A sürgős ellátást igénylő hasfájás jelei és okai csecsemőknél

A hasfájás újszülött- és csecsemőkorban is az egyik leggyakoribb panaszok közé tartozik. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a baba sírása nem feltétlenül az éhség vagy a hasfájás jele. Lehetséges, de közel sem biztos.

A téma cikkei 2/1 A sürgős ellátást igénylő hasfájás jelei és okai

2/2 Banális okok a kisbabák hasfájásának hátterében

A sírás annyit jelent, hogy komfortérzetében csorba esett, és ezt meglehetősen hangosan képes a környezete számára jelezni. Ugyanakkor számtalan oka lehet a sírásnak, melyek közül az egyik a hasfájás.

A hasi fájdalom jelei csecsemőknél

Csecsemőkorban az általános tünetekből lehet a hasfájásra következtetni: a baba többnyire tartósan vagy periodikusan sír, vagyis sírását rövid, megnyugvásos fázisok szakíthatják meg, de alapvetően nyugtalan marad. Nincs étvágya, elutasítja az etetést.

Hasfájásra kell gondolni abban az esetben, ha a baba étkezést követően 1/2-1 óra elteltével heves, sikító jellegű sírással ébred, különösen, ha pocakja feszülő, domborodó. Sikító, „íző” vagy „éző” hangszínezetű sírás a kifejezetten erős fájdalmat jellemzi.

A fájdalom jelentkezésekor a lábait felránthatja a pici.

Ha ezekhez egyéb objektív jel is társul, mint például a székletürítés gyakoriságában (akár gyakrabban, akár ritkábban ürít székletet a baba), és a széklet állagában, szagában bekövetkező változások, ismétlődő hányások, gyakori bukások, akkor joggal vetődik fel a hasfájás lehetősége.

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A sürgős ellátást igénylő hasfájás jelei

Bizonyára minden hasfájásra gyanakodó szülő esetében felmerül a kérdés, hogy lehet-e komoly kórállapot a baba hasfájása mögött, mennyire sürgősen kell ezt jelezni a gyermekorvos felé. Banális okok is okozhatnak komoly fájdalommal járó és heves sírást kiváltó hasfájást, ugyanakkor vannak olyan jelek, amelyek jelentkezésekor mielőbb orvoshoz kell fordulni.

Általános tünetként

ismétlődő, csillapíthatatlan hányás (fokozza a kiszáradás veszélyét)

epés (zöld) hányás

a székletürítés vagy a bélgázok távozásának elmaradása (bélelzáródás gyanúja),

véres széklet,

sápadt, hideg, verejtékes bőr,

szapora, könnyen elnyomható pulzus,

láz

a baba aluszékonnyá válik, nehezen ébreszthető

A hasi tünetek közül figyelmet érdemel a haskeményedés. Kezdetben csak a problémás terület felett, de az idő előrehaladtával az egész hasüreg felett deszka keménységű hasizom-összehúzódás, erőteljes puffadás tapasztalható. A haskeményedés azonban nem szakemberek számára könnyen összetéveszthető a sírás alatt megfeszülő hasfali izommal, utóbbi a pici belégzése során nem érezhető.

Állhat súlyos állapot a háttérben akkor is, ha periodikusan, rohamszerűen jelentkezik a sírás, közte átmeneti szünetekkel. A bélbetüremkedés (invagináció) jellegezetessége az igen heves, de rohamszerűen visszatérő hasi fájdalom. A láz, hányás, málnazselé-szerű (véres) széklet már előrehaladott állapotra utal.

Ugyancsak forduljon orvoshoz, ha a tüneteket állandó, nem enyhülő, igen heves fájdalom jellemzi. Az újszülött, a csecsemő lábát felhúzza, szemmel láthatóan nincs jól és panaszai nem javulnak.

Mi ilyenkor a teendő?

Sürgősségi ellátásra utaló helyzetekben, súlyos kórképek gyanúja esetén mielőbb értesítse a gyerekorvost, ne kísérletezzen otthon a banális hasfájások esetén javasolt szélcsövezéssel vagy a végbélkúp felhelyezésével. Az ok azonosítása és a megfelelő kezelés megválasztása komoly szakértelmet igényel.

Amennyiben bélgázra vagy székrekedésre utaló panaszokra gondol, de a szélcsövezés és a végbélkúp hatására nem enyhülnek a panaszok, ugyancsak értesítsük orvosunkat.

Fontos, hogy a hasi fájdalmat ne fedjük el fájdalomcsillapítók vagy görcsoldók adásával. Ezek bár átmenetileg javulást eredményezhetnek, de késleltethetik a diagnózist. Amennyiben igen heves, görcsös hasfájásra mégis fájdalomcsillapítót ad gyermekének, azt jelezze a kivizsgálást végző orvosnak!

A sürgősségi ellátást igénylő akut hasfájások okai lehetnek hashártyagyulladás

féregnyúlvány-gyulladás

gyomor- vagy bélperforáció

invagináció (bélbetüremkedés) és bélcsavarodás, bélelzáródás

magzatszurok miatti bélelzáródás cisztás fibrózisban

kizáródott sérv

vérmérgezés,

nagyfokú káliumhiány miatt bekövetkező bélmozgás leállás

tompa hasüregi sérülések

Hirschsprung-kór

Meckel-diverticulum

Fontos tudni, hogy a fenti kórképek szerencsére lényegesen ritkábban fordulnak elő a cikkünk következő részében leírt állapotokhoz képest!

Folytatás Banális okok a babák hasfájásának hátterében

Szerző: Dr. Kovács Tibor csecsemő- és gyermekgyógyász, Svábhegyi Gyermekgyógyintézet