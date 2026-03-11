A szájüregi daganatok okai, rizikófaktorai

Dr. Horváth Viktória
szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos - WEBBeteg
megjelent:

A szájüregi daganatok kialakulása több tényező (multifaktoriális) együttállásának eredménye. Nem egyetlen okról van szó, hanem egy évek alatt összeadódó hatásról, ami a szájnyálkahártya sejtjeiben genetikai károsodást okoz. Kialakulása genetikai hajlam és egy rizikófaktor együttes fennállása mellett lehetséges.

Melyek a szájüregi dagnatok rizikófaktorai?

1. Dohányzás

A dohányzás a legerősebb kockázati tényező, ami még mindig nagyon sok embert érint. Az elektronikus cigarettákról és hevítéses dohánytermékekről sem szabad azt gondolni, hogy ezek tumorképződés szempontjából nem károsak! Ugyanúgy ártalmas a:

  • Cigaretta
  • Szivar, pipa
  • Rágódohány, snüssz

A dohányfüst több száz rákkeltő anyagot tartalmaz, amelyek közvetlenül érintkeznek a szájnyálkahártyával. A dohányzás önmagában is jelentősen növeli a kockázatot nemcsak a szájüregi, hanem kb. az összes tumor szempontjából! Minél hosszabb ideig és minél többet dohányzik valaki, annál nagyobb a rizikó.

Ez is érdekelheti Dohányzás okozta szájüregi ártalmak

2. Alkohol

Az alkohol önmagában is kockázati tényező, de az igazi veszély a dohány + alkohol kombináció.

  • Az alkohol irritálja a nyálkahártyát, felmaródást okoz, amely csökkenti az ellenállóképességet.
  • Fokozza a rákkeltő anyagok felszívódását.

A két tényező együtt többszörösére emeli a daganat kialakulásának esélyét.

3. HPV-fertőzés

A human papillomavirus (HPV) bizonyos típusai – főleg a 16-os magas rizikójú törzs – szerepet játszanak a szájgarati daganatokban.

Fontos tudnivalók:

  • Inkább a garat (oropharynx) érintett
  • Gyakran fiatalabb, nem dohányzó betegeknél is előfordul
  • Szexuális úton terjed
  • Van ellene védőoltás, mindkét nemet érdemes beoltani

4. UV-sugárzás

Főleg az ajakrák esetében számít. Kialakulhat laphámrák és basalioma is.

Fontos tudnivalók:

  • Tartós napfényexpozíció jelenti a legnagyobb kockázatot
  • Szabadban dolgozók fokozott kockázatnak vannak kitéve
  • Javasolt fényvédő vagy kalap használata, de leginkább a magas UV-expozíció kerülése lenne a legjobb megelőzés

5. Krónikus irritáció

  • Éles fogszél
  • Rosszul illeszkedő fogpótlás
  • Hosszú ideig fennálló gyulladás

Önmagában ritkán okoz daganatot, de hozzájárulhat a kockázathoz.

3 hónapja nem gyógyuló sebbel azonnal forduljunk szájsebészetre, hogy szövettani mintát vegyenek belőle!

Ez is érdekelheti Forró italok és nyelőcsőrák - Mi az igazság?

6. Genetikai hajlam

Bizonyos genetikai eltérések növelhetik a hajlamot, de a legtöbb eset környezeti tényezőkhöz köthető.

7. Rossz táplálkozás

Az antioxidánsok hiánya csökkentheti a sejtek védekezőképességét.

Ez is érdekelheti A szájüregi rák kialakulásának kockázatát növelő és csökkentő élelmiszerek

8. Elhanyagolt szájhigiéné

Ez is érdekelheti Hogyan mossunk fogat? A fogmosás helyes technikája

9. Korábbi daganatos betegség

Annál, akinek már volt fej-nyaki daganata, nagyobb eséllyel alakul ki második primer tumor.

Tovább

Dr. Horváth Viktória, fogszakorvosForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Kiss Péter

Dr. Kiss Péter

Fogorvos

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Fogínygyulladás
Fogínygyulladás

Mi okozza? Hogyan kezelhető?
Szájsebészeti műtét
Szájsebészeti műtét

Mi a teendő a beavatkozás után?
Szájüregi égési sérülések
Szájüregi égési sérülések WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
A szájüregi daganatok korai tünetei
A szájüregi daganatok korai tünetei WEBBeteg - Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos
A szájüregi daganatok és tüneteik
A szájüregi daganatok és tüneteik Rákgyógyítás
Öt tünet, amely szájrákot jelezhet WEBBeteg - Ötvenentúl.hu
A foglepedék kialakulása és a szájüregi mikroorganizmusok
A foglepedék kialakulása és a szájüregi mikroorganizmusok WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
A szájüregből kiinduló daganatok Rákgyógyítás