Herevisszér-tágulat - Okok, tünetek és kezelés

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a herevisszér-tágulattal (varicocele) kapcsolatban.

Mielőtt a herevisszér hátterét, jelentőségét és kezelését taglalnánk, annak megértéséhez szükséges a herék anatómiájának alapfokú ismerete.

A herék (páros szerv) a herezacskóban találhatók. Testen kívül helyezkedik el, mint a legtöbb emlősben, mivel az optimális spermiumképzéshez alacsonyabb hőmérséklet szükséges a testhőmérsékletnél. Eredetileg a hátsó hasüregben (retroperitoneum) fejlődnek ki, ahonnan a magzati élet alatt szállnak le. A vér- és nyirokérellátásuk megmarad az eredeti retroperitonealis helyről, éppen ezért a herét ellátó erek hosszan futnak a lágyékcsatornán át a herékhez. A herék vénái a herénél sűrű hálózatot alkotnak az ondózsinórban, majd egyre feljebb haladva fokozatosan egyesülnek. A hátsó hasüreg anatómiájából adódóan a két különböző oldali here vénáinak pozíciója különböző. A jobb oldali here vénája közvetlenül a nagy hasi vénához csatlakozik, míg a bal oldali here vénája sok esetben hosszabb, és a bal vesevénába csatlakozik. A vénák továbbá a visszafolyást gátló kis billentyűkkel is rendelkeznek.

Mi okozza a herevisszér-tágulat kialakulását?

Ha a nyomásviszonyok a vénákban a herevéna kárára kissé megváltoznak, akkor – elsősorban hasprésre, vagy álló helyzetben legtöbbször a bal oldalon – a vénás vér a here felé is áramlik. Ez a here körüli vénák tágulatához vezet, ami a nyomást és a hőmérsékletet növeli a herékben. Így a spermiumképzés károsodhat, és az elváltozás panaszt is okozhat. Megjegyzendő, hogy sok férfinak van varicoceléje, de ez nem minden esetben igényel kezelést, főleg az enyhébb esetekben.

A herevisszér-tágulat tünetei

A legtöbb esetben a betegség tünetmentes. Fekvő helyzetben a vénák normális tágasságúnak tűnnek. Előfordul, hogy csak a herezacskón keresztül tapinthatóak a tágult vénák. A tünetek jelentkezését gyakran meleg időben, kemény edzés után, vagy sok ideig tartó állás vagy ülés alkalmával tapasztalni.

A jelentkező tünetek a következők:

fájdalom a heré(k)ben

a here kisebb a viszértágulat oldalán

húzó, nehéz érzés a herezacskóban

kellemetlen érzet a herezacskóban.

Kinél fordulhat elő?

Noha ritkán hallani róla, a betegség megehetősen gyakori, s leginkább kamaszkorban, illetve fiatal felnőttkorban alakul ki. Ennek az az oka, hogy kamaszkorban a herék gyorsan növekednek, s több vérre van szükségük. Amennyiben a herékben található vénák nem a megfelelően működnek, nem tudnak megbirkózni a vértöbblet szállításával. Így, noha a vér jelentős része továbbra is jó irányba folyik, egyes helyeken irányt téveszt és herevisszér-tágulatot okoz.

Az esetek többségében a bal oldalon fordul elő. Ennek egyik oka, hogy a bal herevéna hosszabban fut. A másik, hogy sok esetben a bal herevéna a bal vesevénába csatlakozik, amely jelenség nehezíti a herevéna kiürülését.

Hogyan diagnosztizálható a varicocele?

A kivizsgálás lépései a herék és az ondózsinór fizikális vizsgálata (megtapintás álló és fekvő helyzetben), a herék ultrahangos vizsgálata (lehetőleg color-Doppleres keringéssel), valamint spermaanalízis végzése, melyeknek segítségével felmérhető a varicocele súlyossági foka, és a here működését befolyásoló hatása. Bizonyos esetekben szükség lehet a here hormonális funkciójának megítélésére.

Okoz-e visszafordíthatatlan károsodást a varicocele?

A varicocele a herék hőmérsékletét és belső nyomását növelheti, amely befolyásolhatja azok működését. Sok esetben nem igényel teendőt, de ha a herék funkciója (spermium vagy hormontermelés) károsodik, akkor műtéti megoldás javasolt.

A herevisszér-tágulat kezelési lehetőségei

Amennyiben a herevisszér-tágulat kezelést igényel (a legtöbb esetben a nemzőképességet károsító hatása miatt), úgy többféle módszer áll rendelkezésre. A régebben alkalmazott klasszikus nyílt műtét – melyet lágyéki metszésből végeztek – nem igényel nagy technikai felszerelést, gyorsan elvégezhető. Hátránya, hogy gyakrabban fordul elő ennél a műtéttípusnál a varicocele kiújulása vagy herevízsérv. Modernebb és eredményesebb módszerek a laparoszkópos műtét, melyet a hasüregen keresztül, kamerával végeznek, illetve a szintén lágyéki metszésből történő, operációs mikroszkóppal végzett herevisszér-lekötés. Ugyanis a műtéttípustól függetlenül ezen beavatkozások lényege a here tág vénáinak lekötésével a hasüreg felőli vér visszaáramlásának megakadályozása.

A műtét után javasolhatják a herezacskótámasz viselését, illetve jeges borogatást a duzzanat lelohasztására. Pár hétig még fájhat a műtét helye, de aztán minden fájdalom megszűnik.

Alternatívaként létezik még radiológiai módszerekkel történő elzárása is a vénáknak, azonban ez még hazánkban csak kevésbé elérhető.

Forduljon orvoshoz!

Ha valaki a herezacsójában eltérést tapint, mindenképpen érdemes andrológushoz, urológushoz fordulni, hiszen a megfelelő háttérrel a here és függelékeinek eltérése kivizsgálható, és a megfelelő kezelési mód kiválasztható.

Fontos a rendszeres önvizsgálat!

Fontos a rendszeres hereönvizsgálat, amikor tapintással is meg kell vizsgálni, nem érzhetők-e szokatlan dudorok, fájdalom. Álló helyzetben is végezze el a vizsgálatot, ugyanis a viszértágulat fekvő helyzetben kevésbé felismerhető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Benyó Mátyás PhD, urológus, andrológus szakorvos