Folyadékigény, kiszáradás és rehidratáció kisgyermekkorban

A csecsemők és kisgyermekek szervezete sokkal érzékenyebben reagál a folyadékvesztésre, mint a felnőtteké. Egy egyszerű hasmenés, hányás, lázas állapot vagy akár egy forró nyári nap is gyorsan vezethet kiszáradáshoz. Emiatt a megfelelő folyadékbevitel gyermekkorban nemcsak kényelmi kérdés, hanem az egészséges működés alapfeltétele.

Szülőként gyakran nehéz eldönteni, hogy mennyi folyadék elegendő, mikor normális a csökkent étvágy vagy ivás, illetve mely tünetek utalnak már veszélyes kiszáradásra. Az alábbi összefoglaló ebben segít eligazodni.

Miért különösen érzékenyek a kisgyermekek a folyadékvesztésre?

A csecsemők testének nagyobb része vízből áll, mint a felnőtteké. Újszülöttkorban a testtömeg körülbelül 70–75%-a víz, míg felnőttkorban ez inkább 55–60%.

Emellett a gyermekeknek:

gyorsabb az anyagcseréjük,

a vesék még éretlenebbek,

nagyobb a testfelszínük a testtérfogatukhoz képest, ezért gyorsabban veszítenek folyadékot.

Ez azt jelenti, hogy náluk akár néhány óra alatt is kialakulhat jelentős folyadékhiány. A kiszáradás veszélyével járó helyzetek különösen:

hasmenés,

hányás,

láz,

fokozott izzadás bármilyen okból,

vagy elégtelen folyadékbevitel.

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Mennyi folyadékra van szüksége egy gyermeknek?

A folyadékigény életkortól, testsúlytól, hőmérséklettől és aktivitástól is függ.

Általánosságban 0–6 hónapos korban az anyatej vagy tápszer teljes mértékben fedezi a folyadékigényt. 6 hónapos kor felett, a hozzátáplálás megkezdésével fokozatosan megjelenik a vízfogyasztás is. Kisgyermekkorban már külön figyelni kell a rendszeres ivásra, a gyermek maga gyakran nem veszi észre, ha szüksége lenne a folyadékra. Láz, hasmenés vagy meleg idő esetén jóval több folyadékra lehet szükség.

Életkor Napi folyadékigény 0–6 hónap kb. 150 ml/ttkg 6–12 hónap kb. 120–140 ml/ttkg 1–3 év kb. 100 ml/ttkg 4–6 év kb. 80–100 ml/ttkg

Átlagos napi folyadékszükséglet 0-6 éves kor között.

Magyarázat: ttkg=testömeg-kilogramm, a ml/ttkg azt jelenti, hogy a test minden egyes kilogrammja után ennyi milliliter folyadékot kell elfogyasztani.

Ennél magasabb életkorban a folyadékigény már gyermekeknél is megközelíti, illetve eléri a felnőtteknek ajánlott napi 2-2,5 litert.

Milyen folyadékforrások megfelelőek?

Csecsemőkorban a legfontosabb folyadékforrás:

az anyatej,

illetve a tápszer.

Kizárólag szoptatott csecsemőknek normál körülmények között általában nincs szükség külön vízre az első 6 hónapban. Az elégtelen mennyiségű szoptatás azonban a tápanyaghiány mellett a folyadék hiányának veszélyével is járhat.

Kisgyermekkorban a legjobb választás:

tiszta ivóvíz,

szükség szerint tej,

levesek,

magas víztartalmú zöldségek, gyümölcsök.

Mit érdemes kerülni?

cukros üdítők,

energiaitalok,

túl sok gyümölcslé,

koffeintartalmú italok.

A túlzott cukorfogyasztás - ami az üdítőitalok mellett akár gyümölcslevek túlzott fogyasztásával is megvalósítható - fokozhatja a hasmenést és ronthatja a folyadékfelszívódást.

A kiszáradás leggyakoribb jelei

A kiszáradás tünetei eleinte enyhék lehetnek, később azonban gyorsan súlyosbodhatnak.

Enyhe-közepes kiszáradás jelei

szomjúság,

száraz ajkak,

kevesebb vizelet,

sötétebb vizelet,

bágyadtság,

nyűgösség,

sírás könnyek nélkül,

beesettebb szemek.

Csecsemőknél figyelmeztető jel lehet:

ritkább pelenkavizelet,

száraz nyelv,

kutacs enyhe besüppedése.

Súlyos kiszáradás tünetei

aluszékonyság,

nehezen ébreszthetőség,

hideg végtagok,

szapora légzés,

nagyon kevés vagy hiányzó vizelet,

erősen beesett szemek,

szürkés, sápadt bőr,

tudatzavar.

A fenti tünetek sürgős orvosi ellátást igényelnek! Kisgyermekeknél a kiszáradás gyorsan válhat életveszélyessé, ezért fontos az időben megkezdett folyadékpótlás.

Hogyan történjen a rehidratáció enyhe folyadékhiány esetén?

Kisebb dehidratáció esetén a legfontosabb a gyakori, kis mennyiségű folyadék adása. Hányás esetén különösen hasznos 5–10 percenként néhány korty folyadék. Egyszerre nagyobb mennyiség gyakran újabb hányást provokál.

Mit adjunk?

Legjobb választás a gyógyszertárban kapható orális rehidráló oldat (ORS), ami megfelelő arányban tartalmaz vizet, sókat és szőlőcukrot, amelyek segítik a folyadék felszívódását. Hasmenés esetén ez hatékonyabb lehet, mint a sima víz.

Mit ne adjunk kiszáradáskor?

Az alábbi italfélék ronthatják a hasmenést és fokozhatják a folyadékvesztést:

tömény gyümölcslevek,

szénsavas üdítő,

energiaital,

túl cukros italok.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni?

Mindenképpen orvosi vizsgálat javasolt, ha:

a gyermek nem tud inni,

ismételten hány,

hasmenése súlyos vagy véres,

6–8 órája nincs vizelete,

magas láza van,

bágyadt vagy nehezen ébreszthető,

a kiszáradás jelei romlanak,

otthoni folyadékpótlás mellett sem javul az állapota.

Csecsemők esetében különösen fontos az óvatosság, mert náluk a folyadékvesztés gyorsabban vezethet keringési problémákhoz.

Összegzés, a legfontosabb tanácsok a szülőknek

A megfelelő folyadékbevitel gyermekkorban alapvető az egészséges működéshez. A csecsemők és kisgyermekek szervezete érzékenyen reagál a folyadékvesztésre, ezért láz, hasmenés vagy hányás esetén gyorsan kialakulhat kiszáradás.

A szülők számára a legfontosabb feladat:

a folyadékvesztés korai felismerése,

a rendszeres folyadékpótlás biztosítása,

és a veszélyjelek időben történő észlelése.

A legtöbb enyhe eset otthon is jól kezelhető megfelelő rehidratációval, azonban romló állapot vagy súlyos tünetek esetén haladéktalan orvosi ellátás szükséges.