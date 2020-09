Így vészeltük át a kólikát - Egy édesanya jó tanácsai

A csecsemőkori kólika a szülők körében az egyik legnagyobb rémületet kiváltó gyermekkori állapot, ugyanis a kicsik gyakran vigasztalhatatlan sírása és láthatóan megélt fájdalmai nagyon megviselik az egész családot, de legfőképpen az édesanyát.

Egy háromgyermekes édesanyát, Hajnalkát kérdeztük, hogyan sikerült túljutni ezen a nehéz perióduson.

Mindegyik gyermekednél jelentkezett a három hónapos kólika?

Hajnalka: Szerencsére csak egy gyermekem volt hasfájós a három közül, de egyszer is elég nehéz volt ezt az idegőrlő időszakot átvészelni.

Minden édesanya félelme: a csecsemőkori kólika Ugyan a terhesség 20. hetére szerkezetileg teljesen kialakul a magzat emésztőrendszere, a születéskor még nincs teljesen érett állapotban, így gyakrabban fordulhatnak elő hasfájással és puffadással járó állapotok, mint például az ún. három hónapos kólika.



Hogyan kezelhető a csecsemőkor kólika?

Mik voltak a tünetek és mikor jelentkeztek? Miből tudtad, hogy kólikáról van szó?

Hajnalka: A legkisebb gyermekemnél a kórházból hazajövet még semmi jele nem volt a kólikának. Körülbelül két hetes lehetett, amikor elkezdett többet sírni, mint előtte. Először azt hittem, éhes és megszoptattam, de így sem szűnt meg a sírás. Később már a lábait is húzogatta, illetve megfeszült a háta ívben és nagyon fájdalmasan ordított. Ilyenkor gyakran bélgázok is távoztak. Ekkor gondoltam, hogy ez bizony a sokat emlegetett három hónapos hasfájás.

Felmerült benned, hogy a sírás hátterében súlyosabb betegség állhat?

Hajnalka: Mivel a pici csak este sírt, körülbelül hat órától éjfélig, és egyébként jól aludt és evett, úgy gondoltam, hogy nagy baj nem lehet. Ezek ugyanis épp a kólikára jellemző tüneteknek feleltek meg. Nagyon jól fejlődött, rendesen gyarapodott a súlya, sokat szopott. Természetesen a biztonság kedvéért megvizsgálta a gyermekorvosunk és a védőnő is, és semmilyen eltérést nem találtak.

Mit mondott az orvos, hogy mi az oka a hasfájásnak?

Hajnalka: Megtudtam, hogy a kólika pontos okát nem ismerik, csak feltételezések vannak a kiváltó tényezőket illetően. Orvosom azt is elmondta, hogy leggyakrabban arra vezethető vissza a kicsik hasfájós időszaka, hogy kezdetben még éretlen a babák emésztőrendszere, és esetleg nincs elég tejcukor-bontó enzimük és sok bélgáz képződik a tejcukorból, illetve a levegőnyelés is nagyon jellemző kiváltó ok, mely lejutva az alsó bélszakaszokba feszítheti a baba hasát. Tény viszont, hogy általában három hónapos korra, de legkésőbb hat hónapos korra megszűnnek a panaszok.

Mi segített végül enyhíteni a tüneteket?

Hajnalka: Számos típusú hasfájás elleni készítményt kipróbáltunk, több-kevesebb sikerrel. Például a szimetikontartalmú emulziót is, ami kifejezetten a kicsi bélrendszerében felgyűlt gázmennyiség csökkentésével képes enyhíteni a baba kellemetlen érzéseit. Nálunk leginkább az olajos babamasszázs volt, ami enyhülést hozott. Amikor nagyon sírt a pici, kibontottam a pelenkából, és olajos kézzel fordított C mozdulatokkal masszíroztam a kis hasát, olyankor mindig csendben volt, bár ez sem tartott túl sokáig. Próbáltuk ringatással, ölben is nyugtatni, ez sem mindig vált be, de valamennyit biztos számított, mert ha letettük a kiságyba, újra jobban sírt.

Beszélgetve más anyukákkal, azt láttam, hogy mindenkinek más használ, ezért tanácsos kipróbálni több dolgot is. Előfordul például, hogy a gyakoribb mellre tétel enyhíti a hasfájást. Nyugtatásként bevethető a cumi használata is (nálunk a legelejétől kezdve kiköpte a gyerkőc). Létezik, hogy a teljes csend és nyugalom segít, de lehet, hogy éppen valami monoton zaj vagy zene tudja megnyugtatni a gyermeket. Szerintem mindent ki kell próbálni, kísérletezni kell, hátha használ valami, amire nem is gondoltunk volna.

Hasi panaszok kisbabáknál - Kólika vagy más okozza? Bizonyított tény, hogy a síró baba által kiváltott hormonális kavalkádban a stresszhormonszint jócskán megemelkedik, hiszen ilyenkor a szülők megijednek, hogy mi lesz, ha nagy baj van a véget nem érő sírás hátterében. Vegyük sorra, mik okozhatnak hasfájást csecsemőkorban! Honnan sejthetjük, hogy nagy baj van? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyermek hasfájása mihamarabb megszűnjön?



Mit tanácsolsz a szülőknek, hogyan vészeljék át ezt az időszakot?

Hajnalka: Ebben a helyzetben sok-sok türelem szükséges és pozitív gondolkodás. A krónikus fáradtságtól szenvedő édesanyára gyakran hatalmas lelki-fizikai teher is hárul. Nagyon fontos, hogy az anyuka tudjon pihenni, hogy a tejtermelődés megfelelő maradjon. Vonjuk be az apát, a nagyszülőket vagy rokonokat is a kisbaba ellátásába, amíg tart ez a nehezebb periódus. Sokat segít, ha van rá alkalma az édesanyának, hogy egy kicsit kiszakadjon ebből a környezetből: például ha elmehet egy órácskára sétálni, vásárolni, feltöltődni. Az is óriási segítség lehet, ha ki tud váltani egy-egy étkezést például lefejt anyatejjel, így akár az apuka is segíthet, miközben a kimerült anyuka esetleg aludhat egy nagyobbat.

Fontos még szerintem az is, hogy próbáljuk meg nem a lelkünkre venni a baba sírását, hiszen nem azért sír, mert rossz anyák vagyunk, vagy mert nem jól csinálunk valamit. Szeretgessük, nyugtassuk a babát. Sajnos ő is megérzi rajtunk a kétségbeesést, idegességet. Persze, ha bizonytalanok vagyunk kisbabánk egészségi állapota felől, mindenképpen mutassuk meg a gyermekorvosnak.

Tényleg elmúlik 3 hónapos korban a hasfájás?

Hajnalka: Igen, nálunk pár héttel hamarabb csökkent a sírós órák száma, majd hirtelen teljesen megszűnt az egész, és csodálkozva néztem, hogy milyen kiegyensúlyozott, mosolygós babám van.

Minden édesanyának, édesapának azt üzenném, hogy kitartás, semmi sem tart örökké! Csak pozitívan!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szakértőnk: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos