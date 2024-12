Alkoholmentes ünnepi italok

Annak, aki vezet, vagy nem fogyaszt(hat) alkoholt, gyakran ellen kell állni a finom ünnepi italok csábításának. A jó hír, hogy nekik sem kell lemondaniuk az élvezetekről, hisz léteznek nagyon finom alkoholmentes verziók!

Advent tájékán, amikor mindent eláraszt az ünnep hangulata, fényárban úsznak a házak és rengeteg karácsonyi vásárra bukkanhatunk, természetes, hogy megkívánunk egy forró puncsot vagy egy bögre fűszeres forralt bort. Szilveszterkor sincs ez másképp, csak olyankor már inkább a pezsgőzés kerül előtérbe. Mindennek van azonban alkoholmentes verziója, tehát azért, hogy különleges és finom italokat fogyaszthassunk, nem kell, hogy alkohol is legyen bennük! Számos, otthon elkészíthető, alkoholmentes karácsonyi-szilveszteri ital létezik, amellyel el tudjuk kápráztatni vendégeinket, vagy meg tudjuk ajándékozni magunkat az adventi sürgés-forgásban. Ezeket gyerekek, idősek és várandósok is bátran élvezhetik, ugyanúgy mint azok, akik vezetni fognak és természetesen mindenki más is. Ezekből mutatjuk most az 5 legnépszerűbbet.

1. Mexikói forró csokoládé (champurrado)

Hozzávalók 2 adaghoz: 1 bögre víz, 1 bögre tej, 2 teáskanál cukrozatlan kakaópor, 2 evőkanál étkezési keményítő, 2 rúd fahéj, 1 csillagánizs (ha kedveli az ízét), cukor ízlés szerint, csipetnyi őrölt Cayenne bors és/vagy csili, egy kis tábla étcsokoládé.

Elkészítés: A vizet egy edényben a fahéjjal és az ánizzsal felforraljuk, majd tűzről levéve állni hagyjuk, hogy a fűszerek ízei kioldódjanak. Negyedóra múlva kivesszük a fűszereket és a vizet visszatesszük a tűzre. Kb. fél deciliter hideg tejjel elkeverjük a keményítőt, a többi tejet hozzáöntjük az aromás vízhez, majd folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a keményítőt, az apróra vágott csokit, a cukrot, a csilit, a borsot és krémesre főzzük. Tálaljuk tetszés szerint tejszínhabbal, csokoládéforgáccsal, őrölt fahéjjal vagy pillecukorral.

2. Karácsonyi puncs (wassail), szilveszterkor is

Kicsit időigényes, de megéri elkészíteni!

Hozzávalók 6 adaghoz: 2 liter almalé, 6 kisebb alma, 6 teáskanál cukor, 1 teáskanál őrölt fahéj, fél teáskanál őrölt gyömbér, negyed teáskanál őrölt szerecsendió, negyed teáskanál őrölt szegfűbors, 2 rúd fahéj, 3 csillagánizs, 10 egész szegfűszeg, 2 citrom, 1 narancs.

Elkészítés: Vágjuk ki az almák szárát és magházát úgy, hogy az alsó része megmaradjon, így egy üreget alakítsunk ki bennük. Egy kis tálban keverjük össze a cukrot, fahéjat, gyömbért, szerecsendiót, szegfűborsot és töltsük meg vele az almákat. Egy hőálló tálba öntsünk egy fél bögre almalevet és helyezzük bele az almákat. Előmelegített sütőben 180 fokon süssük kb. egy óráig, amíg az alma összeesik. Közben a narancsot keresztben vágjuk félbe és az egész szegfűszeget tűzdeljük a héjába. Az egyik citromot vágjuk félbe, a másikat vékonyan szeleteljük fel. Egy fazékba tegyük bele az előkészített narancsot, szeletelt citromot, fahéjrudakat, csillagánizst és a maradék almalevet. A félbevágott citromok levét facsarjuk bele. Közepes hőfokon forraljuk fel a keveréket, majd alacsony fokon egy órán át pároljuk. Adjuk hozzá a főtt almákat a levükkel együtt és tálalhatjuk is.

3. Fehér forró csokoládé

Mi lehetne ünnepibb hangulatú egy télies tájat idéző forró fehér csokinál? Ráadásul az elkészítése is nagyon egyszerű!

Hozzávalók 2 adaghoz: 2,5 bögre zsíros tej, fél bögre tejszín, ¾ bögre fehércsokoládé-pasztilla (vagy 1 tábla fehér csokoládé) + a díszítéshez, 1 csipet tiszta só, másfél teáskanál vaníliakivonat, mini pillecukor a díszítéshez.

Elkészítés: Közepesen alacsony hőfokon melegítsük össze a tejet és a tejszínt. Adjuk hozzá a csokoládépasztillát, kevergessük olvadásig, majd hintsük bele a sót és adjuk hozzá a vaníliát. Öntsük bögrébe, tetejét díszítsük pillecukorral és csokipasztillával vagy csokireszelékkel.

4. Cseresznyepuncs

Ez egy hideg ital, ami tökéletes vendégváró: egyaránt a gyerekek és felnőttek kedvence lesz!

Hozzávalók: 1 üveg koktélcseresznye, 3 lime, 1 narancs, 6 filter hibiszkusztea (más gyümölcstea is jó), 1 liter 100%-os narancslé, 1 üveg gyömbér ízű szénsavas üdítő (2 literes), fél liter meggyes szénsavas üdítő, fél deciliter Grenadine szirup.

Elkészítés: A lecsepegtetett cseresznyét és a vékonyan felszeletelt lime-ot és narancsot lefagyasztjuk legalább 2 órán át (legegyszerűbb módja ennek, ha egy sütőpapírra terítjük szét őket). Közben 4 csésze vizet forralunk egy lábasban, majd a tűzről levéve 5 percig áztatjuk benne a teafiltereket. A teát hagyjuk kihűlni, majd tegyük hűtőbe. Tálaláskor a teát, a koktélcseresznye levét és a narancslevet egy tálba tesszük és összekeverjük, majd mehet hozzá a Grenadine szirup, a szénsavas üdítők. Csak közvetlenül szervírozás előtt adjuk hozzá a fagyasztott gyümölcsöket.

5. Tojáslikőr

Igen, ez a szuper ital elkészíthető alkoholmentes változatban és bizton állíthatjuk, hogy legalább olyan finom, mint az alkoholos verzió!

Hozzávalók: 6 tojássárga, fél bögre cukor, 1 bögre tejszín, 2 bögre zsíros tej, 2 rúd fahéj, 3 szegfűszeg, fél teáskanál vaníliakivonat, fél teáskanál frissen őrölt szerecsendió + a díszítéshez, 1 csipet tiszta só, tejszínhab és őrölt fahéj a tetejére.

Elkészítés: A tojássárgát és a cukrot habverővel fehéredésig keverjük. A tejet, a tejszínt, a szerecsendiót, a fahéjat és a szegfűszeget tegyük fel főni egy lábasba, alacsony-közepes lángon. Várjuk meg, hogy elkezdjen gőzölni, de nem szabad forrnia. Adjunk egy nagy kanállal ebből a tejes keverékből a tojássárgához és gyorsan keverjük össze. Adjunk hozzá még egy nagy kanálnyit és megint keverjük meg. Addig ismételjük ezt, amíg a tejes keverék felét hozzá nem adjuk a tojásokhoz. Ezután távolítsuk el a fahéjrudakat és öntsük át az összekevert részt a tűzhelyen levő lábosba. Keverjük folyamatosan néhány percig, amíg egy kissé be nem sűrűsödik, majd vegyük le a tűzről és adjuk hozzá a vaníliát. Öntsük a kész tojáslikőrt egy kancsóba, fedjük le és tegyük a hűtőbe hűlni. Ha kedveljük a fahéjat, tegyük vissza a kivett rudat, hogy karakteresebb ízt adjon. Poharakba tálaljuk, díszíthetjük tejszínhabbal, szerecsendió- és/vagy fahéj-szórattal.

