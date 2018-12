Veszélyes lehet az orrdugulás, ha nem megfelelően kezeljük!

A vírusfertőzés következtében kialakuló akut megbetegedés, a nátha, más néven megfázás leggyakoribb tünete az orrdugulás. Mindenki számára ismerős a kellemetlen érzéssel járó állapot, melynek biológiai magyarázata, hogy a kezdődő fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az orrnyálkahártya megduzzad. Miért fontos, hogy kezeljük az orrdugulást, és hogyan válasszunk ehhez megfelelő készítményt?

Ha egyszerű vírusos megfázásról van szó, akkor megfelelő kezeléssel a betegségből általában egy héten belül ki lehet gyógyulni. Az orrdugulás mellett gyakran jelentkeznek a megfázásra jellemző egyéb panaszok is, így például száraz köhögés, általános rossz közérzet, hidegrázás, esetleg láz.

Annak, aki egyáltalán nem tesz semmit a panaszok ellen, a tünetek jelentős súlyosbodásával kell számolnia. A vírusfertőzés esetenként bakteriális felülfertőződésnek nyit utat, amely aztán tovább terjedhet a légutak mentén, beleértve az orrmelléküregeket (arcüreg, homloküreg, rostacsontok) is.

Az orron keresztüli lélegzés a kezdődő panaszok után jellemzően egyre nehezebbé válik, amely nem csupán a beteg közérzetére nyomja rá a bélyegét. Megfelelő kezelés nélkül ugyanis a teljes gyógyulási folyamat hosszadalmassá és nehézkessé válhat. Ha azonban már a megfázás első jeleinek észlelésekor megtesszük a szükséges intézkedéseket, vagyis helyesen kiválasztott gyógytermékeket, esetleg gyógyszereket alkalmazunk, akkor hamarabb enyhülnek a tünetek és gyorsabb gyógyulás érhető el.

Hirdetés

Hogyan és mitől dugulhat el az orr?

Az orrunk nem csupán szaglószerv, hanem a légutak részét is képezi, az orrdugulás tehát nemcsak a szaglást, hanem a légzést is akadályozza. Az orrdugulás vagy úgy alakul ki, hogy az orrnyálkahártya megduzzad (pl. nátha, allergia, száraz levegő miatt), vagy úgy, hogy az orrban egy akadály (idegentest, polip, tumor) található, ugyanakkor az orrlégzést akadályozhatja orrsövényferdülés is. Emellett trauma (baleset) következtében szintén megduzzadhatnak az orrüregi képletek és az orrüreg el is záródhat.

Aki rendszeresen nyálkahártyaduzzanat-lohasztó orrcseppeket használ, annál egy bizonyos idő után krónikus orrdugulás alakulhat ki, ezért nem elhanyagolható szempont a körültekintő és tudatos készítményhasználat.

Az orrdugulás tehát kezelést igényel, amelyet alapvetően a kiváltó októl függően kell megválasztani.

A megfázással járó orrdugulás stádiumai

A megfertőződéstől az első tünetek jelentkezéséig eltelt lappangási idő megfázás esetén néhány órától 7 napig terjedhet. Megfázás során az orrüregben eleinte viszkető, égő érzés jelentkezik tüsszögési inger kíséretében. Később hígan folyó, átlátszó váladék ürül az orrüregből, az orrfolyás szinte folyamatos, az orrnyálkahártyák megduzzadnak. Az orr gyakori törölgetése ingerli az orrcimpák bőrét, ami kivörösödik és ég. Néhány nappal a fertőzés kezdetét követően az orrváladék egyre sűrűbbé válik, ez a sűrű váladék és az orrnyálkahártya duzzanata orrduguláshoz vezet, ami erősen korlátozza a légzést. Az orrdugulás miatt romlik a szaglás és az ízérzékelés képessége. A betegség utolsó stádiumában az orrváladék színe sárgás-zöldessé válik. Ezt a színt a vírusok ellen küzdő immunsejtek, a fehérvérsejtek (leukociták), valamint az orrnyálkahártyáról levált sejtek és az elpusztult kórokozók adják.

Fontos tudni, hogy ha az orrváladék sárgás, nyúlós, gennyes, akkor nagy valószínűséggel bakteriális felülfertőzés alakult ki, ami mindenképpen orvosi kezelést igényel!

Milyen szövődményekhez vezethet a megfázás miatti orrdugulás?

Attól függően, hogy milyen mértékű az orrnyálkahártya duzzanata, illetve az orrdugulás, a következmény lehet például horkolás, de akár légszomj jelentkezése is. Előfordulhat még orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis), fülkürthurut, gégegyulladás (laryngitis) vagy hörghurut (bronchitis). Ha a fertőzés az agy és az agyhártyák irányába terjed, akkor ezek gyulladása (encephalitis, illetve meningitis) következhet be.

Ezt olvasta már? Miért érdemes beoltatni magunkat a gennyes agyhártyagyulladás ellen?

Orrdugulás csecsemőknél, kisbabáknál, kisgyerekeknél

A csecsemők és kisbabák számára különösen megterhelő az orrdugulás, mivel ők még javarészt csak az orrukon keresztül képesek lélegezni. Az eldugult orr miatt a babák nem tudnak éjszaka aludni, és problémássá válik a táplálkozás is.

A kisbabák orrjáratainak felszabadítására ilyenkor segíthetnek a sóoldatos orrcseppek. Mivel a fűtött helyiségek levegője szárítja az orrnyálkahártyát, tanácsos rendszeresen szellőztetni a panaszok hatékonyabb enyhítése érdekében.

Az érszűkítő hatású orrcseppek, amilyenek például az oxymetazolin vagy xylometazolin hatóanyagúak, az orrnyálkahártya duzzanatát gyorsan lelohasztják. Ezek az orrcseppek kis dózisban csecsemőknél és kisgyerekeknél is alkalmazhatók, és nem jelentenek veszélyt, amennyiben csak rövid ideig alkalmazzák őket.

Nagyon fontos, hogy a duzzanatlohasztó orrcseppeket csak módjával és legfeljebb egy hétig szabad alkalmazni! Léteznek azonban olyan orrspray-k, amelyek összetevőiknél fogva szükség esetén hosszabb távon alkalmazhatók, akár már csecsemőknél is. Használatukkal a panaszok ugyancsak hatásosan enyhíthetők, ugyanakkor a hozzászokás veszélye nélkül tehetünk a gyógyulásért.

Miért kell óvatosnak lenni az érszűkítő hatású orrcseppekkel, orrspray-kkel?

Az érszűkítés elvén működő orrcseppek és orrspray-k úgy hatnak, hogy az orrnyálkahártyát gyorsan lelohasztják. Ezáltal alkalmazásukat követően a gyerekek és a felnőttek orra viszonylag hamar kidugul néhány órára. Ám nagyon oda kell figyelni a megfelelő adagolásukra felnőttek esetében is, de különösen a csecsemőknél és gyerekeknél, különben túladagolása miatt az orrnyálkahártya hosszú távon károsodhat. Ezek a készítmények erősen kiszáríthatják az orrnyálkahártyát, hátráltatva ezzel a gyógyulást. Emiatt egy hétnél tovább nem használhatóak, felnőtteknél sem. Különben az orrnyálkahártya hozzászokik a hatóanyaghoz, és tartósan megduzzad, és a beteg már csak állandó orrcsepphasználat mellett tud az orrán át levegőhöz jutni, ezt nevezzük orrcseppfüggőségnek. Ha pedig függőség alakul ki, és a páciens nagy mennyiségű lohasztó orrcseppet használ, az káros hatással lehet a vérnyomására is. Ezek a készítmények tehát csak az alkalmazásukra vonatkozó szabályok szigorú betartásával használhatók.

A megfelelő és hatásos terápia alapjai

Bár a megfázás általában gyógyszeres kezelés nélkül is gyógyul, és ezzel együtt az orrnyálkahártya duzzanata is lelohad, a gyógyulási folyamatot mindenképpen érdemes támogatni. Ennek hiányában a betegség elhúzódhat, a már említett súlyos szövődmények léphetnek fel, és a kellemetlen tünetek - különösen az akadályozott orrlégzés - megnehezítik a mindennapokat, beleértve a nyugodt alvást is.

Minél hamarabb teszünk a tünetek ellen, annál jobb. A gyógyulási folyamatokat támogassuk pihenéssel, kíméljük magunkat. Fontos az ágynyugalom, alváshoz a felsőtest megemelése párnákkal vagy az ágyrács megfelelő beállításával. Kipróbálhatunk különféle házi gyógymódokat is.

Alapvető fontosságú az elegendő folyadékfogyasztás, például gyógyteák, levesek, gyümölcslevek formájában.

Szellőztessünk rendszeresen, ügyeljünk a légtér megfelelő nedvességtartalmára, szükség esetén párásító használatával. Az orrnyálkahártyának szüksége van nedvességre ahhoz, hogy a kórokozók ne tudjanak megtelepedni rajta, és el tudja szállítani azokat. Az orrüreg átöblítésére orröblítő vagy orrspray használható. Az érszűkítő orrspray-k és orrcseppek helyett alternatívát jelenthetnek a szintetikus hatóanyagoktól mentes, vagy tengervizes orrspray-k, amelyek alkalmazása mellett 3-4 napon belül megszűnhet az orrdugulás. Ezen készítmények előnye, hogy hosszabb távú használatuk mellett sem áll fenn a hozzászokás veszélye.

Kipróbálhatjuk a sós vizes, illóolajos vagy gyógynövényes inhalálást, például eukaliptusszal vagy levendulával. Segíthetik a szabadabb légzést a gyógynövényes légzéskönnyítő mellkenőcsök is.

Gyógynövények és a belőlük készült termékek bármilyen formában való használata érdemes kikérni a kezelőorvos véleményét, különösen, ha gyerekekről van szó! Ha néhány napon belül nem enyhülnek a tünetek, orvoshoz kell fordulni! A náthás, megfázás tüneteit mutató kisbabákat és gyerekeket mielőbb vigyük orvoshoz!

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Így juthat túl jóval hamarabb a megfázásos panaszokon

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; symptomat.de, beobachter.ch,

onmeda.de, netdoktor.at, nasen-ratgeber.de

Lektorálta: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos