Férfi meddőség - hogyan küzdjünk meg vele?

Gyakori jelenség, hogy a meddőséget és a gyermek utáni vágyakozást elsősorban a nőkhöz kötjük, pedig a várva várt baba érkezéséért éppen olyan arányban lehet felelős a férfi, mint a nő.

A gyermek utáni sóvárgás sem kizárólag nőknél jelentkezik csak, hiszen manapság már egyre nagyobb szerepet kapnak a gyerekek életében az apák is. Míg hosszú évtizedekig az apák csak „mellékszereplők” voltak a gyermekvállalás terén, napjainkban egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy a leendő testi és lelki változások őket is érintik. Így a fogantatásban a férfiaknak is éppen olyan fontos szerepük van mind biológiai, mind pedig lelki értelemben.

A férfiasság sérelme

Ahogyan egy nő is rendkívül nehezen élheti meg azt, hogy a teste nem képes arra, amire valójában teremtve lett, azaz a világra hozni egy gyermeket, úgy egy férfi büszkeségét is bánthatja, ha a nemzőképességével probléma van. Tovább nehezíti ezt az állandó orvoshoz járás és mintaadás, amihez valljuk be, a férfiak azért jóval kevésbé vannak hozzászokva, mint a nők. Míg egy fiatal lány szerencsés esetben már egészen kamaszkorától rendszeresen jár nőgyógyászhoz, addig a férfiak nagy része csupán akkor fordul urológushoz, ha valami konkrét problémája van. Ebből kifolyólag az ilyenfajta vizsgálatok és a legféltettebb kincsükre vonatkozó kitárulkozás sokkal szokatlanabb a számukra, ami megnehezíti és jelentősen megnyújthatja a szükséges szakember felkereséséig eltelt időt.

Hirdetés

Életmód tanácsokon innen és túl

Az életmód tanácsokon kívül, amelyeket már mindenki az unalomig ismer, aki a témában jártas (pl. ne dohányozzon, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, ne stresszeljen, egyen organikus zöldségeket és gyümölcsöket), van néhány olyan tipp, ami szintén elősegítheti a várva várt baba érkezését.

A támogatás elfogadása

A nők természetükből adódóan valamennyivel könnyebben és nyíltabban beszélnek az érzelmeikről és így a meddőségről is, míg a férfiak sokkal inkább hajlamosak magukba zárkózni és szégyenként felfogni a jelenséget. Ugyanakkor köztudott tény, hogy bármiféle megküzdés egyik legjobb stratégiája a társas támogatás. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ember fűnek-fának beszél a problémáról, de a házastárssal folytatott nyílt kommunikáció vagy egyéb fontos férfiak (barátok, apa) bevonása, és a velük történő beszélgetés felesleges terhektől és stigmáktól szabadíthatja meg az ezzel küzdő férfit.

A gyermeket férfi és nő hozza létre

Fontos tisztában lenni azzal, hogy nemcsak a szervi, hanem a lelki elakadást is érdemes mindkét nemnél vizsgálni. Bár maga a gyermek biológiai értelemben az anya hasában fogan meg, ez korántsem jelenti, hogy a fogantatást csak és kizárólag az anya elfojtott mintázatai, szorongásai, családi kapcsolatai nehezítik. Éppen ezért fontos, hogy egy férfi is „rendbe tegye magát lelkileg”, átgondolja az apasággal kapcsolatos érzelmeit és mintáit, mert elképzelhető, hogy ez az, ami a gyermekáldás útjában áll. Ehhez igénybe vehet szakmai segítséget vagy különböző önsegítő könyveket, hanganyagokat is.

A mintaszerzés kellemesebbé tétele

A meddőségi kivizsgálások és reprodukciós eljárások elkerülhetetlen része a férfiak által történő mintaadás. Bár a legtöbb film azt sugallja, hogy ezt kizárólag egyedül, egy sötét szobában, erotikus tartalmú újságokkal körülvéve lehet megtenni, a valóság ennél sokkal kellemesebb. Manapság már a legtöbb klinikán lehetőség van az otthoni mintaadásra is, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben az otthon levett mintát 1 órán belül kell az adott intézménybe szállítani. A mintaadásban szintén érdemes házaspárként részt venni, ami sok esetben mind a férfinak, mind pedig a nőnek nagy segítség. Ugyanez igaz amúgy az otthoni próbálkozásra is, hiszen a sokszor rutinszerű, naptárra történő együttlétek gyakran megölik az intimitást. Fontos ezért megadni a módját ezeknek az alkalmaknak, esetleg új dolgokkal feldobni a szexuális életet, mert ezáltal elkerülhető, hogy az amúgy kellemes cselekvés unalmassá és kötelezővé váljon.

Új célok keresése

Nincs idegesítőbb mondat a meddőséggel küzdők számára, mint az, hogy „Nem szabad rástresszelni.” vagy „Majd, ha nem akarod ilyen görcsösen, akkor biztos sikerülni fog.”, hiszen az idő elteltével az ember nemcsak egyre idegesebb, de a gyerek után is egyre jobban vágyakozik. Ennek ellenére valóban hasznos módszer lehet az, ha a figyelmünket nem kizárólag egyetlen területre, szerepre irányítjuk és megpróbáljuk az életet a gyerekkel való küzdelem mellett is élni. Érdemes ilyenkor a karrierre, munkára koncentrálni, belekezdeni valami olyan hobbiba, amibe mindig is szerettünk volna vagy ha lehetőségünk van rá, akkor minél többet utazni, élményeket szerezni. Hiszen attól még, hogy egy férfinál az apaság késik, attól még lehet szenvedélyes szerető, határozott üzletember, megértő férj és kíváncsi felfedező is.

Humor

A humor, mint tudjuk, az élet sava-borsa. Habár elsőre furcsának tűnhet, hogy vajon mi vicceset találhatna valaki a meddőséggel való küzdelem során, de a humor és a nevetés köztudottan feszültségoldó, stresszcsökkentő, valamint szorongásoldó lehet. Aki vágyakozott már valaha gyermek után vagy járt már meddőségi kivizsgáláson, az jól tudja, hogy bizonyos helyzetek némi öniróniával sokkal könnyebben kezelhetők, bár az ember sokszor legszívesebben inkább elsírná magát. A férfiaknál a vicceknek és a humornak még inkább fontosabb szerepe van (talán nem is véletlen, hogy több a férfi, mint a női humorista), hiszen sokszor szívesebben nyúlnak ehhez az eszközhöz, mint mondjuk az érzelmek nyílt felvállalásához vagy a könnyekhez, így ebben a nehéz helyzetben se vonakodjunk tőle.

Olvasson tovább! A férfi meddőség kivizsgálása

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus