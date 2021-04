Haspuffadás kisbabáknál: praktikák a szélgörcsök megszüntetéséhez

A haspuffadás okozta hasi fájdalom a csecsemőkori hasfájások kétségkívül leggyakoribb oka. Sokak számára ismerős lehet a kép: órák óta vöröslő fejjel ordító kis csecsemő/újszülött, aki sírás közben kétségbeesetten húzogatja a lábát, vagy éppen erőlködve próbál préselni, miközben szinte megfeszül az aggódó hozzátartozó ölében.

Egy-egy ilyen szituációban okkal feltételezhető, hogy a kicsi „kólikás”. A babák, főképpen az egészen fiatal csecsemők gyomra és emésztőtraktusának egésze viszonylag „éretlennek” tekinthető, legalábbis összehasonlítva egy felnőtt vagy akár egy pár évvel idősebb kisgyermek bélrendszerének érettségével. Kezdve az emésztőenzimek termelődésének viszonylagos „tökéletlenségével”, az elfogyasztott tápszer/anyatej tartalmán vagy éppen az étkezés minőségén (levegőnyelés!) át egészen a bélrendszert kolonizáló baktériumflóra milyenségével bezárólag – számtalan tényező (illetve ezek együttes fennállása) vezethet a haspuffadás és ezáltal a kínzó hasfájás kialakulásához.

Hirdetés

Néhány hetes korban jelentkeznek az első panaszok

Érdekes módon nem minden csecsemő hajlamos erre az állapotra, akiknél mégis kialakul, azoknál kb. 4-5 hetes koruktól akár 6 hónapos korig is heti több alkalommal lehet a fentebb leírt jellegzetes, visszatérő hasi fájdalom-epizódokra számítani. Egy 1954-ben, a Paediatrics (Gyermekgyógyászat) c. angol szaklapban közzétett „definíció” szerint a legalább 3 hete fennálló, a hét minimum 3 napján jelentkező, s akkor legalább 3 órán át tartó vigasztalhatatlan sírás – egyéb anatómiai és működésbeli elváltozás híján – jellemzi a csecsemőkori kólikát.

A fokozottabb gázképződés oka legtöbbször a mohó étkezés: ilyenkor a csecsemő minden korty tejjel/tápszerrel fölös mennyiségű levegőt juttat a gyomrába, ami – főképpen az elmaradt büfi után – nagyobb levegőbuborékokká összeállva erőteljes feszítő hatást gyakorol a bélfalra. Átmeneti laktózérzékenység esetén a tejben található tejcukor molekulák lebontása nem tökéletes, a nem lebontott cukor a vastagbél baktériumainak „prédájává” válva igen nagy mennyiségű gázképződést von maga után. Mindezek mellett, a tejfehérje-érzékenység is hasi fájdalomhoz, fokozottabb gázképződéshez vezethet.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Hasi panaszok kisbabáknál - Kólika vagy más okozza?

A kólika kezelési lehetőségei

Ahhoz, hogy a csecsemő bélrendszerében történő gázképződés, s ezáltal a haspuffadás és a hasi fájdalom minél kisebb mértékű legyen, különféle praktikák, illetve néhány gyógyászati készítmény vethető be, azonban le kell szögezni, hogy még a spektrum „végigpróbálása” sem jelent teljes garanciát arra nézve, hogy a csecsemő panaszai megszűnnek. Más szóval, lehet kísérletezni, mert kinek ez, kinek az válik be – de igazán áttörő változást ezekben az esetekben legtöbbször az idő hoz. Amint a csecsemő elér ugyanis egy bizonyos életkort – ez rendszerint az 5-6. hónap környéke –, a haspuffadással, hasi fájdalommal járó tünetek akár teljesen meg is szűnhetnek.

Legelső körben mindig érdemes a lehetséges kiváltó ok szerint próbálkozni: anyatejes babáknál nyilván tovább javasoljuk az igény szerinti szoptatást, esetleg annyit érdemes az anyukának figyelnie, hogy van-e olyan táplálék, melynek elfogyasztását követően a kicsi panaszai fokozódnak. Sajnos, viszonylag ritkán sikerül ilyet azonosítani, de talán a tejtermékek korlátozása segíthet ilyen esetekben.

Tápszerrel táplált csecsemőknél meg lehet próbálni a laktózmentes tápszer adását, ha egy-két hét alatt sem érhető el érdemi változás, akkor még szóba jöhetnek a tejfehérjét hidrolizált formában tartalmazó (HA) tápszerek. Nem árt azonban tudni, hogy mivel minden egyes tápszernek más-más ízvilága van, egyáltalán nem biztos, hogy a baba zökkenőmentesen el is fogadja az általunk kiválasztottat, sőt. Éppen ezért, túl sok félével nem érdemes kísérletezgetni, mert maga a váltogatás is megviselheti a csecsemőtáplálás nyugodtságát.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Csecsemőtáplálás és táplálékintolerancia

További hasznos tanácsok a tünetek csillapításához

Fontos, hogy az etetések nyugodt, csendes légkörben történjenek, és lehetőleg ne várjuk meg, amíg a gyermek rekedtre üvölti magát az éhségtől – hiszen ekkor a mohó evés a fentebb említett módon vezethet hasi fájdalomhoz.



Akut esetben a pocak masszírozása (óvatos, gyengéd mozdulatokkal, az óramutató járásával megegyező irányban), vagy az úgynevezett antikólikás tartás (hassal lefelé az alkarunkra fektetjük a babát, fejét-mellkasát alátámasztjuk a tenyerünkkel). Segíthet a csecsemő hordozása (kendő), vagy a babakocsiban való tologatás valamilyen „rázósabb” terepen.



A levegőnyelés minimalizálása érdekében lehetőleg kerüljük a cumizást, és a cumisüveget is érdemes úgy megválasztani, hogy kihasználjuk a modern technológia ezzel kapcsolatos vívmányait (úgynevezett antikólikás cumisüvegek).



Erőteljesebb panaszok esetén bevethető a gyógyszertárak polcairól beszerezhető különféle, a bélgázképződést mérséklő, illetve a már kialakult levegőbuborékokat „feloszlató” többfajta készítmény (pl. simethicone, ánizs-kömény stb.). Ezek adagolása minden esetben pontosan fel van tüntetve a készítményhez tartozó tájékoztatón, de érdemes előbb a gyermekorvos, vagy a gyógyszerész tanácsát kikérni.

Látható tehát, hogy a csecsemőkori hasfájás egy meglehetősen gyakori, a gyermek és a szülő számára végtelen stresszt okozó, ugyanakkor viszonylag ártalmatlan jelenség, mely egyben életkori sajátosság is: egynéhány speciálisabb esettől eltekintve a legtöbbször a gyermekek fél-egy éves korára már csak megszépülő emlékként maradnak meg az átüvöltött éjszakák.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász