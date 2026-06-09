Folyadékigény, kiszáradás és rehidratáció kisgyermekkorban

Dr. Kádár Eszter
szerző: Dr. Kádár Eszter - WEBBeteg
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A csecsemők és kisgyermekek szervezete sokkal érzékenyebben reagál a folyadékvesztésre, mint a felnőtteké. Egy egyszerű hasmenés, hányás, lázas állapot vagy akár egy forró nyári nap is gyorsan vezethet kiszáradáshoz. Emiatt a megfelelő folyadékbevitel gyermekkorban nemcsak kényelmi kérdés, hanem az egészséges működés alapfeltétele.

Szülőként gyakran nehéz eldönteni, hogy mennyi folyadék elegendő, mikor normális a csökkent étvágy vagy ivás, illetve mely tünetek utalnak már veszélyes kiszáradásra. Az alábbi összefoglaló ebben segít eligazodni.

Miért különösen érzékenyek a kisgyermekek a folyadékvesztésre?

A csecsemők testének nagyobb része vízből áll, mint a felnőtteké. Újszülöttkorban a testtömeg körülbelül 70–75%-a víz, míg felnőttkorban ez inkább 55–60%.

Emellett a gyermekeknek:

  • gyorsabb az anyagcseréjük,
  • a vesék még éretlenebbek,
  • nagyobb a testfelszínük a testtérfogatukhoz képest, ezért gyorsabban veszítenek folyadékot.

Ez azt jelenti, hogy náluk akár néhány óra alatt is kialakulhat jelentős folyadékhiány. A kiszáradás veszélyével járó helyzetek különösen:

Mennyi folyadékra van szüksége egy gyermeknek?

A folyadékigény életkortól, testsúlytól, hőmérséklettől és aktivitástól is függ.

Általánosságban 0–6 hónapos korban az anyatej vagy tápszer teljes mértékben fedezi a folyadékigényt. 6 hónapos kor felett, a hozzátáplálás megkezdésével fokozatosan megjelenik a vízfogyasztás is. Kisgyermekkorban már külön figyelni kell a rendszeres ivásra, a gyermek maga gyakran nem veszi észre, ha szüksége lenne a folyadékra. Láz, hasmenés vagy meleg idő esetén jóval több folyadékra lehet szükség.

Életkor Napi folyadékigény
0–6 hónap kb. 150 ml/ttkg
6–12 hónap kb. 120–140 ml/ttkg
1–3 év kb. 100 ml/ttkg
4–6 év kb. 80–100 ml/ttkg

Átlagos napi folyadékszükséglet 0-6 éves kor között.
Magyarázat: ttkg=testömeg-kilogramm, a ml/ttkg azt jelenti, hogy a test minden egyes kilogrammja után ennyi milliliter folyadékot kell elfogyasztani.

Ennél magasabb életkorban a folyadékigény már gyermekeknél is megközelíti, illetve eléri a felnőtteknek ajánlott napi 2-2,5 litert.

Milyen folyadékforrások megfelelőek?

Csecsemőkorban a legfontosabb folyadékforrás:

  • az anyatej,
  • illetve a tápszer.

Kizárólag szoptatott csecsemőknek normál körülmények között általában nincs szükség külön vízre az első 6 hónapban. Az elégtelen mennyiségű szoptatás azonban a tápanyaghiány mellett a folyadék hiányának veszélyével is járhat.

Kisgyermekkorban a legjobb választás:

  • tiszta ivóvíz,
  • szükség szerint tej,
  • levesek,
  • magas víztartalmú zöldségek, gyümölcsök.

Mit érdemes kerülni?

  • cukros üdítők,
  • energiaitalok,
  • túl sok gyümölcslé,
  • koffeintartalmú italok.

A túlzott cukorfogyasztás - ami az üdítőitalok mellett akár gyümölcslevek túlzott fogyasztásával is megvalósítható - fokozhatja a hasmenést és ronthatja a folyadékfelszívódást.

A kiszáradás leggyakoribb jelei

A kiszáradás tünetei eleinte enyhék lehetnek, később azonban gyorsan súlyosbodhatnak.

Enyhe-közepes kiszáradás jelei

  • szomjúság,
  • száraz ajkak,
  • kevesebb vizelet,
  • sötétebb vizelet,
  • bágyadtság,
  • nyűgösség,
  • sírás könnyek nélkül,
  • beesettebb szemek.

Csecsemőknél figyelmeztető jel lehet:

  • ritkább pelenkavizelet,
  • száraz nyelv,
  • kutacs enyhe besüppedése.

Súlyos kiszáradás tünetei

  • aluszékonyság,
  • nehezen ébreszthetőség,
  • hideg végtagok,
  • szapora légzés,
  • nagyon kevés vagy hiányzó vizelet,
  • erősen beesett szemek,
  • szürkés, sápadt bőr,
  • tudatzavar.

A fenti tünetek sürgős orvosi ellátást igényelnek! Kisgyermekeknél a kiszáradás gyorsan válhat életveszélyessé, ezért fontos az időben megkezdett folyadékpótlás.

Hogyan történjen a rehidratáció enyhe folyadékhiány esetén?

Kisebb dehidratáció esetén a legfontosabb a gyakori, kis mennyiségű folyadék adása. Hányás esetén különösen hasznos 5–10 percenként néhány korty folyadék. Egyszerre nagyobb mennyiség gyakran újabb hányást provokál.

Mit adjunk?

Legjobb választás a gyógyszertárban kapható orális rehidráló oldat (ORS), ami megfelelő arányban tartalmaz vizet, sókat és szőlőcukrot, amelyek segítik a folyadék felszívódását. Hasmenés esetén ez hatékonyabb lehet, mint a sima víz.

Mit ne adjunk kiszáradáskor?

Az alábbi italfélék ronthatják a hasmenést és fokozhatják a folyadékvesztést:

  • tömény gyümölcslevek,
  • szénsavas üdítő,
  • energiaital,
  • túl cukros italok.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni?

Mindenképpen orvosi vizsgálat javasolt, ha:

  • a gyermek nem tud inni,
  • ismételten hány,
  • hasmenése súlyos vagy véres,
  • 6–8 órája nincs vizelete,
  • magas láza van,
  • bágyadt vagy nehezen ébreszthető,
  • a kiszáradás jelei romlanak,
  • otthoni folyadékpótlás mellett sem javul az állapota.

Csecsemők esetében különösen fontos az óvatosság, mert náluk a folyadékvesztés gyorsabban vezethet keringési problémákhoz.

Összegzés, a legfontosabb tanácsok a szülőknek

A megfelelő folyadékbevitel gyermekkorban alapvető az egészséges működéshez. A csecsemők és kisgyermekek szervezete érzékenyen reagál a folyadékvesztésre, ezért láz, hasmenés vagy hányás esetén gyorsan kialakulhat kiszáradás.

A szülők számára a legfontosabb feladat:

  • a folyadékvesztés korai felismerése,
  • a rendszeres folyadékpótlás biztosítása,
  • és a veszélyjelek időben történő észlelése.

A legtöbb enyhe eset otthon is jól kezelhető megfelelő rehidratációval, azonban romló állapot vagy súlyos tünetek esetén haladéktalan orvosi ellátás szükséges.

Dr. Kádár EszterForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens

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