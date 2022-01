A legnagyobb fogyókúrás tévhitek

A fogyókúra alatt tabunak számítanak az édességek? A szex tényleg az egyik legjobb zsírégető módszer? A teljes kiőrlésű gabonából készült pékáruk fogyasztanak, míg a szénhidrátoktól pedig elhízunk? Tisztázzuk.

Szinte hetente hallunk forradalmibbnál forradalmibb fogyókúrás módszerekről. Ezek többsége azt ígéri, hogy szinte megerőltetés nélkül tűnnek el a fenéktáji zsírpárnák, valamint az összegyűjtött hasi zsírrétegek, de még a férfiak sörhasára és úszógumijára is tudni véli a megoldást.

A következőkben néhány olyan tévhitet tisztázunk, amelyek szinte városi legendává válva vezetik félre, a súlyfeleslegüktől megszabadulni kívánókat.

Ha nem reggelizünk, elkerüljük a kalória-bevitelt

Nagyon tévednek mindazok, akik az áhított fogyás érdekében azzal kezdik napjaikat, hogy az első étkezést, a reggelit egyből kihagyják, pusztán azért, hogy egy kalória-felvételt megspórolhassanak.

Az amerikai minneanapolisi egyetem kutatói, egy kétezer fiatal bevonásával elkészített tanulmányában, arra hívják fel a figyelmet, hogy egyik kísérletükben a rendszeresen reggelizők, ugyanannyi idő alatt fejenként átlagosan 2,3 kilóval kevesebbet híztak, mint a nap első étkezését kihagyók. A mérleg nem mutat kevesebbet, ha nem reggelizünk.

A jelenség egyik oka az, hogy reggeli nélkül az anyagcsere-folyamatok sem indulnak be, s délidőben viszont annál nagyobb és gyorsan felbukkanó éhség jelentkezik, amely esetében igen nehéz mértéket tartani. Bizonyított, hogy ebéd során jóval kevesebbel is beérjük, ha előtte a napot reggelivel indítottuk.

Fogyókúra közben az édességek tabunak számítanak

Jó hír mindazoknak, akik eddigi fogyókúrájuk során csupa ízetlen, unalmas dolgot ettek a fogyás érdekében, hogy az édességekről nem kell lemondaniuk. A jelenség pszichológiailag úgy néz ki, hogy minél több ételről tiltjuk le szervezetünket, annál hamarabb várható, hogy két lábbal rúgjuk fel fogadalmunkat, hogy az önsanyargatásból adódó nélkülözésnek egy jó nagy zabálással vessünk véget.

Érdemes a zsír- és szénhidrátdús édességek helyett, inkább olyan ételeket fogyasztani, melyek édesek, de emellett egészségesek is, például tejből és kevés gyümölcsből készült shake, natúr joghurt egy kanál gabonaőrleménnyel és kevés aszalt gyümölccsel, stb. Ha valaki nem tud lemondani a csokoládéról, néha egy kevés csokit megengedhet magának, de inkább a magas kakaótartalmú, jó minőségű csokoládéból fogyasszon kisebb adagot, például egy fél kocka csokit reszeljen a kávéjába édesítés helyett. A hangsúly a mértékletességen van.

A teljes kiőrlésű gabona felhasználásával készült ételek alacsony kalóriatartalmúak

Mindegy, hogy kenyér, zsemle, vagy tésztaféle, a teljes kiőrlésű gabonából készült termékek, közel annyi kalóriát tartalmaznak, mint a hagyományos készítmények.

Ennek ellenére mégis a teljes kiőrlésűt ajánlatos választani, hiszen nem elég csupán a kalóriát nézni, azt is érdemes figyelembe venni, hogy a teljes kiőrlésű gabonában lévő összetett szénhidrátok nehezebben szívódnak fel, tovább biztosítanak jóllakottság-érzést, magasabb rosttartalmuk segít a méreganyagok kiürülésében, és vitamin, valamint nyomelem tartalmuk is magasabb. Az egyszerű szénhidrátokból álló pékáruk gyorsan megemelik a vércukorszintet, melyre a szervezet nagy inzulin-kiáramlással reagál, mely a zsírraktározásnak kedvez. Ez a megemelkedett vércukorszint gyorsan le is cseng, és hamar éhségrohamot indukál.

Különböző ételeket külön fogyasszunk

A Német Táplálkozástudományi Társaság (Deutsche Gesellschaft für Ernährung - DGfE) véleménye szerint, tudományosan nem megalapozott az az elmélet, amely szerint a különböző energiaforrások elkülönítése fogyáshoz vezet. Szerintük teljesen mindegy, hogy a szénhidrátot a fehérjével együtt vagy külön fogyasztjuk, sokkal inkább számít az összesen bevitt energia mennyisége. A DGfE ugyanakkor nagyon támogatja a módszer javaslatát, miszerint bőven fogyasszunk zöldséget és gyümölcsöt is.

Sokszor, de keveset

Talán ez az egyik, még táplálkozási szakértők körében is legtöbbet vitatott kérdés, hogy a főétkezések közé, szükséges-e további kiegészítő táplálkozásokat iktatni. Néhány szakember azt javasolja, hogy a napi három nagyobb étkezés közé egy-egy kisebbet is tervezzünk be, s e módszerrel elkerülhetjük azt, hogy a három nagyobb esetében az erősebb éhség miatt, túl sok kalóriát vegyünk magunkhoz; más szakértők viszont lebeszélnek róla.

Tény, hogy vércukor-szintünk minden étkezés után emelkedik, amelyre szervezetünk válaszul inzulint termel, amely jelenléte a hízásért is felelőssé tehető. Ennél fogva nem feltétlen ajánlott a kiegészítő étkezések beiktatása, ám a szakemberek ez esetben is fontosabbnak tartják a naponta bevitt összkalóriaszámot az étkezések számánál.

Fontos szabály, hogy a közbeiktatott étkezések egészségesek és alacsony kalóriatartalmúak legyenek, például zöldségfalatkák, joghurt, kevés gyümölcs. A három főétkezés mellé, maximum két kisebb étkezést iktassunk be. A vacsorára elfogyasztott étel kis adagnyi és kímélő legyen, és ne túl kései időpontban vacsorázzunk. Így biztosíthatjuk emésztésünknek is a pihenést.

A diabetikus csokoládéban kevesebb kalória van

Tévedés. A diabetikus csokoládékban cukor helyett édesítőszer van, de gyakran a jobb íz érdekében sokkal magasabb a zsírtartalmuk.

Aki vegetáriánus, csak vékony testfelépítésű lehet

Egyedül azáltal, hogy a húsról és húskészítményekről lemondunk, nem leszünk csinosak. Elég csak arra gondolni, hogy a panírozott zöldségek és gombák, valamint a pékáruk vagy olajos magvak sem számítanak a kalóriaszegény élelmiszerek közé.

Tény, hogy a vegetáriusok között ritkábban látni súlyfelesleggel küzdőt, de ennek oka inkább abban keresendő, hogy az általuk fogyasztott menü jóval változatosabb, s ők hajlamosabbak a rendszeres testmozgás fontosságára figyelmeztető intelmeket is komolyabban venni.

Fagyasztva fogyaszt?

A termogenézis azt a jelenséget takarja, amely során - ha fázik - szervezetünk jóval több energiát igényel, mivel az alacsony külső hőmérséklet ellenére is tartani kívánja a 37 ''C körüli állapotot. A gyakorlatban ezzel a módszerrel mégsem lehet lefogyni, ugyanis a többlet energia-felhasználás minimális, s a fázás következtében bizonyítottan az étvágy is megnő, mivel a szervezet - tudat alatt - vastagabb, a hideg ellen is védettséget adó zsírrétegre vágyik. Jobb tehát a téli sport alatt kissé megizzadni, mint a hidegben állva fázni - minden szempontból!

A léböjt-kúra kiváló fogyókúrás módszer

A léböjt-kúra tulajdonképpeni célja az, hogy emésztőrendszerünket ideiglenesen tehermentesítsük, hogy megszabaduljon a méreganyagoktól, s az anyagcsere-folyamat végterméke teljesen kiürüljön belőle. A helytelenül végzett léböjt-kúra az anyagcsere felborulásához vezethet. Csak szakember segítségével szabad böjtölni. Egyik veszélye abból adódik, ha nem pótolják a vizet és az elektrolitokat, másik veszélye pedig az, hogy a nagyobb éhezés után életmódváltás hiányában, jojo-effektusra kell számítani.

A súlyvesztés ugyanakkor nem a zsírrétegekből történik, csupán a salakanyagok és tekintélyes mennyiségű víz távozott testünkből. Ennek megfelelően, önmagában a léböjt-kúra hosszú távon nem alkalmas fogyókúrás célokra, arra viszont tökéletesen megfelel, hogy egy egészséges, kalóriában szegény táplálkozáson alapuló életmódot a böjtöléssel vezessünk be.

A szaunázás remek zsírégető módszer

A rendszeres szaunázással segítjük a méreganyagok bőrön keresztüli távozását, a „gondosan” összegyűjtött zsírrétegektől, ugyanakkor lehetetlen egy kis izzadással megszabadulni. A szaunázással együtt járó súlyvesztés csupán vízveszteséget jelent a szervezet számára - ezért is ajánlott utána sok folyadékot inni. De nem árt vigyázni: a jelentős folyadékvesztés étvágyunkat is meghozhatja! A szaunázás előnyei és kockázatai

A sok szex fogyaszt

Hogy az érzéki élvezetek „mellékhatásként” még a zsírrétegeinket is eltüntetik? Ne legyünk csalódottak, amikor a várt fogyás nincs sehol! Egy negyedórás szexuális együttlét alatt egy 56 kilós nő szervezete átlagosan 36 kalóriát éget el.

(WEBBeteg - K. J., forrás: fitforun.de; Lektorálta: Dr. Boros Miklós - Vital Balance Életmód Központ)