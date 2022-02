A here, a mellékhere és a prosztata gyulladása

A here, a mellékhere vagy a prosztata akut gyulladása az egész szervezetet megterheli. Általában magas lázzal, hidegrázással, gyengeséggel, levertséggel, étvágytalansággal jár, és megfelelő kezelés nélkül könnyen krónikussá válik.

Here- és mellékhere-gyulladás

Akut vagy krónikus? Minden szervnek, szervrendszernek lehet akut (heveny) és krónikus (idült) megbetegedése. Akutnak nevezünk egy betegséget, ha hirtelen alakul ki, heves tünetekkel jár, és gyors lefolyású, maximum néhány napig, hétig tart (például ilyen az influenza). Krónikus egy betegség, ha lassan alakul ki, lassú lefolyású, és hosszan tartó - akár hónapokon, éveken át. A tünetek általában hol felerősödnek, hol enyhülnek (ilyenek például az autoimmun betegségek). Krónikus betegség akut betegségből is kialakulhat, ha az nem gyógyult meg teljesen, mert a beteg nem fordult időben orvoshoz, vagy mert nem volt megfelelően kezelve.

Míg néhány évtizeddel ezelőtt a gonorrhoea volt a here- és mellékhere-gyulladás leggyakoribb oka, addig napjainkban általában azokat érinti, akik tartósan húgyhólyagkatéter viselésére kényszerülnek. Felléphet azonban a betegség akkor is, ha valaki nem tisztálkodik megfelelő rendszerességgel, továbbá a gyulladás - igaz, ritkán - lehet influenza szövődménye is.

Ha a húgycső valamilyen fertőzés miatt be van gyulladva, akkor a kórokozók onnan feljutva könnyen elérhetik a mellékherét, de odakerülhetnek a szervezet más helyeiről is a véráram útján. A mellékhere gyulladása (epididimitis) esetén az megnagyobbodik, és nagyon érzékennyé válik.

A folyamat idővel a herékre is ráterjedhet (orchitis). A herék körül a gyulladás következtében folyadék is felhalmozódik, így tovább fokozódik a duzzanat és a fájdalom, mely a beteget rendszerint ágyhoz köti. A herezacskó bőre vörössé, fájdalmassá válik, a bőrredők elsimulnak.

A diagnózis a nagyfokú fájdalom, nyomásérzékenység alapján sejthető, és a herék megtekintése, óvatos megtapintása, ultrahangos vizsgálata után az orvos általában egyértelműen meg tudja állapítani a here-, mellékhere-gyulladás jelenlétét.

Terápiaként a beteg által egyébként is óhajtott ágynyugalom, a herezacskó bőrének borogatása, hűtése javasolt, valamint antibiotikumot is szednie kell a páciensnek. Mindezek betartása azért nagyon fontos, mert ha a folyamat, a gyulladás nem múlik el rövid időn belül, és az ondóvezetékre is ráterjed, annak szűkület lehet a következménye, ami az érintett beteg sterilitását okozhatja.

Ha a here és mellékhere akut gyulladása nem gyógyul meg teljesen, akkor a folyamat krónikussá válik. Ekkor már nem áll fenn olyan nagy fokú fájdalom, mint heveny gyulladás esetén, a herék és mellékherék inkább csak nyomásérzékenyek, tömöttebbek. A hereszövet fokozatosan pusztul, idővel a spermiumképzés is megszűnhet benne.

Ennek a krónikus (idült) állapotnak a kezelése is antibiotikumokkal történik, továbbá ha a panaszok nem szűnnek meg, műtétre, a mellékherék eltávolítására is sor kerülhet.

Akut prosztatagyulladás

A prosztata akut (heveny) gyulladása - prostatitis acuta - általában szintén a húgycső felől felszálló különböző fertőzések következtében, tehát húgycsőgyulladás szövődményeként alakul ki, és a here/ mellékhere-gyulladáshoz hasonlóan szintén lehet a hosszan tartó katéterviselés következménye is.

Mivel a prosztata mirigyes szerv, ezért gyulladása lassan, nehezen gyógyul. Az általános tüneteken (magas láz, rossz közérzet, gyengeség) kívül jellemző még a fájdalmas, kínzó vizelési inger, sőt, ha a prosztata nagyon megduzzad, akár vizelet-elakadás is felléphet.

A diagnózis felállításához a jellemző tüneteken, panaszokon kívül a prosztata megtapintása, esetleg ultrahangos vizsgálata, valamint vérvétel, laborvizsgálat is szükséges.

Terápiaként szigorú ágynyugalomra és antibiotikum szedésére van szükség. Ha a vizelet elakad, vékony katéterrel lehet azt "lecsapolni". Ezzel a kezeléssel általában néhány (8-12) napon belül megszűnik a gyulladás, ha azonban a magas láz és fájdalom nem mérséklődik, az tályogképződésre utal. Ekkor általában nem kerülhető el a műtét, azonban erre szerencsére csak igen ritkán kerül sor.

Krónikus prosztatagyulladás

A prosztata krónikus gyulladása - prostatitis chronica - felléphet az akut gyulladás szövődményeként, de rendszerint inkább lassan, lappangva alakul ki. Létrejöhet gonorrhoea vagy más húgycső-fertőződés prosztatára terjedése következtében. A tünetek ebben az esetben nem olyan súlyosak, és nem is utalnak egyértelműen prosztatagyulladásra. A beteg általában derék- és alhasi fájdalmat panaszol, mely a herékbe sugározhat, illetve a végbéltájékon érez enyhe lüktető fájdalmat. Ezek a tünetek hónapokon, éveken keresztül fennállhatnak.

A krónikus prosztatagyulladás kezelése - mint ahogy a betegség kialakulása is - hosszú időt vesz igénybe. A betegnek kerülnie kell a hosszas ülést, az alkoholt és a túl fűszeres ételek fogyasztását, továbbá heteken-hónapokon keresztül antibiotikumot kell szednie.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária