Az állati szőr okozta allergia kezelése

Az allergiás reakciót az arra érzékenyeknél konkrétan az állat (kutya vagy macska) szőrében, hámsejtjeiben, nyálában található fehérjék váltják ki, amelyek az egészséges, tehát nem allergiás személyekre nézve teljességgel ártalmatlanok.

Az allergiás személyek immunrendszere reagál eltúlzott mértékben ezekre a fehérjékre, ez váltja ki a tüneteket, úgymint orrváladékozást, tüsszögést, szem- és bőrviszketést.

Hirdetés

Nem biztos, hogy a háziállatára allergiás! Derítse ki a valódi okot!

Sok állattartó gyanakszik azonnal házikedvencére, ha ilyen tüneteket tapsztal, pedig sok esetben valójában más váltja ki ezeket a panszokat, más típusú allergia áll a hátterükben (pl. háziporatka- vagy penészgomba-allergia stb.). Ezekben az esetekben a házikedvenc természetesen nem okoz semmilyen panaszt. Olykor az is előfordul, hogy az állat szőrére tapadt pollenszemek okozzák a tüneteket, amelyek pl. simogatáskor szétszélednek a levegőben, és valójában pollenallergia áll fenn, nem pedig szőrallergia, a tüneteknek tehát semmi közük magához az állathoz. Annak eldöntésére, hogy mi az allergén, orvosi vizsgálat szükséges, ehhez két, egyszerű, fájdalommentes teszt áll rendelkezésre, az egyik a prick teszt, amennyiben ez nem végezhető el, vérmintából specifikus-IgE-vizsgálat történik.

Mielőtt magához venne egy kisállatot, ideális lenne allergiatesztet végeztetni, hogy időben kiderüljön, ha esetleg állatszőr-allergiája van.

Ha kiderül, hogy allergiás az állati szőrre

Ha a diagnózis állatiszőr-allergia, ne vegyünk magunkhoz se kutyát, se macskát. Az allergiás panaszokat kiváltó állat elkerülése rendszerint elegendő a panaszmentesség eléréséhez. Ezért a legfontosabb az allergénnel való kapcsolat kerülése.

Vannak olyan kutya- és macskafajták, amelyek kisebb eséllyel válthatnak ki allergiás reakciót, így ha mindenképpen meg szeretné osztani életét egy kutyával vagy macskával, akkor ezzel kapcsolatban kérje ki allergológus véleményét és keressen fel egy olyan hivatalos tenyésztőt, akitől "hipoallergén" fajtájú kutyát vagy macskát vásárolhat. De ne feledje, hogy az érzékenység egyénfüggő, és attól, hogy egy kutyafajta nem vedlik, még a hámsejtjeiben és a nyálában is jelen vannak az említett fehérjék. Gondolja tehát alaposan át a döntését! Azt is érdemes tudni, hogy nemcsak a kutya- és macskaszőr lehet allergén, hanem a lovak, hörcsögök, görények, csincsillák, deguk szőre és a madarak tolla ia, de lehetnek allergén anyagok az akváriumokban (pl. száraz haltápok), terrárriumokban is.

Ha már van kutyája vagy macskája, és utólag derül ki, hogy Ön vagy valamelyik családtagja allergiás a szőrére, ne feledje, hogy egy élőlényről van szó, akiért Ön tartozik felelősséggel. Az állatszőr-allergiában szenvedőknek többnyire nem kell szövődményektől tartaniuk. A folyamatosan allergiás ingernek kitett és kezeletlen személyeknél azonban allergiás asztma alakulhat ki. Az allergiás tünetek megfelelő kezelésével és bizonyos óvintézkedések, szabályok betartásával azonban legtöbbször problémamentes a kisállattal való együttélés. Hiposzenzibilizációval pedig az allergia teljesen meg is szüntethető. Ha mindezek ellenére mégis megválna háziállatától, akkor gondoskodjon róla, hogy olyan családba kerüljön, ahol egész életében biztosan szeretettel gondját viselik, ehhez akár állatvédő, esetleg fajtamentő szervezet, állatmenhely segítségét is kérheti. Ehelyett azonban van más megoldás, nem kell megválnia kedvencétől, lássuk, mit tehet!

Milyen intézkedésekre van szükség, ha Ön vagy családtagja állatszőr-allergiás?

Amennyiben szőrallergiásként a lakásban tartja kedvencét, a hálószobába lehetőleg ne engedje be.

Kedvence bundáját gyakran kell fésülni a szabadban, és ezt a feladatot lehetőleg bízza másra.

Gyakran ajánlott tisztítani a háziállat fekhelyét, illetve az alomtálcát. Erre is kérjen meg egy családtagot.

Takarítson gyakran! Kizárólag porfilterrel (HEPA-szűrő) ellátott porszívót használjon. Tisztítsa a kárpitozott bútorait, matracokat és szőnyegeket, illetve mossa fel a padlót rednszeresen. Fontos a gyakori portörlés is. A fából készült berendezési tárgyakat és a padlót nedves ronggyal ajánlott tisztítani.

Lehetőleg távolítsa el a szőnyegeket és a kárpitozott bútorokat. Ezeket a lakberendezési tárgyakat nem lehet kimosni, nehezen tisztíthatók, így az allergének felgyűlhetnek bennük/rajtuk.

Használhat antiallergén mosószert és antiallergén kárpittisztítót.

Gyakran cserélje az ágyneműt (havonta kétszer)!

A függönyöket és az ágyneműt 60 Celsius-fokos vízben mossa.

Rendszeresen szellőztessen!

Kézmosás szükséges az állattal való minden érintkezés után.

Vásároljon HEPA-szűrős levegőtisztítót!

Használhat antiallergén légtisztító spray-t is.

Szedje, illetve alkalmazza gyógyszereit orvosa utasításainak megfelelően! Az allergiagyógyszerek szedésének kiahagyásával vagy befejezésével ugyanis a tünetek visszatérnek.

Léteznek kifejezetten a kutyák, illetve a macskák számára készült olyan táplálékkiegészítők, amelyek támogatják bőrük és szőrzetük egészségét, ezáltal csökkentik a kóros hámlást és a szőrhullást. Ezzel kapcsolatban kérje állatorvosa tanácsát!

Gyógyszeres kezelés

Vannak olyan gyógyszerek, amelyek képesek enyhíteni az allergiás panaszokat. Ezek azonban csak a tünetek ellen hatnak, de nem szüntetik meg magát az allergiát. Az olyan gyorsan ható gyógyszerek, mint az antihisztaminok megfelelőek arra, hogy az allergiát okozó állattal való rövid idejű kontaktus (pl. egy kutyát vagy macskát tartó rokonnál történő látogatás) után jelentkező panaszokat megszüntessék. Számos egyéb készítmény (szemcseppek, orrcseppek, orrspray-k, krémek és gélek) is segíthetnek enyhíteni a tüneteket. Természetesen az allergiás gazdik számára is ezek a gyógyszerek, készítmények állnak rendelkezésre, de az állati szőrre allergiás betegeknél a hiposzenzibilizáció az, ami tartós javulsát hozhat.

Bővebben

Hiposzenzibilizáció (allergénspecifikus immunterápia)

Súlyos állatszőr-allergiában szenvedőknél specifikus immunterápia, a hiposzenzibilzáció nyújthat segítséget. Az immunterápiás készítmények szájon át szedhető cseppek (sublingualis immunterápia) és injekciós formában is rendelkezésre állnak. A hiposzezibilizáció során legalább 3 évig (rendszerint 5 éven át) az allergént növekvő dózisban adagolják, szigorú orvosi felügyelet mellett. Ennek során a szervezet a legtöbb esetben hozzászokik az allergénhez, és az allergiás panaszok megszűnnek.

Több tanulmány alátámasztja a hiposzenzibilizáció hatékonyságát kutya- és macskaszőr-allergiánál.

Amennyiben sikeres terápia után újból fellépnek a panaszok, a hiposzenzibilizációt meg kell ismételni.

Bővebben Hogyan zajlik az immunterápiás kezelés? Gyakorlati tudnivalók

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos