Dolgozni az ünnepek alatt – Hogyan őrizzük meg a testi-lelki egyensúlyunkat?

Sokan a karácsonyt és a szilvesztert a családdal, pihenéssel, közös ünnepléssel töltik. Azonban számos hivatásban: egészségügyben, közlekedésben, vendéglátásban, kereskedelemben, rendfenntartásban vagy a közszolgáltatások területén az ünnepek is munkanapokat jelentenek.

Az ünnepi munkavégzés különösen megterhelő lehet, hiszen ekkor szinte társadalmi elvárás a „meghittség” és a „kikapcsolódás”, miközben a dolgozó kénytelen másokért helytállni.

Miért nehezebb az ünnepi munkavégzés?

Fokozott az érzelmi terhelés: miközben a legtöbben a szeretteikkel ünnepelnek, a dolgozók sokszor kimaradnak a családi élményekből. Ez hiányérzetet és magányt, elégedetlenséget és dühöt is okozhat. Ez a belső feszültség nemcsak családi, de munkahelyi konfliktusokat is eredményezhet. A közösségi médiában látott ünnepi képek, posztok pedig felerősíthetik az érzést, hogy „kimaradunk valami fontosból”

.Megváltozik a munkaritmus: az ünnepek alatt gyakran hosszabb vagy éppen rendszertelen műszakokra van szükség, ami felboríthatja az alvás- és bioritmust.

Fokozott a munkahelyi nyomás: sokszor kevesebb létszámmal kell ugyanazt vagy akár még több feladatot ellátni, ami fokozott stresszhez, kiégéshez vezethet.

Tippek azoknak, akik karácsonykor vagy szilveszterkor dolgoznak

1. Készüljünk fel előre

Egyeztessünk a családdal. Ha tudjuk, hogy műszakban leszünk, beszéljük át a családdal, mikor tudjuk közösen megünnepelni az alkalmat, akár előrehozott karácsonyestével.

Szerezzük be időben az ajándékokat. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, így elkerülhető a felesleges kapkodás, és az ünnepi készülődésben, hangolódásban is lehet részünk.

2. Teremtsünk „mini-ünnepeket”

A műszak előtt vagy után iktassunk be egy kis saját rituálét: közös vacsora, gyertyagyújtás, rövid családi játék vagy beszélgetés formájában.

Ha lehetséges, vigyünk magunkkal apró ünnepi kellékeket a munkahelyre (például karácsonyi bögrét, kisebb díszt), hogy az ünnepi hangulatból ott se maradjunk ki teljesen.

Perspektívaváltással a helyzet jó oldala is látható: a bajtársiasság a szintén dolgozó kollégákkal erősítheti a munkahelyi kapcsolatokat, az ünnepek alatti munka pedig egyfajta társadalmi felelősségvállalás is: felfogható az adakozáshoz hasonló önzetlenségként (hiszen az ünnepek alatt dolgozók ilyenkor az idejüket adják másokért), ez pedig megbecsültség- és fontosságérzést adhat, ha engedjük.

3. Figyeljünk a testünkre

Az alvás-étkezés-mozgás legyen harmóniában.

Amennyire lehet, próbáljunk ragaszkodni egy stabil pihenési rutin kialakításához, még ha az nem is az éjszakai alvásidőben zajlik. Kerüljük a túl sok koffeint és gyorsételeket. Vigyünk magunkkal könnyen emészthető, tápláló falatokat a munkába. Mozogjunk a szabad levegőn, akár már 10-15 perc séta is segít a feszültség levezetésében és az energiaszint fenntartásában.

4. Védjük a lelki egészségünket is

A tudatos jelenlét hasznos: ha dolgozunk, próbáljuk meg az adott pillanatra koncentrálni a figyelmünket, ne csak arra gondoljunk, mi marad épp ki.

Ha lehet, lépjünk rövid online vagy telefonos kapcsolatba a szeretteinkkel a műszak alatt vagy után.

Pozitív keretezés: gondoljunk arra, hogy munkánkkal mások ünnepét tesszük biztonságosabbá, gördülékenyebbé. Ez értelmet adhat az erőfeszítésnek.

5. Szilveszteri műszak – külön kihívás

A szilveszter éjszakai munkavégzés a fáradtság mellett gyakran fokozott zajjal, és alkohollal ünneplő tömegekkel is együtt jár. Legyünk emiatt óvatosak, és tudatosak a biztonság megteremtésében (például a közlekedésben, egészségügyi ellátásban, rendfenntartásban dolgozóknál). Ha kimarad az éjféli koccintás, próbáljunk később egy „pótló” ünneplést szervezni, nem a pontos időpont, hanem a gesztus a fontos.

Mikor érdemes segítséget kérni?

Ha az ünnepi munkavégzés tartósan szorongást, levertséget, alvászavart vagy kimerültséget okoz, és ez az állapot januárban sem rendeződik, érdemes pszichológushoz vagy a háziorvoshoz, súlyosabb esetben pszichiáterhez fordulni. A túlzott terhelés hosszú távon kiégéshez vezethet, amit időben fel kell ismerni.

Összefoglalás

Az ünnepek alatti munkavégzés testi-lelki kihívást jelent, de tudatos szervezéssel, rugalmas családi megoldásokkal és stresszkezelő technikákkal elérhető, hogy ne csak a lemondásokról szóljon. Az ünnep nem kizárólag a dátumhoz kötődik: a közös élmények és a törődés bármikor pótolhatók.

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos