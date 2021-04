Daganat is lehet az észlelt csomó! - Vigyük orvoshoz gyermekünket!

A szülő gyakran látja, sőt meg is tapintja a gyerekén észlelt elváltozást, laikusként mégse tudja eldönteni, hogy az daganat-e.

Csóka Monika (II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 1B onkológia, osztályvezető) szerint: „Gyermekkorban nagyon ritka a daganat. Évente 230-300 új eset fordul elő, s náluk ez a kór másnak tekinthető, mint a felnőtteknél. A fiataloknak jók a gyógyulási esélyeik – legfőképp, ha időben jutnak ellátáshoz. Ha panaszukat jókor, s tumorként kezelik. Nem mindegy, mi történik az elején, mikor indul a terápia, lesz-e műtét. Azt is tudni kell, hogy nem minden daganat rosszindulatú” – mondta az onkológus online előadása közönségének az SE Egészségnapján. Fontos figyelmeztetésként azt is kifejtette, mennyire fontos a megelőzés, a rendszeres szűrővizsgálat, a korai felismerés, illetve a megfelelő életmód kialakítása.

A test felszínén könnyű észrevenni a változást, hiszen a gyerek bőrét sokat látja a szülő. De mi van belül? A hasüregi szervek, a belek mellett elég a hely, elfér egy kis daganat. Amíg nem tapintható, nem okoz tünetet (pl. hasfájást), nem feszít, addig nem venni észre, és már nagy lehet, mire felfedezik. Ha váladékozik, vagy ha a szem, orr, fül belsejében van, árulkodóbb. De vajon ki vegye észre? A csecsemő folyton szem előtt van, gyakrabban látja védőnő, orvos, történnek nála szűrővizsgálatok. A nagyobbaknál merülhet föl a kérdés, hogy ki nem vette időben észre. A szégyenlős kamasz nem mindig mondja el, ha fáj valamije. Vagy nem is pontosan tudja, hogy a változásban lévő testén mi az, ami normális, átlagos, mikortól nem szabad szemet hunynia a furcsaság fölött, mikor forduljon orvoshoz. Több kamasz otthon nem akar szólni gondjáról, inkább baráttól, jó esetben tanártól, iskolaorvostól (ha van náluk ilyen szakember) kér segítséget. Ennek kapcsán újra emlékeztethetünk a megelőzésre.

Retinoblastoma - Könnyű lenne észrevenni...

Egy különös kórképre hívja fel a figyelmet a gyermekklinika onkológusa. Bár tudja, hogy riasztó lehet a téma, de fontosnak véli beszélni a ritka, többnyire csecsemőknél kialakuló tumorról, ami a szem belsejében lévő ideghártyát (retinát) érinti. A retinoblasztóma rosszindulatú, de a gyors terjedése ellenére a gyermekkorban előforduló daganatok közül a legjobban (95-98%-ban) kezelhető. Az esetek kétharmadában egyoldali (a dominánsan öröklött formák főként kétoldaliak), gyakrabban több gócból fejlődik ki. A mindkét szemet érintő eseteket 9 hónapos, a féloldali esetek többségét 2-3 éves korig felismerik. Európai gyakoriságban: 15 ezer újszülöttből egynél fejlődik ki. Nálunk évi 4-6 esetet diagnosztizálnak. „Talán ritkasága is az oka annak, ha későn ismerik fel, holott ekkor elvész a látás, maga a szemgolyó is.” Pedig rögtön riadóztathatná a szülőt, ha tudná, mit jelent, ha elmarad a fényképeken a vaku okozta piros folt a gyerek szeméről. Ugyanis az ideghártya daganata miatt nem látszódik pirosnak a szem, hiába villant a vaku. A szemészeti vizsgálaton a szakmai elnevezésű „macskaszem tünet” mutatkozik: szürkésfehér visszfény a pupillán. A súlyos látásromlás előrehaladott állapotát a vakság követi. Még 2 éves kor előtt észre szokták venni a retinoblasztómát, ritka, ha csak 6 év fölötti gyereknél születik diagnózis.

A fentieket hallva, nem meglepő, hogy az onkológus azért tanácsolja a gyakori fotózást, mert egy kórállapot időbeni felismerését reméli tőle. „Az okostelefon vakujával világítsanak bele a szemébe, készüljön felvétel. Egyes applikációk azt is jelzik a szülőnek, hogy a gyerek melyik szeme reagált a vaku villanására kórosan.” Még ha pirosak is a szemek a fényképen a vakutól, s így a fénykép megnyugtatónak tűnik, biztos diagnózist természetesen csak szakorvos adhat kivizsgálást követően.

Egyéb szembetegségek

Jóval gyakoribb elváltozás a kancsalság, ezt bár minden szülő látja, de sokan nem veszik komolyan. Pedig téves az az elképzelés, miszerint ez 1 éves korig normális. Sose normális. És az sem igaz, hogy picinél nem lehet vizsgálni, így ez nem lehet mentsége a szülőnek, ha nem viszi orvoshoz gyermekét. A szakember elvégzi a megfelelő ellenőrzést, alaposan áttekinti a szem belseje után a szemfeneket is (az oftalmoszkópia során).

A gyulladt, erezett szem se normális. A gyerekek sokszor nyúlnak piszkos kézzel a szemükhöz, s ha az bepirosodik, majd váladékozik, nyilvánvalóan bakteriális fertőzés történt, amit jól lehet kezelni. De ha a gyulladt, erezett szem nem váladékozik – jegyzi meg dr. Csóka, daganatra lehet gondolni, és ekkor az MR a megfelelő vizsgálati módszer.

Önvizsgálat gyerekeknél

Fiúknak meg kell tanítani, hogyan és miért ellenőrizzék tapintással a heréjüket. Csomó, tágult ér is okozhat panaszt. Baj, ha az egyik here jóval nagyobb. A hasfájás, láz oka lehet heregyulladás. Az onkológus orvos egy óriásira duzzadt here felvételénél, esetismertetésként elmondja, az illető fiú sokáig semmi rosszra nem gondolt. Azt hitte, a kamaszodás természetes velejárója ez a növekedés. Holott ez egy hatalmasra nőtt tumor volt nála, ami a mellkas-CT-tanúsága szerint már tüdőáttétet mutatott, s drámai végkifejlettel járt. Fiúknál gyakoribb a hererák, mint lányoknál az emlődaganat előfordulása, azonban mivel ritkán ez utóbbi is jelentkezhet gyermekkorban is, az anyukáknak meg kell tanítaniuk lányuknak az emlő rendszeres önvizsgálatának lépéseit. Mind a lányok, mind a fiúk mellében észlelt csomó(k) is mielőbbi orvosi kivizsgálást tesz(nek) szükségessé.

Csonttumorok

A csonttumor leginkább serdülőkorra jellemző, csontfejlődési hiba. Az ilyen eseteket olykor több havi szenvedés után diagnosztizálják. Addig sokan házilagosan (sportkrémmel) próbálják kezelni az okozott tüneteket. Dr. Csóka praxisában olyan eset is előfordult, hogy a daganatra egy patológiásan kettétört combcsont hívta fel a figyelmet. Mire a gyerek orvoshoz jutott, már elkéstek. Ezért megjegyzendő az onkológus figyelmeztetése, hogy minden szülő (és gyerek) vegye komolyan az úgynevezett csontfájást. Ha mindig csak egy adott helyen fáj, ráadásul éjszaka is, ne intézzük el azzal, hogy ez biztosan csak „növekedési fájdalom”.

Nyirokcsomó-duzzanat

Végül, a nyirokcsomók ügyében dr. Erdélyi Dániel (II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika) tájékoztatását hívjuk segítségül. A nyirokrendszer több száz csomója fontos feladatot lát el az immunrendszer működésében. Mivel a nyirokpálya behálózza az egész testet, a kórokozók is könnyen végighaladnak rajta. Ha a kórokozó a nyirokkeringésbe jut, a nyirokcsomókban gyors szaporodásnak induló limfociták (egyfajta fehérvérsejtek) segítségével megindul a küzdelem a fertőzés ellen. Ezért, a nyirokcsomók megnagyobbodása az esetek nagy részében ártalmatlan, az infekcióval szembeni védekezés velejárója. De, szögezzük le, a nyirokcsomó duzzanata esetében is fel kell deríteni a pontos okot, mert előfordulhat, hogy a nyirokcsomó-duzzanat előidézője valami súlyosabb betegség. Akár fennáll tehát fertőzés, akár nem, ha nyirokcsomó-duzzanatot észlelünk, mindenképpen vizsgáltassuk meg orvossal gyermekünket! Ne gondoljuk, hogy az egyszerűnek látszó csomó nem lehet daganat!

Bővebben

Összefoglalva

A daganatok bizonyos fajtái sokféle tünetet produkálhatnak – elhelyezkedésüktől, nagyságuktól, a szervekre gyakorolt hatásuktól függően. Néha a szülők figyelmen kívül hagyják a gyerek jelzéseit, nem gondolva, hogy rosszat jelenthetnek, holott a korai felismerés életet menthet. Magyarázat nélküli fogyás, láz, fáradtság, szokatlan fájdalom, bőrelváltozás esetén orvoshoz kell fordulni!

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: Semmelweiss Egészség Napok, 2021.03.25.