A száraz köhögés gyógyszeres kezelése: köhögéscsillapítók

A száraz köhögés a légutak nyálkahártyájának irritációja által kiváltott reflexes reakció. Sokszor recept nélkül kapható készítményekkel is kezelhető, és napokon belül elmúlik, de súlyosabb esetben akár hetekig is elhúzódhat. Elhúzódó köhögés esetén keressük fel háziorvosunkat.

A száraz köhögésnek sok oka lehet: allergia és asztma, reflux, szívbetegség, egyes vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, és köhögésre ingerelhet akár egy krónikus orrmelléküreg-gyulladás miatt a garatba lecsorgó váladék is. Legtöbbször azonban egy vírusos felsőlégúti megbetegedés (pl. influenza, nátha) kezdődik akár több hétig tartó száraz köhögéssel. Megfázásban, vírusos megbetegedésben a nyálkahártya kiszáradása és gyulladása fokozza az ingerlékenységet, és ez válthatja ki a köhögési rohamokat. A betegség közben átválthat köhögésünk hurutos köhögésbe. Erre különösen figyelni kell az alkalmazott készítményeknél.

A száraz köhögést - amikor nem termelődik köpet - köhögéscsillapítókkal kezelhetjük, míg a hurutos köhögésnél a hurutoldók alkalmazásával lehet oldani a váladékot és felköhögését megkönnyíteni, így segítve a gyógyulást. Hurutos köhögés esetén köhögéscsillapítót csak éjszakára alkalmazzunk, azért, hogy a beteg pihenését ne zavarja a köhögés, napközben azonban ne akadályozzuk a nyák felköhögését, eltávozását.

Vényköteles szerek száraz köhögés ellen

A recept köteles köhögéscsillapítók a központi idegrendszerben a nyúltagyi köhögési központon keresztül hatnak, a köhögési reflex ingerküszöbének emelésével. Ezek ópiát származékok (pl. kodein), illetve hasonlóan ható nem ópiát alapú centrális köhögéscsillapítók, mint a buprenorphin.

Vény nélkül kapható köhögéscsillapítók

A recept nélkül alkalmazható köhögéscsillapítók közül a dextrometorfán tartalmúak ugyancsak a köhögési központon keresztül hatnak, de nagy különbség az előbb említett hatóanyagokkal szemben, hogy a megengedett dózisban alkalmazva nincs fájdalomcsillapító, vagy légzésgátló hatása. Ezt a hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek doppingvizsgálaton pozitív eredményt adhatnak. A hatóanyagot 2 éves kortól lehet alkalmazni száraz köhögésre. Egyes antidepresszánsokkal és belsőleg alkalmazott gombás fertőzésre alkalmazott gyógyszerekkel együtt nem alkalmazható. Várandósságban a második és harmadik trimeszterben csak a várható előny/lehetséges kockázat arányának gondos mérlegelése után, orvosi javallatra és orvos ellenőrzése mellett, fokozott óvatossággal alkalmazható. Szoptatós édesanyák nem szedhetik.

A hatóanyagot tartalmazó cseresznye-gránátalma ízű, szorbitot tartalmazó szirup forgalomban van gyermekeknek 2-12 éves korig, illetve 6 éves kor felettieknek és felnőtteknek szintén szirup formában. Méz ízű szirup 14 éves kor felett alkalmazható, cukrot tartalmaz, és akik nátriumszegény diétán vannak figyelembe kell venniük a gyógyszer nátrium tartalmát. Szopogató tablettaként 12 év felettieknek ajánlott.

A prenoxdiazin-hidroklorid is köhögéscsillapító hatású vegyület, mely hatását helyi érzéstelenítő hatásának köszönhetően fejti ki ezen kívül hörgőtágító és a légzést nem gátolva kis mértékben hat a légzőközpontra is. Köhögéscsillapító hatása 3-4 órán keresztül tart. Tabletta formában van forgalomban. A helyi érzéstelenítő hatása miatt a gyógyszer zsibbadást vagy érzéketlenséget okozhat, ha nem rögtön veszi be a beteg, hanem a nyelvén tartja, szétrágja, vagy porítja, így ezeket kerülni kell.

Már egy éves kortól alkalmazható, de fontos, hogy a gyermek be tudja venni a negyed, vagy fél tablettát, amennyi az adagolásban szerepel. Felnőtteknek éjszakára hurutos köhögés mellet a pihentető alvásért 2 tabletta is bevehető egyszerre. Két készítmény is forgalomban van, mindkettő laktózt tartalmaz. Várandósság és szoptatás idején nem ajánlott a gyógyszer alkalmazása.

Száraz köhögés ellen gyógynövény hatóanyagtartalmú gyógyszerek, étrendkiegészítők is forgalomban vannak.

Amikor gyógyszerváltásra lehet szükség

Vírusos köhögés után a legtovább fennmaradó tünet a száraz köhögés, akár 2-3 hétig is fennállhat, de ilyenkor jellemzően lassan csökken az intenzítása, és elmúlik. Ha a száraz köhögés hosszabb ideig is fennáll, vagy nem csökken, sőt erősödik, légzési nehézséget okoz, ne hanyagoljuk el, forduljunk orvoshoz, hogy az esetlegesen háttérben lévő komolyabb betegséget időben felfedezzék.

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész