Cukorbetegek: egyes diabéteszgyógyszerek fogyást okozhatnak

A diabéteszes betegség kialakulásának sok esetben oka lehet az elhízás, de van, hogy ez a betegség következménye. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazható szerek egy része nem segíti a testsúlycsökkentést, de vannak olyanok is, amelyek hatására a testsúly csökken.

Metformin

A receptköteles metformin – melyet általában első gyógyszerként alkalmaznak abban az esetben, amikor a betegség kezdetekor az életmód-változtatás nem elegendő, illetve más vércukorcsökkentő gyógyszerekkel együtt is – sokaknál hat a testsúlyra is. Ennek oka, hogy a gyógyszer hatására elhúzódó a szénhidrátok felszívódása, ezáltal csökkenti az étvágyat, így kevesebb kalóriát és szénhidrátot visz be a beteg. Az újabb kutatások szerint hatással van a bélmikrobiomra is, ezzel is segítve a testsúly csökkentését.

Hirdetés

GLP-1-analógok

A GLP-1-analógok viszonylag új hatóanyagok a cukorbetegség kezelésére, és alkalmazásukkor hatással vannak a testsúlyra is. A két legismertebb ide tartozó hatóanyagot, a semaglutidot és a liraglutidot külföldön elsősorban ezért alkalmazzák fogyasztószerként.

A hatóanyag, a GLP-1 (glükagonszerű peptid-1) analóg ugyanúgy fejti ki hatását, mint a bélben termelődő GLP-1 hormon, azaz növeli a hasnyálmirigy által a táplálék hatására kiválasztott inzulin mennyiségét. E mellett késlelteti a gyomor ürülését, ezáltal csökken az étvágy. Az agyban az éhség/jóllakottság szabályozás régiójában a GLP-1-analógok hatása az, hogy fokozzák a jóllakottságérzést, és csökkentik az éhségérzetet. Ezeknek a hatásoknak a következménye – megfelelő diéta mellett –, hogy csökkentik a testtömeget.

A hazánkban is forgalomban levő liraglutidot tartalmazó injekció csak a cukorbetegek részére írható fel emelt támogatással. Akik testsúlycsökkentésre szeretnék alkalmazni és nem cukorbetegek, receptre és teljes áron juthatnak hozzá ugyanezen hatóanyagot tartalmazó másik injekciós készítményhez. Alkalmazása ekkor különösen megfontolandó a mellékhatások fényében.

A liraglutide csak injekciós formában hozzáférhető, alkalmazása cukorbetegeknek csak szakorvosi javaslatra történhet.

Mellékhatásként gyomor- és bélrendszeri problémákat, hányingert, hányást, emésztési zavarokat, székrekedést, epekövességet, hasnyálmirigy-gyulladást, kiszáradást, szapora pulzust, fejfájást, csalánkiütést és retinopátiát (diabéteszes szembetegség) okozhat.

Egy viszonylag új hatóanyag, a semaglutid esetében a vércukorszint csökkentése mellett „mellékhatásként” testsúlycsökkenést tapasztaltak. Hazánkban csak cukorbetegeknél alkalmazható gyógyszer.

A semaglutide a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezett, vényköteles hatóanyagként van forgalomban. A szer megfelelő étrend és testmozgás mellett alkalmazható 2-es típusú cukorbetegeknél önmagában, vagy diabétesz elleni más gyógyszerrel együtt. A semaglutide előretöltött injekciós toll formájában és szájon át bevehető tablettaként is forgalomban van. Alkalmazása csak szakorvosi javaslatra történhet és cukorbetegeknek felírható gyógyszer.

Mellékhatásként hányinger, hányás, emésztési zavarok, székrekedés, epekövesség, hasnyálmirigy-gyulladás, szapora pulzus, kiszáradás, fejfájás, csalánkiütés és retinopátia léphetnek fel.

Fontos a rendszeres orvosi kontroll és az életmódváltás gyógyszerszedés mellett is

Amennyiben a cukorbetegnek az életmód-változtatással és a gyógyszerek helyes alkalmazásával sikerül lefogyni, a kezelőorvosa a szokásos kontrollokon ellenőrzi a szükséges értékeket, s ha indokoltnak tartja, akár csökkentheti is a cukorbetegségre ható gyógyszer mennyiségét, változtathat a terápián. Ilyen esetekben a beteg nemcsak a felesleges kilóktól szabadul meg, hanem csökken a diabétesz okozta esetleges szövődmények rizikója is. Ebben az esetben sem szabad elfelejteni, hogy az alapja a terápiának a megfelelő étrend és a mozgás.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész