Edzésterv időseknek

Kedd Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Biciklizés (Pulzuskontroll) 40 perc Egykezes súlyzóval (3-4 kg): - Melltől nyomás padon 4x12 - Fűrészelés 4x12 - Ülve vállból nyomás 4x12 - Ülve beforgatás bicepsz 4x12 - Lórúgás tricepsz 4x12 Hasprés 2x5x20