Egészséges alternatívák ünnepi süteményekhez - Csökkentsük a cukor- és kalóriabevitelt

Irinyi-Barta Tünde
szerző: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember - WEBBeteg
megjelent:

Az ünnepek idején a családi és baráti asztalok elmaradhatatlan fogásai a hagyományos sütemények, melyek ugyan ízlésesek, de magas finomított cukor- és zsírtartalmukkal komoly kihívást jelentenek az egészségtudatos táplálkozásban.

A modern konyhatechnológia és a reformétkezési irányzatok szerencsére számos lehetőséget kínálnak a kedvenc desszertek ízvilágának megőrzésére, miközben jelentősen csökkenthető a cukor- és kalóriabevitel.

Cukrok helyett

A fehér kristálycukor (szacharóz) a legtöbb hagyományos karácsonyi sütemény fő ízesítője, és egyben a legnagyobb kalóriaforrása is. A sütemények egészségesebbé tétele érdekében az első lépés a cukor elhagyása, lecserélése egyéb természetes és mesterséges cukorhelyettesítőre, ezáltal a bevitt kalóriák száma is csökkenni fog, valamint a vércukorszint is stabilabb marad.

Természetes cukoralkoholokkal (poliolok), mint például az eritrit és a xilit (nyírfacukor) a legtöbb receptben sikeresen helyettesíthető a cukor anélkül, hogy állag- vagy ízromlás következne be. Az eritrit szinte nulla kalóriát tartalmaz, a glikémiás indexe (GI, vércukorszint emelő tulajdonsága) nulla, és a hagyományos cukor édes ízéhez hasonló érzetet ad, enyhe hűsítő utóízzel. Sütéshez kiválóan alkalmas, mivel hőstabil. A xilit kalóriatartalma 40%-kal alacsonyabb a cukorénál, glikémiás indexe alacsony (GI 7), édesítőereje közel megegyezik a cukoréval, és nincs utóíze, viszont a kutyákra nézve mérgező, így semmiképpen se engedjük kedvenceinket a közelébe!

Intenzív természetes édesítő a Stevia (steviol-glikozidok), amely rendkívül magas, a cukorénál akár 200-300-szor nagyobb édesítőerővel bír, miközben kalória- és szénhidráttartalma elhanyagolható, glikémiás indexe pedig nulla. A por és folyékony állagú Stevia-kivonatok sütéshez is használhatóak, de a nagyfokú édesítő erő miatt a megfelelő mennyiség eltalálása nehézkes lehet az esetleges kesernyés utóíz elkerülése érdekében.

Alternatív természetes cukrok és szirupok: a méz, a nádcukor, a kókuszcukor, a datolyaszirup vagy az agavé szirup ásványi anyagokat tartalmazó természetes cukorhelyettesítők, de magas kalória- és cukortartalmuk miatt nem jelentenek jelentős egészségügyi előnyt a fehér cukorral szemben cukorbeteg vagy kalóriaszegény étrendben.

A fűszereknek (pl. fahéj, vanília, szerecsendió, kardamom) fontos szerepe van az ízvilág kialakításában. Jó megválasztással kiemelik az édes ízt, így tovább csökkenthető a szükséges édesítőszerek mennyisége. A töltelékként használt cukros lekvárokat helyettesíthetjük cukormentes, magas gyümölcstartalmú lekvárokkal vagy friss/fagyasztott gyümölcsökkel is.

Lisztek helyett

A sütemények másik fő kalória- és szénhidrátforrása a finomított fehér liszt és a nagy mennyiségű zsiradék. A hagyományos búzaliszt gyorsan felszívódó szénhidrát, amely hirtelen megemeli a vércukorszintet. Az alternatív liszthelyettesítők magasabb rosttartalommal és alacsonyabb glikémiás indexszel rendelkeznek, ezáltal hosszabban tartó teltségérzetet adnak.

A teljes kiőrlésű lisztek, mint például a búza, a tönköly vagy rozs teljes kiőrlésű változatai magasabb rosttartalmuk miatt lassítják a szénhidrátok felszívódását, ezáltal alacsonyabb glikémiás indexet eredményeznek. A késztermék állaga tömörebb lehet, amin folyadék hozzáadásával lehet könnyíteni. A tönkölybúzaliszt fehérjében gazdag, jól helyettesíti a finomlisztet. A zabpehelyliszt könnyen emészthető, enyhén édeskésebb ízű.

A gluténmentes maglisztek (pl. mandula, kókusz) jelentősen alacsonyabb szénhidráttartalmúak, magasabb a fehérje- és zsírtartalmuk, ami telítettségérzetet okoz. A mandulaliszt sok receptben helyettesítheti a hagyományos lisztet, a kókuszt pedig általában más lisztekkel keverve ajánlott használni magas nedvszívó képessége miatt. A szükséges lisztmennyiség egy részét (pl. 20-30%-át) érdemes lecserélni ezekre az alternatívákra a megszokott állag eléréséhez.

Zsiradék helyett

A sütemények omlósságáért felelnek a zsiradékok. Fontos, hogy jó minőségű zsiradékot válasszunk: margarinok helyett előnyösebb lehet a vaj, az olívaolaj vagy a kókuszolaj használata, bár ezek kalóriatartalma azonos. Süteményekben, muffinokban jól használható a görög joghurt, puhítja, nedvesíti a tészta állagát. Kevert tésztákhoz lágyításként különböző gyümölcs- vagy zöldségpépek adhatóak, ezáltal is csökkenthetjük a szükséges zsiradék mennyiségét. Az almaszósz, banánpép, sütőtökpüré, édesburgonya-püré nedvességet, rostot és természetes édességet adnak a süteménynek, így tovább csökkenthető a zsiradék mellett a hozzáadott cukor mennyisége is.

Receptajánló

„Light” diós bejgli

Hozzávalók (2 rúdhoz):

  • 25 dkg teljes kiőrlésű liszt
  • 10 dkg zabpehelyliszt
  • 10 dkg kókuszolaj
  • 2 ek eritrit
  • 1 dl mandulatej
  • 1 tojás

Töltelék: 20 dkg darált dió, 3 ek eritrit, 1 dl forró mandulatej, reszelt citromhéj

Elkészítés: A liszteket, az édesítőt és a kókuszolajat összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a mandulatejet és a tojást. Pihentetés után kinyújtjuk, megtöltjük a töltelékkel, feltekerjük és megsütjük. A végeredmény omlós, de sokkal könnyebb lesz, mint a klasszikus verzió.

Zabpelyhes mézeskalács

Hozzávalók:

  • 20 dkg zabpehely
  • 5 dkg teljes kiőrlésű liszt
  • 3 ek méz
  • 2 ek kókuszolaj
  • 1 tojás
  • 1 tk mézeskalács fűszerkeverék
  • 1 tk szódabikarbóna

Elkészítés: Az alapanyagokat összekeverjük, majd pihentetés után formázzuk és 180 °C-on 10-12 percig sütjük. A méz természetes édesítőként szolgál, a zabpehelyliszt pedig rostot és finom állagot eredményez.

Összegzés

Az ünnepi sütemények megreformálása nem a teljes lemondást jelenti, hanem azt, hogy tudatosan odafigyeljünk az elkészítésükre. A hagyományos összetevők egészséges alternatívákkal való helyettesítésével elérhetjük, hogy az asztalra kerülő desszertek tápanyagdúsabbak, rostban gazdagabbak és alacsonyabb glikémiás indexűek legyenek. A kulcs a fokozatosság, a megfelelő arányok eltalálása, és az, hogy megmaradjon a sütemények eredeti élvezeti értéke.

rinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakemberForrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Irinyi-Barta Tünde

Irinyi-Barta Tünde

Okleveles táplálkozástudományi szakember

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Prof. Dr. Góth Miklós

Prof. Dr. Góth Miklós

Endokrinológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Húsallergia
Húsallergia

Bármely életkorban kialakulhat.
Közösségi lét
Közösségi lét

A családdal töltött idő előnyei.
Hogyan lehet elcsendesedni az ünnepekre?
Hogyan lehet elcsendesedni az ünnepekre? WEBBeteg - Tóth András, újságíró
Alkoholmentes ünnepi italok
Alkoholmentes ünnepi italok WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Hogyan vigyázzunk idősebb szeretteinkre karácsonykor?
Hogyan vigyázzunk idősebb szeretteinkre karácsonykor? WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Várandósság az ünnepek alatt: Hogyan óvjuk meg magunkat és a babát?
Várandósság az ünnepek alatt: Hogyan óvjuk meg magunkat és a babát? WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
A babák alvási szokásait óvjuk az ünnepek alatt is!
A babák alvási szokásait óvjuk az ünnepek alatt is! WEBBeteg - Balogh Mária, újságíró
Hogyan ünnepeljék a karácsonyt, ha szerette kórházban van?
Hogyan ünnepeljék a karácsonyt, ha szerette kórházban van? WEBBeteg - Cs. K., fordító