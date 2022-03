A stevia - természetes és kalóriamentes édesítőszer

A stevia (sztívia) egy természetes édesítőszer, a növényt évszázadok óta ismerik és használják dél-amerikai őslakosok ételek édesítésére, gyógyításra, a köztudatban azonban csak néhány évtizede van jelen.

Az édesítőszert a jázminpakóca leveléből (Stevia rebaudiana Bertoni, a krizantémfélék családjába tartozik) állítják elő, amely Paraguayban és Brazíliában őshonos, de Magyarországon is termeszthető. Az édes ízért felelős összetevőt 1931-ben izolálta két kémikus Franciaországban. A kinyert finom kristályos fehér por a stevioside nevet kapta.

A sztíviaalapú édesítőszerek a növény leveleiből kivont szteviol-glikozidokat legalább 95%-os koncentrációban tartalmazzák. A tisztított sztívia kivonat már számos országban engedélyezett, többek között az USA-ban, Ausztráliában, Japánban, Kínában, Svájcban, és Új-Zélandon. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2010 áprilisában biztonságosnak ítélte, 2011 decembere óta pedig az EU teljes területén engedélyezett a nagy tisztaságú sztívialevél kivonat édesítésre történő alkalmazása.

A stevia 200-300-szor édesebb, mint a nádcukor. Az EFSA rendelete szerint a megengedhető napi beviteli (ADI) érték 4 mg/ttkg. A WHO (Egészségügyi Világszervezet), az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet) és az EFSA több száz állati és humán tanulmány és kutatás alapján egyöntetűen megállapították, hogy biztonságosan fogyasztható mindenki számára, így a felnőtteken kívül a kismamák, a gyermekek, az idősek és a cukorbetegek részére is ajánlható. A kutatók nem találtak semmilyen káros mellékhatást, nem okoz rákot, valamint allergiás tünetekről sem számoltak be. Nincs káros hatással a fogakra, és nem okoz változást a testtömegben. Egyes vizsgálatok szerint jótékony hatással van a magas vérnyomásra és az érelmeszesedésre is, bár ezen hatások még nem bizonyítottak egyértelműen.

Természetes édesítőszer, ugyanis a levélből történő kivonási és tisztítási folyamatok során a szteviol-glikozid molekulák sértetlenek maradnak. Kalóriamentes édesítőszer, nem rendelkezik tápértékkel, tehát plusz energia hozzáadása nélkül édesíti az ételeket és az italokat egyaránt. Nagy édesítőerejének köszönhetően sokkal kevesebb édesítőszert kell alkalmazni ugyanakkora édes íz eléréséhez, mint a cukor esetén.

Az emésztésünk során a bélrendszerben szteviolra bomlik, majd a vizelettel távozik szervezetünkből. Nem vált ki glikémiás reakciót, azaz nem okoz vércukorszint-emelkedést, nem növeli a szervezet inzulinszintjét sem, így a cukorbetegek diétájába kiválóan beilleszthető. Az energiaegyensúlyt sem befolyásolja, tehát testsúlycsökkentő életmódot folytató személyek és alacsony szénhidrátbevitelre szoruló betegek étrendjében is bátran lehet alkalmazni ezt az édesítőszert.

Megfelelő mindennapos használatra élelmiszerekben, italokban és asztali édesítőként egyaránt. Számos alakban elérhető, például kristály, tabletta és folyadék formában, emellett találkozhatunk laktóz tartalmú és laktózmentes sztevia alapú édesítőszerrel is. Hőálló tulajdonsággal rendelkezik, nem karamellizálódik, alkalmas sütésre és főzésre, mindeközben az íze nem változik. Az általános fogyasztási mennyiséget nagymértékben meghaladva keserű mellékíze lehet.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember