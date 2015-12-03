Edzésterv időseknek

Ezt az 12 hetes edzéstervet azoknak az idős embereknek ajánlja a személyi edző, akik szeretnének elkezdeni sportolni.
Általános szabályok az edzés megkezdése előtt
- Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!
- Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!
- Ha a gyakorlatok végzésénél fájdalmat érez, hagyja abba azok végrehajtását!
- Ha a gyakorlat kivitelezésében bizonytalan, kérje szakértő segítségét!
- A pulzuskontroll jelölésnél figyeljen arra, hogy a sportolás során a pulzus a maximális pulzus 65-70 százalékában maradjon.
- A súlyválasztás akkor megfelelő, ha az utolsó sorozat utolsó gyakorlatát is szabályosan tudja végrehajtani, de már érzi az izomcsoport fáradását, és nem lenne képes még egy sorozat végrehajtására.
- Az ismétlések száma edzettségi szinttől is függ, ha túl sok vagy túl kevés a sorozat vagy az ismétlésszám, annak megfelelően csökkentse, illetve növelje.
- A gyakorlatok végrehajtásánál keletkezett esetleges sérülésekért nem vállalunk felelősséget!
Edzésterv 12 hétre
A linkekre kattintva egy-egy heti edzésprogramot talál.
|
1. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 20 perc
| Nyakkörzés
| 2x2 kör mindkét irány
| Vállkörzés
| 3x előre 3x hátra
| Csípőkörzés
| 3x mindkét irány
| Csípő döntés és homorítva nyújtózás
| 3x
| Csípő hajlítás és homorítva nyújtózás
| 3x
| Terpeszállásban bokához hajolás
| 3-3x mindkét irány
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 20 perc
| Ülve zárt lábakkal előre hajolás
| 3 kör
| Terpesz ülésben bokákhoz döntés
| 3-3x mindkét irányba
| Z ülésben törzsfordítás hátsó láb irányába
|
| Z ülésben előre döntés elöl lévő láb irányába
|
|
2. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 25 perc
| Ülve zárt lábakkal előre hajolás
| 3x
| Hátsó kartámasz zárt lábak csípő megemelés
| 3x
| Terpeszülésben rogyasztott térd, középre döntés
| 3x
| Sarokra ülés páros karral előre nyújtózás
| 3x
| Hasprés a talajon
| 4x20
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 25 perc
| Hanyatt fekve páros karral nyujtózás
|
| Hanyatt fekve nyújtott lábbal nyújtózás
|
| Hanyatt fekve egyik láb behajlítva mellkashoz húzás
|
| Ugyanaz másik lábbal
|
| Ugyanaz páros lábbal
|
| Hasprés talajon
| 4x20
|
3. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 30 perc
| Fit-ball-on ülve:
|
| Páros kar, fül mellett nyújtózás
|
| Oldal irányba nyújtózás egy karral
|
| Oldalemelés mindkét karral
| 3x15
| Oldalemelés kis köröket írva
| 3x10
| Hasprés lábak a labdán
| 4x20
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 30 perc
| Step-pad:
|
| Fellépés
| 3x15 mindkét oldal
| Oldalra fellépés
| 3x15 mindkét oldal
| Spiccel pad érintése váltott láb
| 3x30
| Állva lábujjhgyre emelkedés
| 3x20
| Hasprés
| 4x20
|
4. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontrol)
| 35 perc
| Egykezes súlyzóval (2 kg):
|
| Fekve melltől nyomás
| 3x15
| Ülve oldalra emelés
| 3x15
| Állva előre emelés
| 3x15
| Állva kalapács bicepsz
| 3x15
| Hasprés
| 4x20
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontrol)
| 35 perc
| Csigán (könnyű súllyal):
|
| Széles fogással tarkóhoz húzás
| 3x15
| Széles fogással evezés
| 3x15
| Egyenes fogóval koncentrált bicepsz
| 3x15
| Egyenes fogóval lenyomás tricepsz
| 3x15
| Hasprés
| 4x20
|
5. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Nyakkörzés (lassú)
| 2x2 kör mindkét irány
| Vállkörzés
| 3x előre 3x hátra
| Csípőkörzés
| 3x mindkét irányba
| Csípő döntés és homorítva nyújtózás
| 3x
| Csípő hajlítás és homorítva nyújtózás
| 3x
| Terpeszállásban bokához hajolás
| 3-3x mindkét boka
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Ülve zárt lábakkal előre döntés
| 3 kör
| Terpesz ülésben bokákhoz döntés
| 3-3x mindkét irányba
| Z- ülésben törzsfordítás hátsó láb irányába
|
| Z -ülésben előre döntés elöl lévő láb irányába
|
| Hasprés
| 5x20
|
6. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Fit-ball-on ülve:
|
| Páros kar, fül mellett nyújtózás
|
| Oldal irányba nyújtózás egy karral
|
| Oldalemelés mindkét karral
| 3x15
| Oldalemelés kis köröket írva
| 3x10
| Hasprés
| 5x20
| Hasprés feltett lábbal
| 3x20
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Step-pad:
|
| Fellépés
| 3x15 mindkét oldal
| Oldalra fellépés
| 3x15 mindkét oldal
| Spiccel pad érintése váltott láb
| 3x30
| Állva lábujjhegyre emelkedés
| 3x20
| Hasprés
| 5x20
| Hasprés feltett lábbal
| 3x20
|
7. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Egykezes súlyzóval (3 kg):
|
| Fekve melltől nyomás
| 3x15
| Ülve oldalra emelés
| 3x15
| Állva előre emelés
| 3x15
| Állva kalapács bicepsz
| 3x15
| Hasprés
| 5x20
| Hasprés feltett lábakkal
| 4x20
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Csigán (könnyű súllyal):
|
| Szűk fogással mellhez húzás
| 3x15
| Szűk fogással evezés
| 3x15
| Kötéllel felhúzás bicepsz
| 3x15
| Kötéllel lenyomás tricepsz
| 3x15
| Hasprés
| 5x20
| Hasprés feltett lábakkal
| 4x20
|
8. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Egykezes súlyzóval (3-4 kg):
|
| - Melltől nyomás padon
| 4x12
| - Fűrészelés
| 4x12
| - Ülve vállból nyomás
| 4x12
| - Ülve beforgatás bicepsz
| 4x12
| - Lórúgás tricepsz
| 4x12
| Hasprés
| 2x5x20
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 40 perc
| Talajon:
|
| - Fekvenyomás kis rúddal
|
| - Fekvenyomás egy súlyzó a 2 kézben (szűk)
|
| - Térdelő támasz karhajlítás
|
| Hasprés
| 5x20
| Feltett lábbal hasprés
| 5x20
|
9. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Francia rúddal:
|
| Mellnyomás
| 4x12
| Állva koncentrált Bicepsz
| 4x12
| Előre emelés
| 4x12
| Nyakból nyomás ülve
| 4x12
| Hasizom gépen
| 4x20
| Hasprés
| 4x20
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés
| 5x20
| Feltett lábbal hasprés
| 5x20
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Széles terpeszben guggolás
| 4x20
| Fix kitörés
| 4-4x10
| Fit-ball guggolás zárt lábbal
| 4x15
| Hasprés
| 5x20
| Hasprés labdára tett lábbal
| 5x20
|
10. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Gépen:
|
| Mellnyomás
| 3x12
| Széles fogású lehúzás
| 3x12
| Vállból nyomás
| 3x12
| Scott pad bicepsz
| 3x12
| Scott pad páros lenyomás tric
| 3x12
| Hasizom gépen
| 5x20
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés
| 5x20
| Feltett lábbal hasprés
| 5x20
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Guggolás labda
| 4x20
| Comb közelítő gép
| 4x20
| Comb távolító gép
| 4x20
| Vádli ülve gépen
| 4x20
| Hasprés
| 5x20
| Hasprés labdára tett lábbal
| 5x20
|
11. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Térdelő támasz karhajlítás
| 4x15
| Térdelő támasz széles kartámasz karhajlítás
| 4x15
| Padon hátsó kartámasz, talpak a talajon, tolódzkodás
| 4x15
| Széles terpeszben guggolás
| 4x20
| Hasprés
| 5x20
| Hasizom gépen
| 5x20
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés
| 5x20
| Feltett lábbal hasprés
| 5x20
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Fellépés step-padra
| 4-4x20
| Kitörés step-padra
| 4-4x10
| Váltott lábas kitörés
| 4x20
| Hasprés
| 5x20
| Hasprés labdára tett lábbal
| 5x20
|
12. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Biciklizés (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Egykezes súlyzó (3-4 kg)
|
| - Melltől nyomás padon
| 4x12
| - Fűrészelés
| 4-4x12
| - Ülve vállból nyomás
| 4x12
| - Ülve beforgatás bicepsz
| 4x10
| - Lórúgás tricepsz
| 4x10
| Hasizom gépen
| 5x20
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés
| 5x20
| Feltett lábbal hasprés
| 5x20
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Francia rúddal:
|
| - Mellnyomás
| 4x12
| - Állva koncentrált Bicepsz
| 4x12
| - Előre emelés
| 4x12
| - Nyakból nyomás ülve
| 4x12
| Hasprés
| 5x20
| Hasizom gépen
| 5x20
Forrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness