Az allergiás orrdugulás

Az allergia kellemetlen tünetei közül a betegek számára a legtöbb problémát az orrdugulás okozza. Az orr szelelésének akadályozottsága az éjszakai pihentető alvást is gátolhatja, ezzel jelentős életminőség-romlást okozva.

Mi okozza az orrdugulást felső légúti allergia esetén?

Az allergiás náthával járó panaszok kialakulásáért a szervezetben lévő hisztamin és a sejtszintű reakciókban szerepet játszó, úgynevezett mediátor anyagok a felelősek, melyek az allergén hatására viszketést, vérbőséget, váladékozást okoznak. A vérbőség az erekben bővelkedő orrnyálkahártya területén duzzanatot okoz, ez pedig orrdugulást eredményez. A légutak ezáltal beszűkülnek, mely a betegek számára megnehezíti az orron át történő levegő vételt.

A gátolt orrlégzés napközben is zavaróan hat, az este sem enyhülő orrdugulás pedig megzavart alvást, gyakori éjszakai ébredéseket eredményezhet. A betegek sokszor nem tudják éjszakánként kipihenni magukat, emiatt csökken a teljesítőképességük, nem tudnak koncentrálni az iskolában vagy a munkahelyükön. A tünetek pollenallergia esetén a szabadban - strandolás, kirándulások alkalmával - rosszabbodnak, nem szezonális allergiák (pl. poratka) esetén sokszor az otthoni környezetben egész évben is fennállhatnak.

Az orrcseppek használatának veszélyei

Az allergiások érthető módon azonnali és tartós megoldást keresnek az orrdugulás enyhítésére. Az öngyógyítás, a recept nélkül kapható érszűkítő (lohasztó hatású, dekongesztáns) orrcseppek túlzásba vitt használata azonban sok esetben többet árt, mint használ.

Az orrcseppek a nyálkahártya térfogatának csökkentésével biztosítják a szabad légzést. A készítmények használatával az orrnyálkahártya vérellátását biztosító erek összehúzódnak, ilyen módon az érintett területen csökken a véráramlás, s az addig jelentősen duzzadt nyálkahártya mérete lecsökken.

A készítmények huzamosabb időn át történő alkalmazásával azonban épp ellenkező hatást érhetünk el. Az orrcseppek a gyors és látványos hatása miatt nagyon sok esetben látunk általuk tönkre tett, már orvos által is nehezen kezelhető nyálkahártyát.

A megfelelő vérellátottság biztosítására ugyanis a nyálkahártya szöveti szabályozó rendszere az ereket tágulásra készteti, így jöhet létre az a paradox helyzet, hogy az orrcseppek használata még nagyobb elzáródást eredményez. A recept nélkül kapható orrcseppek használata a betegtájékoztatóban leírt időn - általában egy héten - túl, tehát nem javasolt.

Miért veszélyes az orrcseppfüggőség? Számos olyan megbetegedés létezik, melynek gyógyulását jelentősen meggyorsítják a különböző recept nélkül kapható orrcseppek. Ezek az orrcseppek átmeneti alkalmazás esetén jók és hasznosak, ugyanakkor tartós használatuk esetén nem kívánt mellékhatások léphetnek fel.

A pontos diagnosztika jelentősége

A fül-orr-gégészetben ma már külön szakterületté vált ág a rhinológia, mely az orr és melléküregeinek vizsgálatát és betegségeinek kezelését jelenti. Nagyon fontos az orrdugulás hátterében álló okok kivizsgálása, ugyanis felső légúti allergia fennállása esetén is állhat több ok is a panasz hátterében. A tünetek hátterében meghúzódhat az orrsövény ferdülés, az orrpolip, megnagyobbodott orrmandula vagy súlyosabb esetekben daganatos elváltozás.

Szükséges az allergiavizsgálat, amely egyértelműsíti, hogy valóban allergia okozza-e a panaszokat és meghatározza az azt kiváltó allergént.

Az orrdugulás hátterében álló okok felderítéséhez a fül-orr-gégészetben használt endoszkóp alkalmazása is hozzájárul. A fájdalommentes vizsgálat segítségével jól áttekinthető az orrüreg teljes területe, pontos képet kaphatunk az orrnyálkahártya állapotáról, illetve a kezelés során nyomon követhetjük változását is.

A melléküregek képalkotó diagnosztikai vizsgálata során az ultrahang és a röntgen felvételek mellett korszerűbb és részletesebb képet adó eszköz a 3D CT készülék.

Az orrdugulás kezelési lehetőségei

A háttérben álló okok felmérése és a pontos diagnózis felállítása után a betegek személyre szabott kezelési tervet kapnak az orrdugulás megszüntetéséhez.

Amennyiben egyéb szervi eltérés (orrpolip, orrsövényferdülés stb.) is kimutatható, az annak megfelelő kezelés szükséges.

Az allergiás orrdugulás kezelésére a szakorvos által felírt gyógyszerek nyújtanak hosszú távú megoldást. Ezek segítségével a hagyományos dekongesztáns orrcseppek tartós használatának elkerülésével is kezelhető a panasz. Ezeket a készítményeket minden esetben a felírt módon és ideig szükséges alkalmazni a kívánt hatás elérésére és a szövődmények elkerülése érdekében.

Kezelési lehetőségek az allergiás orrdugulás ellen Szisztémás antihisztaminok - Az antihisztamintartalmú allergiagyógyszerek alkalmazása a teljes szervezetre kihatóan (szisztémás módon) csökkentik az antihisztaminfelszabadulással kapcsolatos reakciókat, így többek között az orrdugulást is.

- Az antihisztamintartalmú allergiagyógyszerek alkalmazása a teljes szervezetre kihatóan (szisztémás módon) csökkentik az antihisztaminfelszabadulással kapcsolatos reakciókat, így többek között az orrdugulást is. Allergiakontroll - Az allergének elkerülése minden allergia esetén és bármilyen terápiás eljárás esetén fontos része a kezelésnek.

- Az allergének elkerülése minden allergia esetén és bármilyen terápiás eljárás esetén fontos része a kezelésnek. Szteroid orrspray - A szteroidos orrspray-k gyulladáscsökkentő hatásúak, tartósabban alkalmazhatóak, mint a hozzászokást kialakító érszűkítő hatású lokális készítmények.

- A szteroidos orrspray-k gyulladáscsökkentő hatásúak, tartósabban alkalmazhatóak, mint a hozzászokást kialakító érszűkítő hatású lokális készítmények. Sóoldalos orrspray - A sóoldatos orrspray-k az allergének kimosásával és az orrnyálkahártyára kifejtett kedvező hatásával csökkenti a panaszokat. Megfelelő alternatíva a sós vizes orröblítés és a sóterápia is.

- A sóoldatos orrspray-k az allergének kimosásával és az orrnyálkahártyára kifejtett kedvező hatásával csökkenti a panaszokat. Megfelelő alternatíva a sós vizes orröblítés és a sóterápia is. Immunterápia - Az allergia tartós gyógyítására lehetőséget kínáló kezelési mód az allergénspecifikus immunterápia.

- Az allergia tartós gyógyítására lehetőséget kínáló kezelési mód az allergénspecifikus immunterápia. Egyéb kiegészítő terápiák: az orrnyálkahártya speciális fénykezelése (Rhinolight terápia). Tovább Létezik biztonságos kezelés krónikus orrdugulás ellen?

Szakértő: Dr. Augusztinovicz Mónika fül-orr-gégész - Budai Allergiaközpont