A herék önvizsgálatának lépései

A 15-35 év közötti férfiak körében leggyakrabban előforduló rákos megbetegedés a hererák. Korai felismeréssel szinte 100 százalékosan gyógyítható a betegség, ezért is fontos a rendszeres önvizsgálat.

Miért fontos a herék önvizsgálata?

Fontos, hogy a fiúk már 13-15 éves korban elkezdjék rendszeresen megvizsgálni a heréiket, megtanulni érzékelni azok normális állapotát, mert csak így fogják tudni a későbbi eltéréseket felismerni.

Kamaszkortól idősebb életkorig bármikor kialakulhat hererák. A rosszindulatú elváltozás a legtöbbször nem fájdalmas, így a tapintásos vizsgálat segítségével fedezhető fel legkönnyebben. A művelet nem vesz igénybe három percnél többet, ám akár életmentő is lehet, ha idejében felismerik az esetleges elváltozásokat.

Különösen nagy figyelmet kell fordítani az önvizsgálatra a későbbi életkorban, ha herék nem szálltak le három éves korig (rejtettheréjűség), mert ebben az esetben nagyobb a hererák kockázata.

A herék áttapintását havonta egyszer ajánlott elvégezni, ilyen rendszerességgel már időben felismerhetőek az esetleges elváltozások.

A herék önvizsgálatának menete

A herevizsgálatra a legalkalmasabb időpontot egy meleg fürdő vagy zuhany utáni percek jelentik, mikor a herezacskó izomzata ernyedt állapotban van, és a herék jobban láthatóvá és tapinthatóvá válnak. Mindkét here esetében el kell végezni az alábbi lépéseket.

1. Méret és súly

A tenyérre helyezett herezacskót óvatosan emelgetve kell megvizsgálni annak súlyát, tükör segítségével szemrevételezni annak méretét. A két here nem egyforma nagyságú, így méretüket nem egymáshoz kell viszonyítani, hanem a korábbi állapotukhoz képest kell figyelni a változást. Valamelyik heregolyó hirtelen megnövekedése figyelemfelkeltő jel lehet (azonban nem feltétlenül rosszindulatú folyamat jele). Nem rendellenes az sem, ha az egyik here egy kissé súlyosabb mint a másik; az a fontos, hogy később ebben bekövetkezik-e változás.

2. A herék felszínének tapintása

A hüvelyk- és mutatóujj segítségével óvatosan körbe kell tapogatni mindkét herét, ellenőrizve, hogy nem tapintható-e rajtuk csomó, duzzanat. Ha könnyen összenyomódó, rugalmas duzzanat található rajta, nem kell megijedni, nem a hererák jele. Valószínűleg ez a herezacskóban lévő folyadék (vízsérv), ami egyszerűen kezelhető és jóindulatú folyamat. Ennél komolyabban kell venni, ha a duzzanat tömött tapintatú csomóként érezhető, vagy fájdalommal jár.

3. A mellékherék és ondóvezeték vizsgálata

A heréket a pénisz töve felé tapintva lehet érezni a mellékherét. Az ondóvezeték a mellékherék mögött elhelyezkedő, sima, kemény "cső". Mindkét odalát meg kell vizsgálni. A mellékherék érintésre kissé érzékenyek lehetnek, és akik először vizsgálják magukat, esetleg csomónak érezhetik azokat. Ez azonban természetes, ebben az esetben is az újonnan megjelenő, vagy növekedésnek indult, keményebb tapintatú csomók indokolhatják, hogy keressünk fel egy orvost.

Mit tegyünk, ha elváltozást fedezünk fel?

Amennyiben bármilyen eltérés tapasztalható, forduljon urológus, andrológus szakorvoshoz! Ez lehet csomó a here vagy a mellékhere felszínén, hirtelen kialakuló eltérés a két here között, fájdalom vagy kellemetlen érzés bármely herében. Bármely említett tünet külön is indolkolja az orvos felkeresését, nem feltétlenül jelentkezik minden panasz egyidőben.

Nem minden elváltozás jelent hererákot, hiszen okozhat eltérést a már említett herevízsérv, a herevisszér-tágulat, lehet jóindulatú ciszta vagy gyulladás is. Az orvosi kivizsgálás azonban minden esetben indokolt.

A tapasztalatok szerint a legtöbb férfi 4-6 hónappal az első jelek felfedezése után fordul orvoshoz, de ez egy daganatos elváltozás esetén már jelentős késést eredményezhet a kezelés megkezdésében. A herék vizsgálata egyszerű, a kikérdezés és egy gyors fizikális vizsgálat után valószínűleg egy gyors és sugárterheléssel nem járó ultrahangos vizsgálatra fog sor kerülni a betegséggyanú megerősítése vagy kizárása céljából.

(KamaszPanasz, Johns Hopkins Medicine)