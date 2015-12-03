Edzésterv időseknek

szerző: Lukács Zita - Ózon Wellness
frissítve:

Ezt az 12 hetes edzéstervet azoknak az idős embereknek ajánlja a személyi edző, akik szeretnének elkezdeni sportolni.

Általános szabályok az edzés megkezdése előtt

  • Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!
  • Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!
  • Ha a gyakorlatok végzésénél fájdalmat érez, hagyja abba azok végrehajtását!
  • Ha a gyakorlat kivitelezésében bizonytalan, kérje szakértő segítségét!
  • A pulzuskontroll jelölésnél figyeljen arra, hogy a sportolás során a pulzus a maximális pulzus 65-70 százalékában maradjon.
  • A súlyválasztás akkor megfelelő, ha az utolsó sorozat utolsó gyakorlatát is szabályosan tudja végrehajtani, de már érzi az izomcsoport fáradását, és nem lenne képes még egy sorozat végrehajtására.
  • Az ismétlések száma edzettségi szinttől is függ, ha túl sok vagy túl kevés a sorozat vagy az ismétlésszám, annak megfelelően csökkentse, illetve növelje.
  • A gyakorlatok végrehajtásánál keletkezett esetleges sérülésekért nem vállalunk felelősséget!

Idős férfi edz

Edzésterv 12 hétre

A linkekre kattintva egy-egy heti edzésprogramot talál.

Heti edzéstervek
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét

1. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 20 perc
Nyakkörzés 2x2 kör mindkét irány
Vállkörzés 3x előre 3x hátra
Csípőkörzés 3x mindkét irány
Csípő döntés és homorítva nyújtózás 3x
Csípő hajlítás és homorítva nyújtózás 3x
Terpeszállásban bokához hajolás 3-3x mindkét irány

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 20 perc
Ülve zárt lábakkal előre hajolás 3 kör
Terpesz ülésben bokákhoz döntés 3-3x mindkét irányba
Z ülésben törzsfordítás hátsó láb irányába
Z ülésben előre döntés elöl lévő láb irányába

2. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 25 perc
Ülve zárt lábakkal előre hajolás 3x
Hátsó kartámasz zárt lábak csípő megemelés 3x
Terpeszülésben rogyasztott térd, középre döntés 3x
Sarokra ülés páros karral előre nyújtózás 3x
Hasprés a talajon 4x20

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 25 perc
Hanyatt fekve páros karral nyujtózás
Hanyatt fekve nyújtott lábbal nyújtózás
Hanyatt fekve egyik láb behajlítva mellkashoz húzás
Ugyanaz másik lábbal
Ugyanaz páros lábbal
Hasprés talajon 4x20

3. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 30 perc
Fit-ball-on ülve:
Páros kar, fül mellett nyújtózás
Oldal irányba nyújtózás egy karral
Oldalemelés mindkét karral 3x15
Oldalemelés kis köröket írva 3x10
Hasprés lábak a labdán 4x20

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Step-pad:
Fellépés 3x15 mindkét oldal
Oldalra fellépés 3x15 mindkét oldal
Spiccel pad érintése váltott láb 3x30
Állva lábujjhgyre emelkedés 3x20
Hasprés 4x20

4. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontrol) 35 perc
Egykezes súlyzóval (2 kg):
Fekve melltől nyomás 3x15
Ülve oldalra emelés 3x15
Állva előre emelés 3x15
Állva kalapács bicepsz 3x15
Hasprés 4x20

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontrol) 35 perc
Csigán (könnyű súllyal):
Széles fogással tarkóhoz húzás 3x15
Széles fogással evezés 3x15
Egyenes fogóval koncentrált bicepsz 3x15
Egyenes fogóval lenyomás tricepsz 3x15
Hasprés 4x20

5. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 40 perc
Nyakkörzés (lassú) 2x2 kör mindkét irány
Vállkörzés 3x előre 3x hátra
Csípőkörzés 3x mindkét irányba
Csípő döntés és homorítva nyújtózás 3x
Csípő hajlítás és homorítva nyújtózás 3x
Terpeszállásban bokához hajolás 3-3x mindkét boka

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 40 perc
Ülve zárt lábakkal előre döntés 3 kör
Terpesz ülésben bokákhoz döntés 3-3x mindkét irányba
Z- ülésben törzsfordítás hátsó láb irányába
Z -ülésben előre döntés elöl lévő láb irányába
Hasprés 5x20

6. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 40 perc
Fit-ball-on ülve:
Páros kar, fül mellett nyújtózás
Oldal irányba nyújtózás egy karral
Oldalemelés mindkét karral 3x15
Oldalemelés kis köröket írva 3x10
Hasprés 5x20
Hasprés feltett lábbal 3x20

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 40 perc
Step-pad:
Fellépés 3x15 mindkét oldal
Oldalra fellépés 3x15 mindkét oldal
Spiccel pad érintése váltott láb 3x30
Állva lábujjhegyre emelkedés 3x20
Hasprés 5x20
Hasprés feltett lábbal 3x20

7. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 40 perc
Egykezes súlyzóval (3 kg):
Fekve melltől nyomás 3x15
Ülve oldalra emelés 3x15
Állva előre emelés 3x15
Állva kalapács bicepsz 3x15
Hasprés 5x20
Hasprés feltett lábakkal 4x20

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 40 perc
Csigán (könnyű súllyal):
Szűk fogással mellhez húzás 3x15
Szűk fogással evezés 3x15
Kötéllel felhúzás bicepsz 3x15
Kötéllel lenyomás tricepsz 3x15
Hasprés 5x20
Hasprés feltett lábakkal 4x20

8. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 40 perc
Egykezes súlyzóval (3-4 kg):
- Melltől nyomás padon 4x12
- Fűrészelés 4x12
- Ülve vállból nyomás 4x12
- Ülve beforgatás bicepsz 4x12
- Lórúgás tricepsz 4x12
Hasprés 2x5x20

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 40 perc
Talajon:
- Fekvenyomás kis rúddal
- Fekvenyomás egy súlyzó a 2 kézben (szűk)
- Térdelő támasz karhajlítás
Hasprés 5x20
Feltett lábbal hasprés 5x20

9. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 45 perc
Francia rúddal:
Mellnyomás 4x12
Állva koncentrált Bicepsz 4x12
Előre emelés 4x12
Nyakból nyomás ülve 4x12
Hasizom gépen 4x20
Hasprés 4x20

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés 5x20
Feltett lábbal hasprés 5x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 45 perc
Széles terpeszben guggolás 4x20
Fix kitörés 4-4x10
Fit-ball guggolás zárt lábbal 4x15
Hasprés 5x20
Hasprés labdára tett lábbal 5x20

10. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 45 perc
Gépen:
Mellnyomás 3x12
Széles fogású lehúzás 3x12
Vállból nyomás 3x12
Scott pad bicepsz 3x12
Scott pad páros lenyomás tric 3x12
Hasizom gépen 5x20

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés 5x20
Feltett lábbal hasprés 5x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 45 perc
Guggolás labda 4x20
Comb közelítő gép 4x20
Comb távolító gép 4x20
Vádli ülve gépen 4x20
Hasprés 5x20
Hasprés labdára tett lábbal 5x20

11. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 45 perc
Térdelő támasz karhajlítás 4x15
Térdelő támasz széles kartámasz karhajlítás 4x15
Padon hátsó kartámasz, talpak a talajon, tolódzkodás 4x15
Széles terpeszben guggolás 4x20
Hasprés 5x20
Hasizom gépen 5x20

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés 5x20
Feltett lábbal hasprés 5x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 45 perc
Fellépés step-padra 4-4x20
Kitörés step-padra 4-4x10
Váltott lábas kitörés 4x20
Hasprés 5x20
Hasprés labdára tett lábbal 5x20

12. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Biciklizés (Pulzuskontroll) 45 perc
Egykezes súlyzó (3-4 kg)
- Melltől nyomás padon 4x12
- Fűrészelés 4-4x12
- Ülve vállból nyomás 4x12
- Ülve beforgatás bicepsz 4x10
- Lórúgás tricepsz 4x10
Hasizom gépen 5x20

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés 5x20
Feltett lábbal hasprés 5x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Francia rúddal:
- Mellnyomás 4x12
- Állva koncentrált Bicepsz 4x12
- Előre emelés 4x12
- Nyakból nyomás ülve 4x12
Hasprés 5x20
Hasizom gépen 5x20

Forrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness

Frissítve: 2025.11.26. 17:20, Megjelent: 2015.12.03. 15:44
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Edzésterv téma, Időskor téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Puskás Réka

Dr. Puskás Réka

Reumatológus, manuálterapeuta

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Sztancsik Ilona

Dr. Sztancsik Ilona

Kardiológus, Sportorvos, Aneszteziológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Kaparó torok
Kaparó torok

Hogyan enyhíthetők a panaszok?
COPD
COPD

Hogyan vált a COPD népbetegséggé? (x)
Edzésterv a síelésre való felkészüléshez
Edzésterv a síelésre való felkészüléshez WEBBeteg - Kálmánczhey Emőke, fitness edző
Edzésterv nőknek (12 hét)
Edzésterv nőknek (12 hét) WEBBeteg - Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness
Edzésterv férfiaknak
Edzésterv férfiaknak WEBBeteg - Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness
Edzésterv ülőmunkát végzőknek
Edzésterv ülőmunkát végzőknek Ózon Wellness - Lukács Zita, személyi edző
Edzésterv elhízás ellen
Edzésterv elhízás ellen Ózon Wellness - Lukács Zita, személyi edző
12 hetes futás edzésterv fogyni vágyóknak
12 hetes futás edzésterv fogyni vágyóknak WEBBeteg