Allergiavizsgálat - Kinek és mikor érdemes allergiatesztet végeztetnie?

Nem kell megvárni, amíg a tüneteit okozó pollen eltűnik a levegőből, és az sem kizáró ok, ha már egy ideje valamilyen antihisztamintartalmú készítményt szed, de nem érzi elég hatásosnak. Ha úgy döntött, hogy a végére járna, mi is okozza a panaszait, léteznek bármely évszakban elvégezhető vizsgálatok.

Kinek ajánlott allergiavizsgálatot végeztetnie?

Az allergiás betegség korra való tekintet nélkül, bármely életszakaszban kialakulhat. Allergia vizsgálatot célszerű annak végeztetnie, aki az elmúlt szezon során, vagy akár – háziporatka és penészgomba allergia esetében egész évben – az ismert pollenallergiás tüneteket észlelte magán, mint a tüsszögés, orrfolyás, torokkaparás, szemviszketés.

A vizsgálat elvégeztetése azért is fontos, mivel a nem megfelelően kezelt allergiás betegnél újabb allergiák jelentkezhetnek, vagy súlyosabb szövődmény, asztma alakulhat ki. A diagnózis ismeretében lehetőség van megfelelő, vényköteles gyógyszerek alkalmazására is.

Az allergia kivizsgálása egyszerűbb tünetmentes időszakban, szezonon kívül, ám vérvizsgálattal lehetséges akut panaszok jelentkezése esetén is.

A már hosszabb ideje allergiás beteg számára 2-3 évente ajánlott a vizsgálat ismétlése, amennyiben idő közben újabb panaszokat észlelt magán.

Hirdetés

Az allergiavizsgálat lépései

Ha a beteg légúti panaszokkal érkezik kivizsgálásra allergiás nátha gyanújával, akkor az alapos kikérdezést és az általános fül-orr-gégészeti vizsgálatot követően allergia tesztre kerül sor.

A kikérdezés során feljegyezzük, hogy pontosan milyen tüneteket tapasztal, voltak-e már korábban hasonló panaszai, ha igen, akkor az év azonos szakában jelentkeztek-e, szed-e gyógyszereket, próbált-e más kezelést.

A fül-orr-gégészeti vizsgálat során ellenőrizzük a légutak és az orrnyálkahártya állapotát is. Ilyenkor fény derülhet olyan egyéb elváltozásokra is, - például orrpolip, esetleg krónikus arcüreggyulladás vagy orrsövényferdülés - amelyek akár allergiához hasonló tüneteket is okozhatnak, vagy felerősíthetik a tüneteit.

Pollenallergiás tünetek esetén az allergia vizsgálatát rendszerint alkaros bőrteszttel, úgynevezett Prick-teszttel végezzük, már 3-4 éves kortól. Ennek során az az allergént az alkar bőrére csepegtetjük, majd minimális (felületi hámréteget érintő) bőrkarcolás történik, ezt követően nézzük a bőr reakcióját. Az alkaros bőrteszt eredménye 20-30 percen belül leolvasható, az adott területen látható vörösség, duzzanat jelzi az allergiát. A reakció mértéke arányos az érzékenység súlyosságával. A bőrteszttel történő allergiavizsgálat nem végezhető allergiás időszakban, allergia kezelésére alkalmazott antihisztaminok és egyes további gyógyszerek (antidepresszánsok, szisztémás szteroidok) szedésének ideje alatt, várandósoknál és 2 évesnél nem idősebb gyermekeknél.

Ilyen esetekben vérvizsgálattal lehet azonosítani a panaszokat kiváltó allergént. Vérvizsgálat során az allergénre specifikus ellenanyagok – IgE – szintjét mérik meg, allergia esetén az IgE mértéke emelkedett a szervezetben. Az eredményre ez esetben pár napot várni kell.

Álnegatív eredmények

Bőrteszt és vérvizsgálat esetén is előfordulhat, hogy a beteg panaszai ellenére sem igazolható az allergia, ún. álnegatív eredmény születik. Ha a vizsgálatok a tünetek ellenére sem mutatnak allergiát, annak több oka is lehet.

A bőrpróba során a specifikus IgE ellenanyag hízósejtekben lekötött formája mutatható ki. Kezdődő allergia esetén előfordulhat, hogy a heves tünetek ellenére a bőrben még nincs a reakció kialakulásához elegendő ellenanyag. Vérvizsgálat során az ellenanyag vérben oldott formája mutatható ki. Itt is adódhatnak azonban olyan körülmények, amelyek az eredményeket befolyásolják.

Kisgyermekkorban, időskorban, rossz vérkeringési viszonyok között a bőrpróba álnegatív lehet.

Álnegatív eredményt okozhat, ha a beteg az allergiás panaszok ellen antihisztamin tartalmú készítményeket szedett, és ezek még nem ürültek ki a szervezetéből.

Ilyen esetekben a másik módszerrel is vizsgáljuk az allergiát: ha az első esetben bőrtesztet végeztünk, akkor vérvizsgálattal, vagy épp fordítva. Ez azért különösen lényeges, mert a tünetek meglétén túl az allergia megfelelő kezeléséhez a specifikus IgE ellenanyagok jelenlétének igazolása is szükséges.

Mi történik, ha pozitív a teszt?

Az előzetes vizsgálatokat és a beteg tüneteit az allergia teszt eredményével összevetve lehet személyre szabott kezelést összeállítani.

A gyógyszeres kezelés tartalmazhat vényköteles és recept nélküli készítményeket is, a tüneti kezelés hatására a beteg panaszai pár napon belül érezhetően csökkennek. Ezeket mindaddig szedni kell, amíg a tüneteket kiváltó pollen jelen van a levegőben.

A hosszú távú megoldásban gondolkodók számára javasolható az allergén specifikus immunterápia, ám ez a kezelés csak szezonon kívül kezdhető.

Szakértő: Dr. Augusztinovicz Mónika fül-orr-gégész - Budai Allergiaközpont