Dolgozni az ünnepek alatt – Hogyan őrizzük meg a testi-lelki egyensúlyunkat?

Dr. Szabó Zsuzsanna
szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos - WEBBeteg
megjelent:

Sokan a karácsonyt és a szilvesztert a családdal, pihenéssel, közös ünnepléssel töltik. Azonban számos hivatásban: egészségügyben, közlekedésben, vendéglátásban, kereskedelemben, rendfenntartásban vagy a közszolgáltatások területén az ünnepek is munkanapokat jelentenek.

Az ünnepi munkavégzés különösen megterhelő lehet, hiszen ekkor szinte társadalmi elvárás a „meghittség” és a „kikapcsolódás”, miközben a dolgozó kénytelen másokért helytállni.

Miért nehezebb az ünnepi munkavégzés?

Fokozott az érzelmi terhelés: miközben a legtöbben a szeretteikkel ünnepelnek, a dolgozók sokszor kimaradnak a családi élményekből. Ez hiányérzetet és magányt, elégedetlenséget és dühöt is okozhat. Ez a belső feszültség nemcsak családi, de munkahelyi konfliktusokat is eredményezhet. A közösségi médiában látott ünnepi képek, posztok pedig felerősíthetik az érzést, hogy „kimaradunk valami fontosból”

.Megváltozik a munkaritmus: az ünnepek alatt gyakran hosszabb vagy éppen rendszertelen műszakokra van szükség, ami felboríthatja az alvás- és bioritmust.

Fokozott a munkahelyi nyomás: sokszor kevesebb létszámmal kell ugyanazt vagy akár még több feladatot ellátni, ami fokozott stresszhez, kiégéshez vezethet.

Tippek azoknak, akik karácsonykor vagy szilveszterkor dolgoznak

1. Készüljünk fel előre

Egyeztessünk a családdal. Ha tudjuk, hogy műszakban leszünk, beszéljük át a családdal, mikor tudjuk közösen megünnepelni az alkalmat, akár előrehozott karácsonyestével.

Szerezzük be időben az ajándékokat. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, így elkerülhető a felesleges kapkodás, és az ünnepi készülődésben, hangolódásban is lehet részünk.

2. Teremtsünk „mini-ünnepeket”

A műszak előtt vagy után iktassunk be egy kis saját rituálét: közös vacsora, gyertyagyújtás, rövid családi játék vagy beszélgetés formájában.

Ha lehetséges, vigyünk magunkkal apró ünnepi kellékeket a munkahelyre (például karácsonyi bögrét, kisebb díszt), hogy az ünnepi hangulatból ott se maradjunk ki teljesen.

Perspektívaváltással a helyzet jó oldala is látható: a bajtársiasság a szintén dolgozó kollégákkal erősítheti a munkahelyi kapcsolatokat, az ünnepek alatti munka pedig egyfajta társadalmi felelősségvállalás is: felfogható az adakozáshoz hasonló önzetlenségként (hiszen az ünnepek alatt dolgozók ilyenkor az idejüket adják másokért), ez pedig megbecsültség- és fontosságérzést adhat, ha engedjük.

3. Figyeljünk a testünkre

Az alvás-étkezés-mozgás legyen harmóniában.

Amennyire lehet, próbáljunk ragaszkodni egy stabil pihenési rutin kialakításához, még ha az nem is az éjszakai alvásidőben zajlik. Kerüljük a túl sok koffeint és gyorsételeket. Vigyünk magunkkal könnyen emészthető, tápláló falatokat a munkába. Mozogjunk a szabad levegőn, akár már 10-15 perc séta is segít a feszültség levezetésében és az energiaszint fenntartásában.

4. Védjük a lelki egészségünket is

A tudatos jelenlét hasznos: ha dolgozunk, próbáljuk meg az adott pillanatra koncentrálni a figyelmünket, ne csak arra gondoljunk, mi marad épp ki.

Ha lehet, lépjünk rövid online vagy telefonos kapcsolatba a szeretteinkkel a műszak alatt vagy után.

Pozitív keretezés: gondoljunk arra, hogy munkánkkal mások ünnepét tesszük biztonságosabbá, gördülékenyebbé. Ez értelmet adhat az erőfeszítésnek.

5. Szilveszteri műszak – külön kihívás

A szilveszter éjszakai munkavégzés a fáradtság mellett gyakran fokozott zajjal, és alkohollal ünneplő tömegekkel is együtt jár. Legyünk emiatt óvatosak, és tudatosak a biztonság megteremtésében (például a közlekedésben, egészségügyi ellátásban, rendfenntartásban dolgozóknál). Ha kimarad az éjféli koccintás, próbáljunk később egy „pótló” ünneplést szervezni, nem a pontos időpont, hanem a gesztus a fontos.

Mikor érdemes segítséget kérni?

Ha az ünnepi munkavégzés tartósan szorongást, levertséget, alvászavart vagy kimerültséget okoz, és ez az állapot januárban sem rendeződik, érdemes pszichológushoz vagy a háziorvoshoz, súlyosabb esetben pszichiáterhez fordulni. A túlzott terhelés hosszú távon kiégéshez vezethet, amit időben fel kell ismerni.

Összefoglalás

Az ünnepek alatti munkavégzés testi-lelki kihívást jelent, de tudatos szervezéssel, rugalmas családi megoldásokkal és stresszkezelő technikákkal elérhető, hogy ne csak a lemondásokról szóljon. Az ünnep nem kizárólag a dátumhoz kötődik: a közös élmények és a törődés bármikor pótolhatók.

Tovább Hogyan maradjunk egészségesek karácsonykor?

Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeutaForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Varga Dóra

Varga Dóra

Dietetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Éhesen ébred?
Éhesen ébred?

Mit jelezhet ez? Mit tanácsolnak az orvosok?
Gyógyszertárak ünnepi nyitvatartása
Gyógyszertárak ünnepi nyitvatartása

Ügyeleti rend.
Hogyan lehet elcsendesedni az ünnepekre?
Hogyan lehet elcsendesedni az ünnepekre? WEBBeteg - Tóth András, újságíró
Alkoholmentes ünnepi italok
Alkoholmentes ünnepi italok WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Karácsony és szilveszter cukorbetegként - Hogyan étkezzünk az ünnepek alatt?
Karácsony és szilveszter cukorbetegként - Hogyan étkezzünk az ünnepek alatt? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Egészségügyi és biztonsági tippek a szilveszteri ünnepléshez
Egészségügyi és biztonsági tippek a szilveszteri ünnepléshez WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
A babák alvási szokásait óvjuk az ünnepek alatt is!
A babák alvási szokásait óvjuk az ünnepek alatt is! WEBBeteg - Balogh Mária, újságíró
Allergiás panaszok az ünnepek alatt
Allergiás panaszok az ünnepek alatt WEBBeteg - Cs. K., fordító