Kezelési lehetőségek a férfi meddősége esetén

A férfi nemzőképességének problémájára léteznek kezelési eljárások. Hogy melyik módszer jelenti a megoldást, az függ a meddőség okától, attól, hogy milyen régen áll fenn az állapot, mennyi idősek a partnerek és milyen személyes preferenciáik vannak. A férfi meddőség bizonyos okait nem lehet korrigálni, azonban egy nő ennek ellenére is teherbe eshet a msterséges megtermékenyítési eljárások segítségével.

Amennyiben a próbálkozás ellenére egy éven belül nem történik meg egy párnál a fogantatás, érdemes kivizsgáltatni a probléma okát, tanácsos először a férfiak részéről felmerülő okokat tisztázni. Az urológiai vizsgálat során a külső nemi szervek vizsgálata, laborvizsgálat (hormonszintek), képalkotó vizsgálatok (ultrahang) és az ondó vizsgálata történik meg. A spermavizsgálat megállapítja az egy ejakuláció során távozó ondó mennyisége, pH-ja, a benne fellelhető hímivarsejtek mennyisége, alakja, a mozgó sejtek száma. A vizsgálatok eredménye határozza meg a kezelés lehetőségeit.

Az esetek egy részében jól azonosítható és kezelhető okok állnak a férfi meddőségének hátterében. Ilyen ok több szervi eltérés (herevisszér, ondóvezeték elzáródása), a hormonhiány, ejakulációs zavarok, a férfi nemi szervek gyulladásos megbetegedései.

Más esetekben a here tartós károsodása vagy genetikai problémák miatt a herék nem képesek megfelelő mennyiségű és minőségi spermium termelésére, ilyen esetekben a probléma oka nem kezelhető, megoldást a különböző mesterséges megtermékenyítési eljárások jelenthetik.

Természetes módszerek

A fogantatást enyhén kedvezőtlen spermakép esetén akár el lehet érni a közösülések megfelelő időzítésével is. Heti két-három alkalommal történő közösülés fokozhatja a termékenységet, azonban az ennél gyakoribb ejakuláció csökkentheti a spermiumok minőségét. A spermiumok 72 órán keresztül is életképesek maradhatnak a női ivarszervekben, érdemes ebből kiindulva próbálkozni a fogantatással.

Előfordulhat az is, hogy az alacsony spermaszám életmód eredetű, és a dohányzás, a mozgásszegény életmód, elhízás, alváshiány, stressz vezet a nemzőképesség problémáihoz, ilyen esetekben az életmódváltás is járhat eredménnyel.

Kezelési lehetőségek férfiak számára

A férfi infertilitás kezelésében alkalmazott megközelítések az alábbiak lehetnek, a meddőség okának függvényében.

Általános szexuális problémák: Amennyiben a férfi meddőség oka a potenciazavar és az ejakuláció elmaradása, annak kezelése oldhatja meg a meddőségi problémát. Ezen problémák kezelése általában gyógyszeresen, vagy pszichológiai kezeléssel (viselkedésterápia, tanácsadás) segítségével történik.

A spermiumszám problémái: Abban az esetben, ha a meddőség hátterében a spermium hiányát észlelik, akkor oki kezelésként műtét, hormonkezelés, gyógyszeres terápia jöhet szóba. Amennyiben a meddőséget okozó egészségi problémára nem létezik oki gyógymód, akkor mesterséges megtermékenyítés jöhet szóba.

A herevisszér-tágulat (varicocele) a herezacskók vénáinak kóros tágulata, ami a herék melegen tartásával akadályozza a spermiumtermelést. Ez az elváltozás nagyon gyakran műtétileg helyreállítható.

Az ondóvezeték elzáródása, vagy retrográd ejakuláció esetén sok esetben szintén létezik sebészeti megoldás az ondóvezeték átjárhatóságának biztosítására. Ezen kívül a spermiumot ki lehet nyerni közvetlenül a herékből vagy az ondóhólyagból, majd ezt követően laboratóriumi körülmények között be lehet juttatni a petesejtbe.

Hormonproblémák (tesztoszteron, továbbá GnRH, LH, FSH szintek) esetén a herék nem kapnak megfelelő jelet a spermatermelés fokozására. Férfiak esetén nem gyakori ok a hormonhiány, de a probléma azonosítása esetén hormonpótlással megfelelően kezelhető.

A férfi nemi szervek gyulladása esetén (krónikus prosztatagyulladás vagy mellékhere-gyulladás) antibiotikumokkal és gyulladáscsökkentőkkel kezelhető az alapbetegség.

Az is okozhatja egy pár meddőségét, hogy - akár a férfi (autoimmun reakció), akár a női (alloimmun reakció) szervezetben - spermiumellenes antitestek termelődnek. Ebben az esetben gyógyszeresen, kortikoszteroid kezeléssel csökkenthető a kóros immunválasz.

Életmódtanácsok a férfiak reproduktív egészségéért Az orvosi kezelés mellett is fontos a spermatermelést támogató életmód és szokások kialakítása, a herék egészségének megőrzése. Káros szokások (dohányzás, drog) elhagyása

A herék számára optimális hőmérséklet biztosítása, a túlzottan meleg környezet kerülése

Testsúly normalizálása

Vitaminokban és nyomelemekben gazdag (elsősorban antioxidánsok: C- és E-vitamin, cink, szelén), kiegyensúlyozott táplálkozás

A mesterséges megtermékenyítés

A mesterséges megtermékenyítés forradalmasította a meddőség kezelését, segítségével számos meddő párnak születhet saját gyereke. Férfi meddőségi problémák esetén akkor kerülhet sor a beavatkozásra, ha a here visszafordíthatatlanul károsodott és nincs mód az oki terápiára. Ilyen helyzetet okozhat a herék eltávolítása, sugár-vagy kemoterápia miatti károsodása, a férfi nemi szervek veleszületett rendellenességei, genetikai eredetű azoospermia (a spermatermelés hiánya).

A mesterséges megtermékenyítés több eljárást takar, az optimális módszer kiválasztása függ a spermaszám-csökkenés mértékétől is. A mesterséges megtermékenyítést gyakran javasolják akkor, ha férfi áll a meddőség háttérben, de számos nőgyógyászati ok (petevezetők kétoldali elzáródása, endometriózis, méhnyak elváltozásai, ovulációs rendellenességek) esetén is ez a legeredményesebb megoldás, illetve ha nem találják meg pontosan a meddőség okát. Általában a mesterséges megtermékenyítés sikeressége 32 éves kor felett fokozatosan csökken.

Intrauterin inszemináció (IUI)

E technika segítségével az embrió méhbe történő beágyazását próbálják meg segíteni azzal, hogy a férfitól nyert spermát közvetlenül a méhbe juttatják. Akkor működik a leghatékonyabban, ha a méh egészséges, jól reagál a fogamzást elősegítő hormonokra, az ovuláció rendszeres, továbbá a férfi részéről enyhe spermaproblémák állnak fenn, azaz a spermiumok egészségesek, számuk kis mértékben csökkent.

In vitro fertilizáció (IVF)

Ez a leghatékonyabb és egyben legelterjedtebb formája a mesterséges megtermékenyítési technikáknak. Az in vitro fertilizáció során érett petét vesznek ki, majd laboratóriumi körülmények között a partner spermiumával megtermékenyítik, és 3-5 nap múlva az embriót beültetik a méhbe. Közepesen rossz spermakép esetén jó megoldás.

Intracitoplazmatikus spermium injekció (ICSI)

Az eljárás során egy mikroszkópos technika segítségével egyetlen spermiumot vesznek a férfitól, azt közvetlenül a petesejtbe injektálnak (fecskendeznek be), majd az in vitro fertilizációs eljáráshoz hasonlóan beültetik a méhbe. Ez az eljárás különösen kedvező hatású az olyan pároknál, akiknél a hagyományos in vitro fertilizáció sikertelen volt, nagyon alacsony a férfi spermiumszáma vagy nem megfelelő azok minősége.

Amennyiben a férfi heréi egyáltalán nem termelnek egészséges spermiumokat, csak donor sperma felhasználásával lehetséges mesterséges megtermékenyítés.

A spermiumok kinyerésének módszerei Műtéti spermium aspiráció (spermiumvételezés) - Ezen eljárás során a férfi ivarszervekből (a herékből, a mellékherékből, az ondóvezetékből) egy kis műtét során spermiumot vesznek. Ez a módszer akkor hatékony, amikor a fogantatás gátját a férfi húgyivar vezetékek elzáródása okozza, az ejakulátumban nincsenek spermiumok. Elektromos vagy vibrációs stimuláció - Az elektromos vagy vibrátoros ingerlés segítségével elérhető az ejakuláció, ezáltal ondót tudnak nyerni. Ez az eljárás olyan férfiak esetén hatékony, akik nem vagy nehezen képesek az ejakulációra, ugyanakkor az ondó tartalmaz egészséges spermiumokat.

A mesterséges megtermékenyítés esetleges szövődményei

A meddőségi kezelésnek lehet néhány szövődménye, ami miatt a módszer alkalmazása egyéni mérlegelést és döntést igényel. Ezek közé tartozik:

Többes terhesség. A mesterséges megtermékenyítés leggyakoribb szövődménye a többes terhesség. Az, hogy hány embriót tart meg a pár, az egyértelműen az ő saját döntésük. Ha túl sok embrió fogan meg, lehetséges egy, vagy több embrió eltávolítása. Ezzel a többiek túlélési esélye növelhető meg.

Alacsony születési súly. Az alacsony születési súly leggyakoribb oka a többes terhesség. A mesterséges megtermékenyítés gyakran többes terhességet eredményezhet, továbbá a mesterséges megtermékenyítés útján fogant csecsemőknél amúgy is gyakoribb az alacsony testtömeg.

Születési rendellenességek. Van némi aggodalom a születési rendellenességek és a mesterséges megtermékenyítés között fennálló esetleges kapcsolatot illetően. Jelenleg azonban további kutatások szükségesek a kapcsolat jellegét illetően.

A mesterséges megtermékenyítés minden lehetséges kockázat mellett is a leghatékonyabb módja a meddőség kezelésének.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus