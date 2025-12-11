Hogyan lehet elcsendesedni az ünnepekre?
Az év végére feltornyosulhatnak a munkahelyi teendők, ezért kevés időnk marad az ünnepi készülődésre, ami tovább fokozza annak a lehetőségét, hogy ingerlékenyebbé válunk és kevésbé tudunk a lelki megnyugvásra koncentrálni a családunk körében. Pedig szólhatna arról is az ünnepi időszak, hogy elcsendesedünk, letesszük a terheket és a szeretteinkre figyelünk.
Hajtunk egész évben: kihívások, megfelelések, stressz, rohanás. A pozitív mentális állapot szintje a nőknél alacsonyabb, mint a férfiaknál (26,5% és 20,6%), ráadásul az egyedülálló idősek érzelmileg labilisabbak, mint a házasságban élő fiatalok – ez derül ki „A jóllét szintje a WHO-5-index alapján demográfiai ismérvek szerint“ – KSH elemzéséből. A pozitív érzelmi állapot alacsony szintje különösen gyakori az Észak-Magyarországon és a fővárosban élőknél, továbbá az alapfokú végzettségűek között és a legalacsonyabb jövedelműeknél.
Az ünnepek mindig kiemelt fontossággal bírnak: rítusok, hagyományok, szokások jellemzik, amelyek egyfajta origóként meghatározzák az események láncolatait. Ahogy ennek megnyugtató szerepe és funkciója kiemelt jelentőséggel bír, úgy ambivalens módon az ezzel járó negatív stressz, a teendők sokasága is felgyülemlik. Az ünnepek egyben arra is lehetőséget teremtenek, hogy a család távolabb élő tagjai találkozzanak egymással, ennek örömével és feszültségével együtt.
Stresszforrásként jelenhet meg a közösségi média hatása is, ahol láthatjuk mások gondtalan készülődését, ahol minden tökéletes vagy csak annak tűnhet, továbbá a kereskedelmi-szolgáltató szektor túlfűtött kínálatainak szemünk elé toluló áradata is zavart okozhat bennünk.
Döntés kérdése minden!
Megkímélhetjük magunkat és családunkat a felesleges stressztől, az aggodalomtól, erre pedig számos technikát alkalmazhatunk, azonban nagyfokú tudatosság szükséges hozzá – mondja a WEBBeteg.hu kérdésére Varga András családterapeuta.
Az adventi időszak a készülődés időszaka, mely nemcsak a fizikai készülődést jelenti, hanem azt is, hogy lelkiekben készülünk a békés, szeretetteljes emberi kapcsolódásainkra. Az adventi csokikalendáriumhoz hasonlóan készíthetünk családi kalendáriumot, ahol a kis ablakok egy-egy közös emléket vagy egy-egy közös teendőt rejtenek. Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy meghitt beszélgetések, közösen töltött percek teremtődjenek.
Sokat segíthet a szeretet kosara, amibe minden családtag egy-egy kérést, apró kedvességet vagy egy olyan visszajelzést fogalmaz meg a családtagok számára, amire az év során nem jutott idő vagy éppen átsiklottak felette a sűrű teendők miatt, esetleg nem mondták ki, mi bántja őket. Segíthet az is, ha a nukleáris család (családmag) ilyenkor kicsit bezár, befelé fordul: kevesebb vendéget fogad, kevesebb hírt olvasnak, kevesebbet nézik a tévét, ezzel kizárhatóak a külvilág problémái, és inkább áthelyezik a fókuszt egymásra.
A stresszt távol tartja, ha változtatunk mindennapi szokásainkon
Nem nagy dolgokra kell gondolni, csak olyanokra, amelyek nem igényelnek extra erőfeszítést: az amúgy is ingergazdag időszakban csökkentsük a képernyőidőt; iktassunk be napi fél óra mozgást, akár otthoni tornát, ha eddig nem tettük volna meg; csökkentsük a feladatokat azzal, hogy korlátot szabunk a rájuk szánt időnek.
Varga András azt is elmondta, hogy hihetetlen erőforrásként jelenhet meg egy különös technika: az üres percek módszere. Kezdetben legyen 15 perc naponta (aztán ez növelhető), amikor nem csinálunk semmit. Valóban megállunk, elcsendesedünk. Első olvasatra könnyűnek hangzik, de kivitelezni mégsem az.
- Ne csináljunk semmit aktívan,
- ne legyen nálunk telefon,
- ne szóljon a tévé, a rádió, ami megzavarhatja a semmittevést, a magunkra figyelést.
Üljünk kényelmesen, lélegezzünk egyenletesen és fókuszáljunk arra, hogy a gondolataink is leálljanak, vagy ha ez nem megy, idézzünk fel egy kedves emléket, amelynek az érzelmi oldalára fókuszálunk. Ezt a technikát nevezhetjük meditálásnak is.
Mi az igazán fontos?
Fontos lehet, ha rangsorolunk: mi az, amihez ragaszkodunk ebben az időszakban, mi az, amit szükség szerint el tudunk engedni. Fontosabb lehet egy esti beszélgetés családi körben annál, minthogy felkerül-e az összes izzó a házra vagy három helyett csak kétféle sütemény készül el, meglesz-e az ablakpucolás vagy januárra halasztjuk.
Vannak családok, ahol nehezen megy az egymástól való kérés, kímélni akarják a másikat. Érdemes lehet átgondolni az arányokat, hogy ki mit tud bevállalni, ki miből tud többet vállalni azért, hogy a másiknak kevesebb teendője (pl. házimunka, bevásárlás, főzés) legyen és ezzel több idő jusson egymásra. Sőt, lehetünk előzékenyek is, kérdezzük meg, mit tudunk részben vagy egészben átvállalni a másiktól, hogy tehermentesítsük.
Az év vége egyben lehetőség is arra, hogy értékeljük az évünket és megtervezzük a következőt, amelyhez segíthet elmélyedni a 2012 óta ingyenesen elérhető YearCompass, amely gondolatindító kérdésekkel és gyakorlatokkal segít lezárni az előző évet és megtervezni az ideális következőt. A füzet kitöltése, átgondolása megnyugtató, lassú gondolkodást igényel. Ugyanakkor egyben eszközként is tekinthetünk rá: miből szeretnénk többet vagy kevesebbet, és milyen tervekkel tekintünk a jövő évi céljaink elérése felé.
Ne feledjük, hogy a gyermekek számára nem csupán az ajándék a fontos, hanem a meghittség, az együtt töltött idő, ami egyben felelősség is. Az a minta, ahogy a családban a szokások, hagyományok zajlanak, meghatározóak lesznek számára felnőttként, hiszen transzgenerációs hatásként minden átöröklődik – teszi hozzá a szakértő.
|Megbetegíthet a stressz
|
A munkával járó rendszeres és tartós stressz, a rendszertelen étkezés vagy éppen mozgáshiány mellett a munkakör jellege önmagában is károsíthatja egészségünket. Amennyiben nem hallgatunk testünk figyelmeztető jeleire, nem pihenünk eleget, nem nyugszunk meg, a tartós, krónikus stressz egy egész sor testi és lelki betegség kialakulásához vezethet: például fejfájás, szív- és érrendszeri betegségek, gyomor-bélrendszeri panaszok, depresszió.
Tippek
- Hasznos légzőgyakorlatok
- Relaxációval a szorongás és a stressz ellen
- Gyors stresszoldási technikák – Hogyan kezeljük hatékonyan a stresszt?
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Tóth András, újságíró