Folyadékigény, kiszáradás és rehidratáció kisgyermekkorban
A csecsemők és kisgyermekek szervezete sokkal érzékenyebben reagál a folyadékvesztésre, mint a felnőtteké. Egy egyszerű hasmenés, hányás, lázas állapot vagy akár egy forró nyári nap is gyorsan vezethet kiszáradáshoz. Emiatt a megfelelő folyadékbevitel gyermekkorban nemcsak kényelmi kérdés, hanem az egészséges működés alapfeltétele.
Szülőként gyakran nehéz eldönteni, hogy mennyi folyadék elegendő, mikor normális a csökkent étvágy vagy ivás, illetve mely tünetek utalnak már veszélyes kiszáradásra. Az alábbi összefoglaló ebben segít eligazodni.
Miért különösen érzékenyek a kisgyermekek a folyadékvesztésre?
A csecsemők testének nagyobb része vízből áll, mint a felnőtteké. Újszülöttkorban a testtömeg körülbelül 70–75%-a víz, míg felnőttkorban ez inkább 55–60%.
Emellett a gyermekeknek:
- gyorsabb az anyagcseréjük,
- a vesék még éretlenebbek,
- nagyobb a testfelszínük a testtérfogatukhoz képest, ezért gyorsabban veszítenek folyadékot.
Ez azt jelenti, hogy náluk akár néhány óra alatt is kialakulhat jelentős folyadékhiány. A kiszáradás veszélyével járó helyzetek különösen:
Mennyi folyadékra van szüksége egy gyermeknek?
A folyadékigény életkortól, testsúlytól, hőmérséklettől és aktivitástól is függ.
Általánosságban 0–6 hónapos korban az anyatej vagy tápszer teljes mértékben fedezi a folyadékigényt. 6 hónapos kor felett, a hozzátáplálás megkezdésével fokozatosan megjelenik a vízfogyasztás is. Kisgyermekkorban már külön figyelni kell a rendszeres ivásra, a gyermek maga gyakran nem veszi észre, ha szüksége lenne a folyadékra. Láz, hasmenés vagy meleg idő esetén jóval több folyadékra lehet szükség.
|Életkor
|Napi folyadékigény
|0–6 hónap
|kb. 150 ml/ttkg
|6–12 hónap
|kb. 120–140 ml/ttkg
|1–3 év
|kb. 100 ml/ttkg
|4–6 év
|kb. 80–100 ml/ttkg
Átlagos napi folyadékszükséglet 0-6 éves kor között.
Magyarázat: ttkg=testömeg-kilogramm, a ml/ttkg azt jelenti, hogy a test minden egyes kilogrammja után ennyi milliliter folyadékot kell elfogyasztani.
Ennél magasabb életkorban a folyadékigény már gyermekeknél is megközelíti, illetve eléri a felnőtteknek ajánlott napi 2-2,5 litert.
Milyen folyadékforrások megfelelőek?
Csecsemőkorban a legfontosabb folyadékforrás:
- az anyatej,
- illetve a tápszer.
Kizárólag szoptatott csecsemőknek normál körülmények között általában nincs szükség külön vízre az első 6 hónapban. Az elégtelen mennyiségű szoptatás azonban a tápanyaghiány mellett a folyadék hiányának veszélyével is járhat.
Kisgyermekkorban a legjobb választás:
- tiszta ivóvíz,
- szükség szerint tej,
- levesek,
- magas víztartalmú zöldségek, gyümölcsök.
Mit érdemes kerülni?
- cukros üdítők,
- energiaitalok,
- túl sok gyümölcslé,
- koffeintartalmú italok.
A túlzott cukorfogyasztás - ami az üdítőitalok mellett akár gyümölcslevek túlzott fogyasztásával is megvalósítható - fokozhatja a hasmenést és ronthatja a folyadékfelszívódást.
A kiszáradás leggyakoribb jelei
A kiszáradás tünetei eleinte enyhék lehetnek, később azonban gyorsan súlyosbodhatnak.
Enyhe-közepes kiszáradás jelei
- szomjúság,
- száraz ajkak,
- kevesebb vizelet,
- sötétebb vizelet,
- bágyadtság,
- nyűgösség,
- sírás könnyek nélkül,
- beesettebb szemek.
Csecsemőknél figyelmeztető jel lehet:
- ritkább pelenkavizelet,
- száraz nyelv,
- kutacs enyhe besüppedése.
Súlyos kiszáradás tünetei
- aluszékonyság,
- nehezen ébreszthetőség,
- hideg végtagok,
- szapora légzés,
- nagyon kevés vagy hiányzó vizelet,
- erősen beesett szemek,
- szürkés, sápadt bőr,
- tudatzavar.
A fenti tünetek sürgős orvosi ellátást igényelnek! Kisgyermekeknél a kiszáradás gyorsan válhat életveszélyessé, ezért fontos az időben megkezdett folyadékpótlás.
Hogyan történjen a rehidratáció enyhe folyadékhiány esetén?
Kisebb dehidratáció esetén a legfontosabb a gyakori, kis mennyiségű folyadék adása. Hányás esetén különösen hasznos 5–10 percenként néhány korty folyadék. Egyszerre nagyobb mennyiség gyakran újabb hányást provokál.
Mit adjunk?
Legjobb választás a gyógyszertárban kapható orális rehidráló oldat (ORS), ami megfelelő arányban tartalmaz vizet, sókat és szőlőcukrot, amelyek segítik a folyadék felszívódását. Hasmenés esetén ez hatékonyabb lehet, mint a sima víz.
Mit ne adjunk kiszáradáskor?
Az alábbi italfélék ronthatják a hasmenést és fokozhatják a folyadékvesztést:
- tömény gyümölcslevek,
- szénsavas üdítő,
- energiaital,
- túl cukros italok.
Mikor szükséges orvoshoz fordulni?
Mindenképpen orvosi vizsgálat javasolt, ha:
- a gyermek nem tud inni,
- ismételten hány,
- hasmenése súlyos vagy véres,
- 6–8 órája nincs vizelete,
- magas láza van,
- bágyadt vagy nehezen ébreszthető,
- a kiszáradás jelei romlanak,
- otthoni folyadékpótlás mellett sem javul az állapota.
Csecsemők esetében különösen fontos az óvatosság, mert náluk a folyadékvesztés gyorsabban vezethet keringési problémákhoz.
Összegzés, a legfontosabb tanácsok a szülőknek
A megfelelő folyadékbevitel gyermekkorban alapvető az egészséges működéshez. A csecsemők és kisgyermekek szervezete érzékenyen reagál a folyadékvesztésre, ezért láz, hasmenés vagy hányás esetén gyorsan kialakulhat kiszáradás.
A szülők számára a legfontosabb feladat:
- a folyadékvesztés korai felismerése,
- a rendszeres folyadékpótlás biztosítása,
- és a veszélyjelek időben történő észlelése.
A legtöbb enyhe eset otthon is jól kezelhető megfelelő rehidratációval, azonban romló állapot vagy súlyos tünetek esetén haladéktalan orvosi ellátás szükséges.
Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens