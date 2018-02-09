Hasfájás csecsemőknél – Mi okozhatja, és mikor kell orvoshoz fordulni?

A baba sírása a szülőknél bizonyítottan a stresszhormonszint jelentős növekedésével jár, hiszen ilyenkor megijednek, hogy mi lesz, ha nagy baj van a véget nem érő sírás hátterében. Vegyük sorra, mik okozhatnak hasfájást csecsemőkorban! Honnan sejthetjük, hogy nagy baj van? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyermek hasfájása mihamarabb megszűnjön?

A hasfájás felismerése

A hasfájás valóban az egyik leggyakoribb oka a csecsemők sírásának, azonban nem az egyetlen lehetséges ok. Biztos meghatározása sajnos nehéz feladat, ugyanakkor léteznek olyan jelek, amelyből valószínűsíteni lehet azt, hogy a hasi fájdalom miatt sír a kisbabánk.

A sírás általában hosszan tartó, vigasztalhatatlan, átmeneti szünet esetén is nyugtalan marad. Általában periodikusan jelentkezik, vagy egy napszakban (pl. délután, estefelé), vagy étkezések után. A síráshoz az arc vörösösödése, izzadás, fájdalmas grimasz társul.

Jellegzetes a testtartás, az ún. fájdalompóz felvétele: gyakran felhúzza a lábait, ez a testtartás ugyanis enyhít a has feszülésén. Testét gyakran megfeszíti, ökölbe szorítja a kezét.

Jellemzően olyan objektív testi jelek is megfigyelhetőek, mint a has feszülése, kemény tapintása, szemmel látható puffadása, gyakoribbá válik a bukás, vagy a hányás, megváltoznak a széklete.

Amennyiben csak ezek a panaszok tapasztalhatóak, a jelentős fájdalom ellenére valószínűleg veszélytelen okok állnak a háttérben. Az esetek legnagyobb hányadában ugyanis valamilyen banális dolog, például táplálási hiba, vagy a sokak által ismert kólika okozza a fájdalmat, de nagyon ritkán akár súlyos dolog is meghúzódhat a háttérben. Sürgősségi ellátást igényel azonban az, ha zöldes epehányás, véres széklet, magas láz (elsősorban három hónapos kor alatt), szokatlan aluszékonyság, kiszáradás veszélyével járó hányás vagy hasmenés, továbbá ha deszkakemény has jelentkezik.

Részletesen Hogyan ismerhető fel a hasfájás csecsemőknél és kisgyermekeknél?

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Gyakoribb okok a csecsemőkori hasfájások hátterében

A szoptatás módja

Ha a baba mohón eszik, előfordulhat, hogy etetés közben sok levegő jut az emésztőrendszerébe. Az etetés utáni büfiztetés segíthet a lenyelt levegő távozásában, azonban sokszor még így is marad elég levegő odabenn ahhoz, hogy az erős hasi fájdalmakat, szélgörcsöket és haspuffadást provokáljon. A túlzott levegőnyelés csökkenthető, ha a baba nem csak a mellbimbót kapja be, hanem a bimbódvart is, a szoptatás pedig nem fekvő, hanem inkább félig függőleges helyzetben történik.

Főként anyatejjel táplált kisbabáknál fordulhat elő a szénhidrát okozta hasfájás, melynek hátterében a szoptatás módja áll. Az emlőben lévő anyatejből először mindig a cukrosabb, hígabb tejet szopizza ki a baba, utána érkezne a zsírosabb, kevesebb cukrot tartalmazó rész. Ha minden etetésnél a másik emlőre helyezi az édesanya a kicsit, előfordulhat, hogy a baba jószerével csak a tej cukros részéhez jut. A cukor pedig a bélben lebomolva fokozott gázképződéssel, és emiatt hasi feszítő érzéssel, hasi fájdalommal jár.

Mit tehetünk? Ebben az esetben fontos, hogy hagyjuk a babát addig az egyik mellen, amíg a tartalmasabb tejhez jut, vagy kezdjük a szoptatást mindig ugyanazon az oldalon, ahol a legutóbb abbahagytuk. A kialakult tüneteken pedig sokat segíthetnek az akár újszülöttkortól alkalmazható szimetikontartalmú cseppek.

Kólika

A csecsemőkori kólika (három hónapos kólika) egyébként megfelelően fejlődő babáknál jelentkező, periodikusan visszatérő, nehezen csillapítható sírás. Jellemzően az első élethetekben kezdődik, majd többnyire a harmadik-negyedik hónap körül enyhül, később megszűnik. néhány hónapos korra magától megszűnik. Háttere ma sem pontosan tisztázott, kialakulásában valószínűleg több tényező is szerepet játszik. Ezek között az idegrendszer és az emésztőrendszer éretlensége, valamint a különböző ingerekre adott fokozott reakció is felmerül. A kólikás sírás hátterében ugyanis általában nem igazolható szervi betegség vagy olyan fájdalomforrás, mint például a szélgörcs.

A tartós, vigasztalhatatlan sírást azonban nem szabad automatikusan kólikának tulajdonítani: ha a baba lázas, hány, étvágytalan, bágyadt vagy nem megfelelően gyarapszik, orvosi vizsgálat szükséges.

Ételallergia vagy ételintolerancia

Bizonyos táplálékallergiák (pl. tejfehérje-allergia) is okozói lehetnek a csecsemőkori hasfájásnak: főként, ha a családban vannak ismert allergiások, nagyobb az esély arra, hogy a csecsemő is szenved benne. A hasi fájdalom mellett bőrkiütések, ritkábban véres széklet is jelezheti az allergia meglétét.

Mit tehetünk? Gyanú esetén természetesen a gyermekorvosi kivizsgálás az első lépés. Amennyiben az allergia bebizonyosodik, érdemes a szoptatós édesanya étrendjén változtatni, hiszen az anyatejben kiválasztódik az a tápanyag, amit az anyuka elfogyaszt, így akár a tejfehérje is. Tápszerrel táplált csecsemők esetén pedig ilyen esetekben a HA (hypoallergén) tápszerek ajánlottak.

A gyakori hasfájás hátterében állhatnak emellett ételintoleranciák, gyakrabban laktózintolerancia (tejcukor-érzékenység), vagy ritkábban fruktózintolerancia. Ennek jellemzői többek között az etetés után jelentkező sírás, mely a hasi fájdalmat kíséri, a széklet eltérései (hígabb széklet), haspuffadás, bukás, bűzösebb szelek. A csecsemőkori laktózintolerancia gyakran csak átmeneti jelenség, mivel csak az elfogyasztott anyatej mennyiségéhez képest termel még a szervezete kevés emésztőenzimet.

Mit tehetünk? A kezelés alapja tejcukor-érzékenység esetén a laktáz enzim visszapótlása speciálisan erre a célra kifejlesztett gyógyszerrel, tápszeres babáknál pedig a laktózmentes tápszerek alkalmazása jön szóba. A szoptatást csak a gyermekorvos javaslatára váltsa fel tápszerrel. A fruktózintoleranciát szigorú diétával lehet orvosolni, melyben kerülendő a gyümölcsök, a cukor és a méz fogyasztása is.

Részletesen Gyakori, ám nem súlyos okok a kisbabák hasfájásának hátterében

A hasfájások ritkább okai csecsemőkorban

Fejlődési rendellenesség

A kisbabák hasfájását ritkább esetben okozhatja a bélrendszert érintő fejlődési rendellenesség (pl. malrotatio: az embrionális fejlődés során a belek nem az elvárt módon kerülnek végleges helyükre, vagy a volvulus: a belek elhelyezkedési rendellenessége miatt egy komplett csomó keletkezik a bél egy szakaszán). Ilyenkor a hasi fájdalom mellett egyéb tünetek (táplálási nehezítettség, hányás, rossz általános állapot) is fellépnek, melyek viszonylag hamar egyértelművé teszik, hogy komolyabb problémáról van szó.

Mit tehetünk? Mindenképpen orvosi kivizsgálást igényelnek ezek a tünetek. Fizikális- és képalkotó vizsgálatok (ultrahang, röntgen), labordiagnosztika segíthet, az elváltozások kezelése pedig a gyermeksebészet tárgykörébe tartozik. Ha bélcsavarodás, bélelzáródás alakul ki, az sürgősségi állapot!

Valamivel gyakrabban okoz hasfájást csecsemőknél az úgynevezett gyomorkimeneti szűkület (pylorus stenosis). Ekkor a gyomor alsó pólusa olyan mértékben beszűkült, hogy a lenyelt táplálék csak nagyon lassan és nehezen jut át. Emiatt a hasi fájdalomhoz táplálási nehezítettség, etetések utáni sugárhányás, testsúlycsökkenés és székrekedés társul, amely klinikai kép még a laikus szülőben is egy súlyos betegség tényét veti fel.

Mit tehetünk? A kivizsgálás menete megegyezik az előző állapotéval: fizikális vizsgálat, laborvizsgálat, hasi ultrahang, majd a felmerülő gyanú miatt gyermeksebészeti szakvizsgálat. A kórkép kezelése minden esetben műtéti.

Szervi megbetegedések

Az emésztőrendszer vagy a húgyutak fertőzése, gyulladása szintén okozhatnak hasi fájdalmat. Egy egyszerű húgyúti fertőzés vagy a bélrendszer vírusos megbetegedése még felnőttkorban is kellemetlen tüneteket okozhat, nincsen ez másképpen a csecsemőknél sem.

Mit tehetünk? A tartós vagy visszatérő hasfájás kivizsgálásának minden esetben ki kell terjednie a vizelet, illetve szükség esetén a széklet vizsgálatára, tenyésztésére, emellett pedig érdemes egy hasi ultrahangvizsgálatot is elvégezni. A jó hír az, hogy a fertőzések okozta hasi panaszok viszonylag hamar, pár nap, legfeljebb egy hét alatt rendeződni szoktak.

Viszonylag sok csecsemőt érinthet a reflux. A nyelőcső-gyomor átmenet tökéletes zárásáért felelős izomgyűrű működése ebben az életkorban – több okból kifolyólag – sok esetben nem tökéletes, és emiatt a gyomortartalom egy része visszaáramlik a nyelőcsőbe, illetve bukás formájában a külvilágba. A gyermekkori refluxbetegség járhat feszítő-nyomó hasi fájdalommal, amit a kicsik szintén sírással tudatnak velünk. A gyakori bukás mindenképpen fel kell, hogy vesse ennek az eshetőségét, és ilyenkor a kivizsgálás menetét a szakorvos ebbe az irányba tereli.

Mit tehetünk? Orvosi kivizsgálás szükséges, amely legtöbb esetben nyelőcső pH mérést, hasi ultrahangot foglal magába. Kezelésében a fő cél a táplálék besűrítése (erre alkalmasak az AR-tápszerek vagy anyatejsűrítő adalékok), a speciális szoptatási módszerek és fektetési módok (a kicsi feje magasabban legyen) annak érdekében, hogy a gyomortartalom minél nehezebben törjön a nyelőcső felé.

Egy speciális, és igen erős hasi fájdalommal társuló kórkép a bélösszecsúszás, bélbetüremkedés (invagináció), mely azzal jár, hogy a bél egy szakasza az alatta levőbe tűrődik. Ennek során az érintett bélszakasz fala megduzzad, vérellátása elégtelenné válik, és viszonylag hamar bélelhalás jöhet létre. Jellemző tünete a hirtelen jólétből fellépő igen heves sírás, mely újra és újra ismétlődik (periodikus sírás). Ehhez egy idő múlva hányás, illetve véres széklet társulhatnak (az esetek 70%-ában). Rendszerint két éves kor alatt fordul elő, és a kicsik meglehetősen hamar elég rossz általános állapotba kerülnek.

Mit tehetünk? Forduljunk orvoshoz! Kivizsgálása során a végbélvizsgálat, fizikális vizsgálat, laborvizsgálat, hasi röntgen és -ultrahang szükségesek. Kezelése intézetben történik, bizonyos esetekben meg lehet próbálni az összecsúszott bélszakasz visszahelyezését konzervatív módon (desinvaginatio), súlyosabb esetben műtétre van szükség.

Részletesen A sürgős ellátást igénylő hasfájás jelei és okai csecsemőknél

Amikor sürgős orvosi vizsgálat szükséges Súlyos emésztőszervi panaszok társulnak a hasfájásra utaló jelek mellé: epés (zöldes), vagy ismétlődő, nagy mennyiségű hányás, véres széklet, feszes/kemény, feltűnően puffadt vagy nyomásérzékeny has.

Általános tünetek, melyek sürgősségi ellátást igényelnek a hasfájástól függetlenül is: bágyadtság, nehéz ébreszthetőség, csökkent reakciókészség, három hónaposnál fiatalabb csecsemőnél a 38 °C vagy magasabb láz, a kiszáradás jelei (feltűnően kevés vizelet, száraz száj, besüppedt kutacs), keringési zavarra utaló tünetek (sápadt vagy szürkés bőr, hideg végtagok, légszomj). Ilyenkor azonnali mentőhívás (112) szükséges!

Amikor minden vizsgálat eredménye negatív

A csecsemők viszonylag nagy hányada sorolható be az úgynevezett hasfájós baba kategóriába, ahol hiába minden vizsgálat, minden bevetett kezelés, speciális tápszer, cseppek, masszázs, fürdőzés, hordozás, a baba rengeteget sír. Sokféle magyarázat létezik ezen állapot leírására, de egyik sem alkalmas arra, hogy hatékony megoldást adjon a szülők kezébe.

Ezekben az esetekben próbáljunk meg nyugodtak maradni. Sokszor már az is elég, ha a stresszes szülő kezéből átkerül a baba a nagyi karjaiba. Próbáljuk ki az igény szerinti szoptatást, amikor a mell nem csak táplálékforrás, hanem egy biztonságot adó dolog is, amely elősegíti a kicsik megnyugtatását. Segíthet még a babahordozás, az együttalvás, egyszóval bármi, amiben hinni tudunk. Előbb-utóbb eljön az az időszak is, amikor a hasfájós korszaknak egyszerre vége szakad, és az álmatlanul töltött éjszakák a feledés homályába merülnek.

Lásd még Haspuffadás kisbabáknál: praktikák a szélgörcsök megszüntetéséhez

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász