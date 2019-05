3 betegség, ami orrdugulást okozhat

Ne várja meg, míg függővé válik az orrcseppektől! A következőkben három gyakori fül-orr-gégészeti elváltozást mutatunk be, amelyek tartós orrdugulást okozhatnak, és kezelésükhöz műtétre is szükség lehet.

Ha orrcseppel sem múlik az orrdugulás

Nátha, allergia és arcüreggyulladás gyakori tünete az orrdugulás. Ilyen esetekben sokat segít a kezelőorvos által, jól megválasztott orrcsepp, mely akár hosszú távon is biztonsággal alkalmazható. Vannak azonban olyan esetek, amikor az orrdugulás tartósan fennáll és gyógyszerek, orrspray-k segítségével sem mulasztható el. Ha ilyen panaszunk jelentkezik, mindenképp forduljunk fül-orr-gégészhez, aki alapos kivizsgálás során tudja feltárni a kellemetlen tünet kiváltó okát.

Gyerekeknél az orrmandula-megnagyobbodás

Tartós orrdugulást okozhat gyermekkorban a megnagyobbodott orrmandula. Figyelmeztető jel, ha a gyermek horkol, a légúti akadály zavarja a nyugodt alvásban. A beszédfejlődésben, hangképzésben is éreztetheti a hatását, de a szagérzékelésben is gondot okozhat, előfordulhat, hogy a gyermek nem, vagy csak alig érez szagokat. A megnagyobbodott orrmandula nátha esetén gátolhatja a váladék kiürülését, ezáltal fülbetegségekre, visszatérő arcüreggyulladásokra hajlamosíthat – hívja fel a figyelmet a lehetséges szövődményekre dr. Csóka János fül-orr-gégész, a Fül-orr-gégeközpont főorvosa. A műtét szükségességét a panaszok súlyossága határozza meg, ennek elbírálása fül-orr-gégész feladata. A megnagyobbodott orrmandula normál esetben a gyermek 9 éves kora körül visszafejlődhet, 17 éves korra pedig teljesen elsorvadhat.

Polipok az orrban

Az orrpolip az orrnyálkahártya lefűződése, hosszabb-rövidebb nyelű nyálkahártya-képződmény. néha az orrmelléküregekből türemkedik be az orrüregekbe. A polipok térfoglaló folyamatként elzárják a levegő áramlását, akadályozzák a melléküregek szellőzését és ekkor jelentkeznek a betegek számára is érzékelhető tünetek. Azt az állapotot, amikor az orrüregben megjelennek a polipok, orrpolipózisnak nevezzük. A betegségre gyakran az ismétlődő fertőzések hívják fel a figyelmet. A növekvő polipok ugyanis könnyen elzárhatják az orrmelléküregek nyílásait, így a termelődő nyák azokból nem tud kiürülni, előbb-utóbb elfertőződik, krónikus arcüreggyulladás jelentkezhet. Ha valaki orrfolyás, orrdugulás, szagláscsökkenés, fejfájás, horkolás vagy orrhangú beszéd miatt fül-orr-gégész szakorvoshoz fordul, a diagnózis könnyen felállítható az orrüreg vizsgálata alapján.

Sokszor szabad szemmel is látható az orrsövényferdülés

Az orrot belül közel két egyenlő részre választó orrsövény végleges alakját a 20-25. életév között éri el. Rendellenességre utal az egyoldali, vagy változó orrdugulás, de gyakran csak a szövődmények hívják fel a figyelmet az elváltozásra: gyakori fejfájás, fülészeti- és garatproblémák jelentkezhetnek. Az elhúzódó orrdugulás, orrváladékozás mellett az orrsövényferdülésre gyakran a visszatérő arcüreggyulladás hívja fel a figyelmet, de gondolni kell rá a gyakori középfülgyulladások, vagy horkolás kivizsgálása során is. A gátolt orrlégzés helyett alkalmazott szájlégzés légúti fertőzésekre, garat- és gégehurutra is hajlamosíthat. Orrsövényferdülés jele lehet az orrhangú beszéd is, az eltérés társulhat a külső orr deformitásaival is. Ilyenkor szabad szemmel is láthatóak az eltérése: lehet az egész orr tengelye ferde, vagy a sövény alsó éle valamelyik orrnyílásban aszimmetrikusan megjelenik.

Dr. Csóka János, fül-orr-gégész, a Fül-orr-gégeközpont főorvosa