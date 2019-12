Ha megnő a gyermek hasa

A banálistól a súlyosig sokféle oka lehet annak, ha a gyermek hasa feltűnően előredomborodik. A has megnagyobbodásának okairól dr. Kovács Tibor, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet orvosigazgatója, csecsemő- és gyermekgyógyász beszél.

Nagy has újszülöttkorban

Gyakran megfigyelhető, hogy az újszülött nyugalmi állapotban normális hasa sírás, préselés hatására elődomborodik. Ennek oka az ebben az életkorban a laza hasfali izomzat, ez a magyarázata megemelkedett hasüregi nyomás esetén a has középső részének látványos kiemelkedésének. Ahogy nő a gyermek, a hasfali izomzata megerősödik, a jelenség spontán megszűnik, ezért teendőt nem igényel.

Ha túl sokat eszik a baba

Az első élethónapokban gyakran láthatjuk, hogy túletetés következményeként a pici hasa túlzottan elődomborodik. Ilyen esetekben a meg nem emésztett tejcukrot a bélbaktériumok erjedés révén hasznosítják, ennek lesz következménye a gázképződés, puffadás, görcsös hasi fájdalom. A kicsi nyugtalanná válik, gyakran sír, a hasa pedig gyakorta hordószerűen domborodik. A túlzott súlygyarapodás minden esetben nyomon követhető, az ideális táplálási adagok megválasztása pedig segít csökkenteni a tüneteket.

Puffadás

A túletetésen kívül még számtalan oka lehet a puffadásnak, például ha sok levegőt nyel a baba evés közben, vagy - későbbi életkor esetén - puffasztó ételt fogyaszt a gyermek. A has ilyenkor is hordószerűen előredomborodik, a hasbőr feszül, gyakran kíséri hasfájás.

Heveny, fertőzéses eredetű bélgyulladás esetén is jellemző a puffadás, ám ilyen esetekben a panaszokhoz fájdalom és hasmenés is társul. A székrekedés, illetve jóval ritkábban a bélelzáródás kísérőjelensége is lehet a puffadás, de utóbbi esetében a heves, görcsös fájdalom miatt a gyermek általában haladéktalanul orvoshoz kerül.

Amennyiben a gyermeknél krónikusan figyelhető meg puffadás, akkor ennek hátterében emésztési zavarok állhatnak, ezért kivizsgálás javasolt.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Súlyos betegséget jelezhet a pókhas gyermekeknél

Hirdetés

Kórállapotok, melyek laza hasfallal járnak

Egyes kórképekben megfigyelhető a hasfali izomzat lazasága: például a Down-szindrómában, angolkórban, központi idegrendszeri bénulásos állapotokban, csökkent pajzsmirigyhormonszintek mellett vagy hasizombénulás esetén. Ezekben az állapotokban a nagyobb has nem igényel külön teendőt.

Sürgős sebészeti ellátást igénylő állapotok

Több kórkép is okozhat sürgős ellátást igénylő, úgynevezett akut hasi katasztrófát: például bélperforáció, bélelzáródás, petefészekciszta-csavarodás. Ennek jele a hirtelen kezdődő, folyamatos, éles, szúró vagy nyilalló fájdalom a problémás terület felett. Később az egész hasüreg fölötti izomzat deszkakeménységűvé válik, összehúzódik, és erőteljes puffadás is észlelhető. Jellemző még a hányás, a széklet elmaradása, a hideg, sápadt, verejtékes bőr és a szapora, könnyen elnyomható pulzus. A csecsemő lábait felhúzza, a nagyobb gyermek is felhúzott lábakkal fekszik, vagy előregörnyedve jár a fájdalom miatt.

A sürgős orvosi ellátás során, ha a diagnózis igazolódik, műtétre kerül sor, amely megoldja az alapproblémát. Ha akut hasi katasztrófára gyanakszunk, nagyon fontos, hogy minél előbb orvoshoz kerüljön a gyermek, és a vizsgálat előtt ne kapjon görcsoldót, fájdalomcsillapítót. A gyógyszerek ugyanis elfedik a tüneteket és késleltetik a diagnózis felállítását és a gyors ellátást.

Májnagyobbodás, lépnagyobbodás

Ha a has a jobb oldalán és felső középső részén domborodik előre, ennek oka lehet a máj megnagyobbodása, míg ha a bal oldalon figyelhető meg a domborodás, azt a lép okozhatja. Gyakran a has teljes felső középső duzzanata látható, mivel a két szerv megnagyobbodása sokszor együtt jár. A máj- és lépnagyobbodás okának kiderítése kivizsgálást igényel. Okozhatja vérképzőszervi vagy fertőző betegség, jobbszívfél-elégtelenség, különböző anyagcsere-betegségek, illetve igen ritkán daganat is.

Folyadék a hasüregben

Szintén ritkán fordul elő, hogy a has előredomborodását hasüregi folyadék okozza. Ebben az esetben a hasüregben lévő, nagyobb mennyiségű folyadék a hasfalat előboltosítja, amely akár köldöksérvet is okozhat. A megnagyobbodott has mindaddig tapasztalható, amíg a hasüregi folyadék mennyisége le nem csökken.

A kóros mennyiségű hasüregi folyadék felszaporodását okozhatja hashártyagyulladás, esetleg traumás eredetű véres váladék. Szív- és veseelégtelenség esetén - a hasüregi kis erekben megnő a nyomás - a hasüregbe folyadékkilépés történik. Szintén hasüregi folyadékfelszaporodást eredményezhet például felszívódási zavar, nefrózis szindróma esetén a vér fehérjetartalmának a csökkenése.

Daganatok

Gyermekkorban szerencsére viszonylag ritkán, de előfordulhat, hogy valamely hasüregi szervből, nyirokcsomóból, izomszövetből jó- vagy rosszindulatú daganat fejlődik ki. Ennek tünetei bizonytalanok, nem jellegzetes hasi panaszok tapasztalhatók, gyakran a szülő a gyermek fürdetése, öltöztetése során észleli a has előredomborodását. Elhúzódó hasi panaszok esetén a gyermekorvos a kivizsgálás során tapintásos, valamint ultrahangos és szükség esetén más képalkotó vizsgálatokkal derítheti ki a probléma okát.

Olvasson tovább! Daganatos betegségek gyermekkorban - Tünetek és kezelés

(Dr. Kovács Tibor csecsemő- és gyermekgyógyász, Svábhegyi Gyermekgyógyintézet)