Meddőség esetén vagy tervezett lombikprogramot megelőzően a férfiak kivizsgálása elengedhetetlen, mely az andrológus (férfigyógyász) feladata.

Mikor beszélünk meddőségről? Meddőségről vagy más néven infertilitásról akkor beszélünk, ha rendszeres, védekezés nélküli házasélet mellett egy éven belül nem következik be terhesség.

A fejlett országokban a párok 15%-a küzd meddőséggel. Nyolc házaspárból egynél nem sikerül az első terhesség. Hat házaspárból egynél pedig sikertelen a második gyermekvállalás. A termékeny partner kompenzálhatja a nemzőképességi zavarral rendelkező párt, így az infertilitás rendszerint akkor jelentkezik, ha mindkét félnél csökkent a termékenység. Nagyon fontos, és kevésbé közismert tény, hogy a párok felénél a meddőségi zavarban a férfi szerepet játszik. Éppen ezért meddőség, vagy gyermekvállalási igény esetén fontos a pár férfi tagjának kivizsgálása is.

Milyen tényezők befolyásolják a férfiak nemzőképességét?

A férfi termékenységet számos tényező csökkentheti. Ilyenek például veleszületett vagy szerzett a húgy- és ivarszerveket érintő rendellenességek, rosszindulatú betegségek vagy azok kezelése (kemoterápia), húgyúti vagy ondóúti fertőzések, emelkedett herezacskó-hőmérséklet (herevisszér-tágulat miatt), hormonzavarok, genetikai rendellenességek vagy immunológiai tényezők.

A férfi meddőség kivizsgálása

A részletes kórtörténet kikérdezése és a fizikális vizsgálat a meddőség feltérképezésének első lépése. A családi anamnézis (elfordultak-e a családban termékenységi zavarok, örökletes betegségek) mellett kikérdezésre kerülnek a kisgyermekkori és serdülőkori nemzőképességet érintő események, így az, hogy történt-e hereleszállási zavar és ha igen, hogyan kezelték, volt-e a páciensnek sérvműtéte, érték-e sérülések, voltak-e a kórtörténetében gyulladások, nemi úton terjedő betegségek, mumpsz. A szisztémás betegségeken (cukorbetegség, máj-, vesebetegség) kívül a gyermekvállalás sikertelenségében szerepük lehet a szexuális szokásoknak, valamint gyakoriságnak, merevedési-, ondóürülési zavaroknak, a foglalkozási, környezeti ártalmaknak, a nagymértékű stressznek, valamint az élvezeti szereknek (dohányzás, alkohol, kábítószerek) is.

Az andrológiai fizikális vizsgálat egy minden szervrendszerre kiterjedő vizsgálat, mely összefüggésben lehet a meddőséggel, esetleg a férfi hormonok zavaraival. A herezacskó ultrahangos áttekintő és ultrahangos keringési vizsgálata szintén rendkívül fontos a herék állapotának, betegségeinek feltérképezéséhez.

Spermaanalízist csak megfelelő háttértudással és gyakorlattal rendelkező személy végezhet szigorú, pontos metodikai leírás alapján.[1] A spermaanalízis indikációi között szerepel a meddő házasság (nemzőképesség vizsgálata), a művi meddővététel (vazektómia) (ennek eredményességét vizsgálják), valamint spermadonor alkalmasságának felmérése. Ha az első spermaanalízis eltérést mutat, három hónappal később ismétlése javasolt. A hímivarsejtek érése a herékben három hónap, és az egyéni spermaképben is nagy ingadozások mutatkozhatnak. A vizsgálathoz szükséges mintát a vizsgálat előtt kell leadni tiszta műanyag vagy üveg gyűjtőedényben (az egyik legjobb a steril vizeletes pohár). A minta leadása előtt javasolt 3-5 nap szexuális absztinencia. A vizsgálat általában 60 perccel a mintaleadás után már megkezdődik. Fontos, hogy a klasszikus spermaparaméterek a sikeres nemzőképesség esélyét adják meg, de a meddőség diagnózisának pontos felállításához sok esetben további vizsgálatok is szükségesek.

Spermaparaméter-eltérések, kóros hereméret esetén elvégzendők az alapvető hormonvizsgálatok is, melyek alapján különböző diagnózisokat állíthat fel az andrológus.

Azért fontos a sokszor költségesebb hormonális és genetikai kivizsgálás, mert segít a beteg hosszú távú egészségmegőrzésében (pl.: csontritkulás, cukrobetegség kockázatára derülhet fény), kezelési lehetőséget nyújt (ha a serkentő hormonok: FSH és LH szintje alacsony), sebészi spermiumnyerés esélyeit jósolhatja meg, továbbá segít az asszisztált reprodukciós technika (inszemináció, lombikprogram) legígéretesebb módjának megválasztásában.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Benyó Mátyás PhD, urológus, andrológus szakorvos

[1] (World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. 5th edition. WHO, 2010)