Ünnepi utazási tanácsok: Hogyan maradjunk egészségesek útközben?

Az ünnepi időszak tökéletes alkalmat kínál a hosszabb-rövidebb utazásokra. Sor kerülhet ilyenkor a ritkán látott rokonok meglátogatására, akár külföldön is. Szeretnénk néhány tippet adni ahhoz, hogy az utazás élmény legyen és az ünnep a pihenésről és a szeretetről szólhasson.

Felkészülés az utazásra

Bárhova tervez utazni, részletesen nézzen utána a szállásnak, a pénzügyeknek, a vízumnak (amennyiben ez is szükséges) és az időjárásnak. Az egészségügyi kockázatokkal is érdemes tisztában lenni, kiemelten igaz ez külföldre való utazáskor. A nagykövetségek honlapján részletes útmutatót talál, egyes országokban (például az Egyesült Államokban) ingyenes utazási szolgáltatások is léteznek, melyek nagyban megkönnyítik az Ön és itthon maradt hozzátartozóinak dolgát. A szükséges védőoltások beadásáról gondoskodjon idejében (legalább egy hónappal korábban). Előzetes háziorvosi látogatás, általános egészségügyi állapotfelmérés okvetlenül javasolt, főként, ha messzebbre utazik.

Hirdetés

Ajánlatos immunerősítő kúrát tartani, vitaminokat szedni az utazást megelőzően. Készletezzen be állandóan szedett gyógyszereiből, ezek külföldre vitelével kapcsolatban kérje orvosa tanácsát. Vigyen magával utazási gyógyszerkészletet (például fájdalomcsillapítót, hasfogót, kézfertőtlenítőt, szükség esetén rovarriasztót, naptejet).

Fontolja meg utasbiztosítás kötését, a szolgáltatók további hasznos információkkal láthatják el úticélját illetően.

Csomagjait érdemes névvel, címmel felcímkézni. Ügyeljen a repülőtársaság által előírt súly- és mérethatárokra, kézipoggyásza tartalmára.

Telefonján, bankkártyáján ne felejtse el ellenőrizni, aktiválni a külföldi használatot.

Amennyiben megbetegszik, utazását célravezető elhalasztani.

Valamennyi utazással kapcsolatos iratáról (személyigazolvány, útlevél stb.), dokumentumáról hagyjon másolatot otthon, vagy egy illetékes személynél. Mindig legyen Önnél azon személyek elérhetősége, akiket egy esetleges vészhelyzet esetén értesíteni lehet.

Az ünnepek, az utazás sokak számára stresszes lehet. Kezdje el útját idejében tervezni, írjon listát az elintézendő teendőkről és a csomagolnivalókról. Pakoljon el minden olyat, ami kényelmét szolgálja (például könyv, takaró, kedvenc nassolnivaló). Legyen forgatókönyv vészhelyzet esetére, tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket. Koncentráljon az utazás jó oldalára, de gondoljon a váratlan helyzetekre is (például késés vagy járattörlés). Könnyű fogásokat válasszon, igyon eleget és próbálja kerülni a stresszt. Ha szükségét érzi, többféle légzéstechnika, meditációs gyakorlat, illetve telefonos alkalmazás áll rendelkezésre.

Út közben

Amikor már úton van, mindenekelőtt figyeljen az utazók testi épségére: a biztonsági öv és a gyerekülés használatára. Külföldre menetel előtt tanulmányozza át a közlekedési szabályokat, ne megszokásból vezessen. Bizonyos időközönként álljon meg egy rövid pihenőre. Csoportos utazás közben legyen kéznél orvosi kártyája és az egészségügyi biztosító elérhetősége.

Az, aki lábdagadásra hajlamos, hosszabb repülőútja előtti héten elkezdhet vénaerősítő készítményt szedni. Az út alatt mozgassa át többször lábait, azokat lehetőleg ne keresztezze, tegyen rövid sétákat a folyosón és fogyasszon elegendő vizet.

A rendszeres kézmosás az út során is kulcsfontosságú. Amennyiben erre nincs lehetőség, használjon legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt, és kerülje a fokozottan szennyezett felületek érintését (például papírtörlővel nyúljon a kilincsekhez). Arcához, szeméhez, szájához lehetőleg ne érjen. Légúti tünetek esetén használjon szájmaszkot.

Elengedhetetlen a folyamatos hidratálás. Ezalatt főként vizet kell érteni, ugyanis az alkohol és a koffeines italok fokozzák a kiszáradást, amelyektől nemcsak fáradtabbnak érezheti magát, hanem a nyálkahártya-szárító hatásuk révén fogékonyabbá válhat a fertőzésekre is. A repülőkön kifejezetten száraz a levegő, ami tüsszentésre hajlamosíthat. Ügyeljen rá, hogy csak az ivóvíz jelzéssel ellátott helyeken igyon a csapból, vagy válasszon palackos vizet.

Útközben könnyű elcsábulni és össze-vissza enni. Válasszon szénhidrátban szegény, fehérjében gazdag ételeket, egyen többször kevesebbet. Bátran kóstolja a helyi finomságokat, de bízzon megérzésében: gyanús kinézetű helyen inkább ne fogyasszon semmit. A frissen készült, még meleg ételek, italok általában biztonságosnak tekinthetők. A zöldségeket, gyümölcsöket javasolt mosni és hámozni fogyasztás előtt.

A pihenés utazás közben is rendkívül fontos. Átlagosan napi 7–8 óra alvásra van szüksége egy felnőttnek ahhoz, hogy egészséges maradjon (léteznek persze egyéni eltérések). Azonban a több éjszakán keresztüli alvásmegvonás, kevesebb vagy rosszabb minőségű alvás növeli a megbetegedések (például meghűlés) valószínűségét, amellett, hogy a koncentrációt is nagymértékben rontja. Az időzónák közötti utazás mindenki szervezetét megterheli. Vigyünk magunkkal szemmaszkot, nyakpárnát, illetve füldugót a kényelmesebb pihenés érdekében.

Egzotikus országokba csomagoljon rovarriasztó termékeket, moszkítóhálót, és ne feledkezzen meg bőre fényvédelméről sem.

Ha megáll útközben, a vadállatokhoz, de még a háziállatokhoz se menjen közel.

Amennyiben felfrissülne egy vízparton, kizárólag biztonságos fürdőző helyet válasszon.

Összefoglalva

Megfelelő előkészületekkel, egy kis odafigyeléssel kellemessé varázsolhatja utazását. Fogadja el, hogy nem tud mindent kontrollálni. Teremtsen időt az apró örömöknek, a csendes pillanatoknak, az ünnepi hangolódásnak.

Meghitt ünnepeket kívánunk!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



Felhasznált irodalom: