Hogyan lehet elcsendesedni az ünnepekre?

Az év végére feltornyosulhatnak a munkahelyi teendők, ezért kevés időnk marad az ünnepi készülődésre, ami tovább fokozza annak a lehetőségét, hogy ingerlékenyebbé válunk és kevésbé tudunk a lelki megnyugvásra koncentrálni a családunk körében. Pedig szólhatna arról is az ünnepi időszak, hogy elcsendesedünk, letesszük a terheket és a szeretteinkre figyelünk.

Hajtunk egész évben: kihívások, megfelelések, stressz, rohanás. A pozitív mentális állapot szintje a nőknél alacsonyabb, mint a férfiaknál (26,5% és 20,6%), ráadásul az egyedülálló idősek érzelmileg labilisabbak, mint a házasságban élő fiatalok – ez derül ki „A jóllét szintje a WHO-5-index alapján demográfiai ismérvek szerint“ – KSH elemzéséből. A pozitív érzelmi állapot alacsony szintje különösen gyakori az Észak-Magyarországon és a fővárosban élőknél, továbbá az alapfokú végzettségűek között és a legalacsonyabb jövedelműeknél.

Az ünnepek mindig kiemelt fontossággal bírnak: rítusok, hagyományok, szokások jellemzik, amelyek egyfajta origóként meghatározzák az események láncolatait. Ahogy ennek megnyugtató szerepe és funkciója kiemelt jelentőséggel bír, úgy ambivalens módon az ezzel járó negatív stressz, a teendők sokasága is felgyülemlik. Az ünnepek egyben arra is lehetőséget teremtenek, hogy a család távolabb élő tagjai találkozzanak egymással, ennek örömével és feszültségével együtt.

Stresszforrásként jelenhet meg a közösségi média hatása is, ahol láthatjuk mások gondtalan készülődését, ahol minden tökéletes vagy csak annak tűnhet, továbbá a kereskedelmi-szolgáltató szektor túlfűtött kínálatainak szemünk elé toluló áradata is zavart okozhat bennünk.

Döntés kérdése minden!

Megkímélhetjük magunkat és családunkat a felesleges stressztől, az aggodalomtól, erre pedig számos technikát alkalmazhatunk, azonban nagyfokú tudatosság szükséges hozzá – mondja a WEBBeteg.hu kérdésére Varga András családterapeuta.

Az adventi időszak a készülődés időszaka, mely nemcsak a fizikai készülődést jelenti, hanem azt is, hogy lelkiekben készülünk a békés, szeretetteljes emberi kapcsolódásainkra. Az adventi csokikalendáriumhoz hasonlóan készíthetünk családi kalendáriumot, ahol a kis ablakok egy-egy közös emléket vagy egy-egy közös teendőt rejtenek. Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy meghitt beszélgetések, közösen töltött percek teremtődjenek.

Sokat segíthet a szeretet kosara, amibe minden családtag egy-egy kérést, apró kedvességet vagy egy olyan visszajelzést fogalmaz meg a családtagok számára, amire az év során nem jutott idő vagy éppen átsiklottak felette a sűrű teendők miatt, esetleg nem mondták ki, mi bántja őket. Segíthet az is, ha a nukleáris család (családmag) ilyenkor kicsit bezár, befelé fordul: kevesebb vendéget fogad, kevesebb hírt olvasnak, kevesebbet nézik a tévét, ezzel kizárhatóak a külvilág problémái, és inkább áthelyezik a fókuszt egymásra.

A stresszt távol tartja, ha változtatunk mindennapi szokásainkon

Nem nagy dolgokra kell gondolni, csak olyanokra, amelyek nem igényelnek extra erőfeszítést: az amúgy is ingergazdag időszakban csökkentsük a képernyőidőt; iktassunk be napi fél óra mozgást, akár otthoni tornát, ha eddig nem tettük volna meg; csökkentsük a feladatokat azzal, hogy korlátot szabunk a rájuk szánt időnek.

Varga András azt is elmondta, hogy hihetetlen erőforrásként jelenhet meg egy különös technika: az üres percek módszere. Kezdetben legyen 15 perc naponta (aztán ez növelhető), amikor nem csinálunk semmit. Valóban megállunk, elcsendesedünk. Első olvasatra könnyűnek hangzik, de kivitelezni mégsem az.

Ne csináljunk semmit aktívan,

ne legyen nálunk telefon,

ne szóljon a tévé, a rádió, ami megzavarhatja a semmittevést, a magunkra figyelést.

Üljünk kényelmesen, lélegezzünk egyenletesen és fókuszáljunk arra, hogy a gondolataink is leálljanak, vagy ha ez nem megy, idézzünk fel egy kedves emléket, amelynek az érzelmi oldalára fókuszálunk. Ezt a technikát nevezhetjük meditálásnak is.

Mi az igazán fontos?

Fontos lehet, ha rangsorolunk: mi az, amihez ragaszkodunk ebben az időszakban, mi az, amit szükség szerint el tudunk engedni. Fontosabb lehet egy esti beszélgetés családi körben annál, minthogy felkerül-e az összes izzó a házra vagy három helyett csak kétféle sütemény készül el, meglesz-e az ablakpucolás vagy januárra halasztjuk.

Vannak családok, ahol nehezen megy az egymástól való kérés, kímélni akarják a másikat. Érdemes lehet átgondolni az arányokat, hogy ki mit tud bevállalni, ki miből tud többet vállalni azért, hogy a másiknak kevesebb teendője (pl. házimunka, bevásárlás, főzés) legyen és ezzel több idő jusson egymásra. Sőt, lehetünk előzékenyek is, kérdezzük meg, mit tudunk részben vagy egészben átvállalni a másiktól, hogy tehermentesítsük.

Az év vége egyben lehetőség is arra, hogy értékeljük az évünket és megtervezzük a következőt, amelyhez segíthet elmélyedni a 2012 óta ingyenesen elérhető YearCompass, amely gondolatindító kérdésekkel és gyakorlatokkal segít lezárni az előző évet és megtervezni az ideális következőt. A füzet kitöltése, átgondolása megnyugtató, lassú gondolkodást igényel. Ugyanakkor egyben eszközként is tekinthetünk rá: miből szeretnénk többet vagy kevesebbet, és milyen tervekkel tekintünk a jövő évi céljaink elérése felé.

Ne feledjük, hogy a gyermekek számára nem csupán az ajándék a fontos, hanem a meghittség, az együtt töltött idő, ami egyben felelősség is. Az a minta, ahogy a családban a szokások, hagyományok zajlanak, meghatározóak lesznek számára felnőttként, hiszen transzgenerációs hatásként minden átöröklődik – teszi hozzá a szakértő.

Megbetegíthet a stressz A munkával járó rendszeres és tartós stressz, a rendszertelen étkezés vagy éppen mozgáshiány mellett a munkakör jellege önmagában is károsíthatja egészségünket. Amennyiben nem hallgatunk testünk figyelmeztető jeleire, nem pihenünk eleget, nem nyugszunk meg, a tartós, krónikus stressz egy egész sor testi és lelki betegség kialakulásához vezethet: például fejfájás, szív- és érrendszeri betegségek, gyomor-bélrendszeri panaszok, depresszió.

Tippek

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró