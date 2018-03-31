A penészgomba-allergia kezelése és megelőzése

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos frissítve:

Miért jelent komoly veszélyt a penészgomba-allergia? Miért elengedhetetlen a penészmentesítés és a megfelelő orvosi kezelés? Mit tehet a penészesedés megelőzése érdekében? Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a penészgomba-allergia kezelésével és megelőzésével kapcsolatban.

A betegség lefolyása

A penészgomba-allergia általában az egész életen át fennmarad. Azonban az allergén kerülésével és következetes antiallergiás kezeléssel a tünetek megszüntethetők vagy minimálisra csökkenthetők.

Megfelelő kezelés hiányában és folytatódó allergénterhelés mellett idővel általában allergiás asztma alakul ki, és ebből kifolyólag ritka esetben életet veszélyeztető anafilaxiás sokk is felléphet.

Penészgomba-allergia esetén a kezelés csak akkor lehet igazán eredményes, ha az allergiát kiváltó penészgombával való kontaktust lehetőség szerint teljesen elkerüljük. Ennek érdekében: Ha a lakásban látható penész van, azt mielőbb és maradéktalanul el kell távolítani! Emellett törekedni kell arra, hogy a szabad szemmel nem látható penészesedés kialakulásának esélyét is csökkentsük.

Az eredményes kezelés érdekében elengedhetetlenül fontos az átnedvesedett falak, burkolatok kijavítása, rendbetétele és a klímaberendezések szakember által végzett rendszeres karbantartása, tisztítása, szükség esetén cseréje. A kémiai penészeltávolító szerek általában csak átmenetileg tüntetik el a penészt, ráadásul többnyire az egészségre veszélyt jelentő hatóanyagokat tartalmaznak. Ha a lakásban a penész nagy kiterjedésű (például ha a falon nagy felületen látható penész okozta fekete elszíneződés), akkor minden esetben tanácsos szakember segítségét kérni.

Mit lehet tenni, ha penészgomba-allergiában szenved?

Allergiásoknak és a penészesedés megelőzése érdekében mindenkinek nagyon fontos a lakótereket minden évszakban rendszeresen szellőztetni és gondoskodni arról, hogy a levegő páratartalma ne legyen túl magas: Szellőztessen szélesre tárt ablakok mellett legalább 3 percen át, lehetőleg minden második-negyedik órában. Ajánlott biztosítani a lakás rejtett zugaiban is a levegő keringetését, ennek érdekében a nagyméretű bútorokat, amelyek a falak, tapéták szellőzését megakadályozzák, érdemes áthelyezni, amennyiben a lakás penészesedik. A 60 százalék alatti relatív páratartalom az ideális.

Az allergiás panaszok jelentkezésének megakadályozása, illetve enyhítése, valamint a szövődmények megelőzése érdekében nagyon fontos a megfelelő kezelés, az orvos utasításainak betartása. A penészgomba-allergia okozta akut panaszok ellen hatékony szerek az antihisztaminok és a glükokortikoidok. Az enyhe bőrirritációt speciális ápoló készítményekkel enyhítheti, ezek hatóanyaga lehet például dexpanthenol, urea, homoktövis vagy aloe vera.

A penészgomba-allergia tulajdonképpeni oka, vagyis a penészgombaspórákkal szembeni túlérzékenység nem szűnik meg ezen intézkedések által. Oki terápiára csak az allergén pontos ismeretében van lehetőség: miután meghatározták, hogy a páciensnél konkrétan melyik faj okozza a tüneteket, esetleg hiposzenzibilizációval kezeltethető a penészgomba-allergia.

Hogyan előzhető meg a penészgomba-allergia?

Tanácsok a penészgomba-allergia megelőzéséhez:

  • Gondoskodjon róla, hogy a lakása/háza mindig jól ki legyen szellőztetve. A legjobb, ha a légterekben a levegő relatív páratartalma 40-60 százalék közötti.

  • Rendszeres szellőztetéssel, illetve kereszthuzattal oldható meg legjobban a lakás légterének felfrissítése. Hideg szobába ne szellőztesse át a meleg helyiségek levegőjét!

  • Időnként ellenőrizze a penészesedés szempontjából veszélyeztetett zugokat, felületeket, így a szekrények és faburkolatok mögötti területeket, valamint a csempéket. Ne tolja közvetlenül a falhoz a bútorokat! A nagyobb bútorokat úgy helyezze el, hogy legalább kb. 5-10 cm távolság legyen köztük és a fal között. A mész- és szilikátfestékeken a penészgomba nem tud megtelepedni.

  • A konyhai hulladékot mielőbb vigye ki az utcai szeméttárolóba.

  • A gyümölcsöket és zöldségeket tárolja hűtőszekrényben.

  • Lehetőleg frissen fogyassza az élelmiszereket, lejárt szavatosságú ételt ne fogyasszon! Ne halmozza fel az élelmiszereket!

  • A penészgombák a lakásban tartott növények cserepeiben és a virágföldben is könnyen megtelepednek. Ennek elkerülése érdekében ne locsolja túl a növényeket, és cserélje gyakran a virágföldjüket. A legjobb, ha a hálótérben egyáltalán nem tart szobanövényt.

  • A légnedvesítőket, párásítókat távolítsa el a fűtőberendezések közeléből.

  • Ellenőriztesse és tisztíttassa rendszeresen szakemberrel a klímaberendezéseket, fűtőtesteket, konvektorokat, kazánokat, bojlereket, páraelszívókat!

  • Kerti munkák során lehetőleg kerülje az elhalt növényi részekkel és a komposzttal való kontaktust!

Mivel a penészgomba-allergia okozói a penészgombák szaporítósejtjei (spórái), ezért minden olyan intézkedés, amely a lakásban a penészesedés kialakulásának megelőzését, illetve az élelmiszerek megpenészesedésének megakadályozását szolgálja, a legjobb módja és alapfeltétele a penészgombák által kiváltott allergiás reakció megelőzésének. Már kialakult betegség esetén mindezek mellett az orvos utasításainak megfelelően történő gyógyszerszedés is szükséges a szövődmények kialakulásának megelőzése érdekében, valamint a tünetek kikapcsolásáért vagy legalább enyhítéséért.

Forrás: WEBBeteg
Bak Marianna, biológus szakfordító; onmeda.de, Schimmelpilzallergie (DAAB)
Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

