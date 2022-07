Mi vezethet meddőséghez egy férfinél? - Megkérdeztük az urológust

Számos pár jár hosszas kivizsgálásokra annak eldöntésére, hogy a nő vagy a férfi milyen problémájának következtében nem sikerül teherbe esni. A speciális vizsgálatokat körültekintően végzik, s a diagnózis birtokában történnek a további kezelések.

Bizonyos, hogy a férfiak fogamzóképességének egyik alapfeltétele a közösülésre való képesség. Ha ez rendben működik, további lényeges szempont a megfelelő mennyiségű és minőségű ondó termelődése, ürülése s az ivarcsatorna egészséges állapota. A következő lépés az aktus során a hüvelybe kerülő spermiumok megfelelő erősségű mozgása, majd a „győztes” sejtecske találkozása a petesejttel, a megtermékenyülés folyamata. Lássuk, milyen akadályokba ütközhet ennek természetes elérése.

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a szakemberek mikortól tekintenek meddőként a férfiakra, s mennyi türelmi idő kivárása adhat okot a reményre?

- A női és a férfi meddőséget minden tekintetben nyilván külön kell választani. Utóbbiak esetében akkor kezdjük meg a célirányos vizsgálatokat, ha egy esztendő után – minden fogamzásgátlástól mentes szexuális élet esetében – nem történik meg a kívánt teherbeesés a gyermekre váró pároknál – válaszolt kérdésünkre dr. Kováts Tamás urológus szakorvos. - Sokan azt a hibát követik el, hogy a naptármódszer alapján kiszámolják az ovuláció időpontját, s akkor a mennyiségi szexuális életre törekszenek. Vagyis minél többször közösülnek, azt remélve, így több spermiummal „gazdálkodhatnak” a petesejtek. Sajnos ennek semmi értelme nincs. Ha az adott napon vagy annak időszakában minőségi és elegendő spermium áll rendelkezésre, optimálisabb a fogantatás, mint a másik esetben. A kevesebb ebben az esetben tehát több. Minél több alkalommal élnek szexuális életet a párok a peteérés napján, annál kevesebb ondó marad, ami célba érhet. S még ekkor is 20-25 százalék az esélye annak, hogy épp annak a hónapnak a közepe körül történik a fogantatás.

- Hallottam számos olyan esetről, amikor a kétségbeesett nő hónapokon át ellenőrizgette magát a patikai terhességi teszttel, negatív eredménnyel. Majd nőgyógyászához fordult, aki az ultrahangos vizsgálattal megállapította a terhességet.

- Erről sokféle érdekes történet létezik, ami azt igazolja, hogy nem mindig a terhességi teszt egyes vagy kettős csíkja adja meg a valódi választ. Ennek a tesztnek a műödését a kismamák jól ismerik. Fontos az is, hogy nem szabad örök stresszben élni a babavárás idején. A központi idegrendszer nem jól reagál arra, ha programként kell teljesítenie a férfinak – vagy a nőnek – az üdvözítő megtermékenyítést. Kialakul egy blokk az agyban, aminek további biológiai folyamatai vannak. A hazai felmérések szerint a nők esetében is 40 százalék a meddőséggyanús arány, s a férfiak körében is. S a kutatások azt igazolják, mintegy 20 százalékban mindkét fél „felelős” lehet a meddőségért.

- Mi az oka a férfi meddőségnek? Milyen jellemző eseteket tudunk sorba állítani?

- Elsődleges ok lehet a genetikai tényező. Férfiak esetében X és Y nemi kromoszóma található, s ha ezekben szerkezeti vagy számbeli eltérés állapítható meg, teljességgel megváltoztatja a nemzőképességet. Ezek az eltérések ritkábban fordulnak elő. A hormonális okok is lényegi jelentőségűek. Utaltam már arra, hogy a megfelelő nemi működés bonyolult, összetett idegi és hormonális hatások is alakítják, szabályozzák. A férfihormon – a tesztoszteron – termelését az agyban található hipotalamusz és az agyalapi mirigy szabályozza. Abban az esetben, ha ezek közül bármelyiket rendellenesség, megbetegedés, daganatos kórkép, gyulladás éri, a hormonegyensúly megbillen és felborul. Egyes kémiai, sugár- vagy fizikai hatások, s a herék állapota, illetve azok veleszületett rendellenességei is szerepet játszhatnak a meddőség kialakulásában. A herék állapotának vizsgálata és egészsége azért lényeges, mert a here termeli a spermiumot, a hímivarsejteket.

A gyulladásos folyamatból származó fibrin nevű fehérjét tartalmazó ondóra jellemző, hogy a spermiumok nagy csomókban összeragadnak. Így ebben az állapotban nem képesek a petesejt felé mozogni, s oda eljutni. Más esetben az ondó gennysejteket is tartalmazhat, aki találkozott már ezzel a diagnózissal, tudja, hogy a hivatalos neve: piosperma. Ezek mind okozhatnak férfi meddőséget. A spermiumok életképességét egyébként az ondókép mikroszkópos vizsgálata alapján állapítják meg. Így pontos képet állítanak fel a sperma minőségéről. Minden további kivizsgálás ennek ismeretében folytatódik.

- Sokan összekeverik a tünet és a panasz fogalmát. Miként lehet ezt elhatárolni egymástól?

- Tünetnek tekinthetik a férfiak, ha betegnek érzik magukat. Lázasak, fájdalmat éreznek, akár épp a nemi szervük környékén, a húgycsőben, s más tájékon, ami a nemzés szempontjából fontos szervük. A panasz pedig az, ami miatt a páciens elmegy a szakrendelésre, vagyis a meddőség. A kettő gyakorta párhuzamos állapot, de a beteg nem tudhatja a tüneteinek okát, amíg arra szakorvosi magyarázatot nem kap a vizsgálatok után. S ha ezek elkészültek, a diagnózissal már megállapítható, hogy mi a meddőség oka, s azt miként és hol lehet mielőbb és precízen kezelni. Ha „sterilitás” áll a zárójelentésben, az újabb kérdéseket vet fel, és konzultáció szükséges.

- Mik azok az esetek, amikor nincs egyáltalán semmiféle tünete a férfinak, de a párja megtermékenyülése, a gyermekáldás mégis miatta nem következik be?

- A férfiaknál az ivarcsatorna fertőzésének gyakorta semmilyen jele, tünete nincs. Kellemetlenebb, hogy a közösülés során a fertőzött sperma a partnert, azaz a nő hüvelyét betegítheti meg, gyötrő hüvelyfertőzés formájában. Az atípusos betegség súlyos szövődményekkel járhat, így azonnal nőgyógyászhoz kell fordulni, s kezelni a betegséget! Ha a szakorvos megállapította a kórképet, a férfinak is kezeltetnie kell magát, mivel az oda-vissza megbetegítésnek másként nem lesz vége. Arról nem is szólva, hogy ez is átmeneti meddőséget okozhat. Így nem csupán a higiénés állapotra kell nagy figyelmet fordítani, de bármely, addig nem mutatkozó tünet észlelésekor a nőnek is gyanakodnia kell, hogy valamiképpen megfertőződhetett. Ha ezek a betegségek kezeletlenül maradnak, az állapot súlyosbodik, s bizonyos esetekben kezelhetetlen meddőséghez vezethet.

Szerző: WEBBeteg - Balogh Mária, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Kováts Tamás, urológus szakorvos