A szájüregi daganatok okai, rizikófaktorai

A szájüregi daganatok kialakulása több tényező (multifaktoriális) együttállásának eredménye. Nem egyetlen okról van szó, hanem egy évek alatt összeadódó hatásról, ami a szájnyálkahártya sejtjeiben genetikai károsodást okoz. Kialakulása genetikai hajlam és egy rizikófaktor együttes fennállása mellett lehetséges.

Melyek a szájüregi dagnatok rizikófaktorai?

1. Dohányzás

A dohányzás a legerősebb kockázati tényező, ami még mindig nagyon sok embert érint. Az elektronikus cigarettákról és hevítéses dohánytermékekről sem szabad azt gondolni, hogy ezek tumorképződés szempontjából nem károsak! Ugyanúgy ártalmas a:

Cigaretta

Szivar, pipa

Rágódohány, snüssz

A dohányfüst több száz rákkeltő anyagot tartalmaz, amelyek közvetlenül érintkeznek a szájnyálkahártyával. A dohányzás önmagában is jelentősen növeli a kockázatot nemcsak a szájüregi, hanem kb. az összes tumor szempontjából! Minél hosszabb ideig és minél többet dohányzik valaki, annál nagyobb a rizikó.

2. Alkohol

Az alkohol önmagában is kockázati tényező, de az igazi veszély a dohány + alkohol kombináció.

Az alkohol irritálja a nyálkahártyát, felmaródást okoz, amely csökkenti az ellenállóképességet.

Fokozza a rákkeltő anyagok felszívódását.

A két tényező együtt többszörösére emeli a daganat kialakulásának esélyét.

3. HPV-fertőzés

A human papillomavirus (HPV) bizonyos típusai – főleg a 16-os magas rizikójú törzs – szerepet játszanak a szájgarati daganatokban.

Fontos tudnivalók:

Inkább a garat (oropharynx) érintett

Gyakran fiatalabb, nem dohányzó betegeknél is előfordul

Szexuális úton terjed

Van ellene védőoltás, mindkét nemet érdemes beoltani

4. UV-sugárzás

Főleg az ajakrák esetében számít. Kialakulhat laphámrák és basalioma is.

Fontos tudnivalók:

Tartós napfényexpozíció jelenti a legnagyobb kockázatot

Szabadban dolgozók fokozott kockázatnak vannak kitéve

Javasolt fényvédő vagy kalap használata, de leginkább a magas UV-expozíció kerülése lenne a legjobb megelőzés

5. Krónikus irritáció

Éles fogszél

Rosszul illeszkedő fogpótlás

Hosszú ideig fennálló gyulladás

Önmagában ritkán okoz daganatot, de hozzájárulhat a kockázathoz.

3 hónapja nem gyógyuló sebbel azonnal forduljunk szájsebészetre, hogy szövettani mintát vegyenek belőle!

6. Genetikai hajlam

Bizonyos genetikai eltérések növelhetik a hajlamot, de a legtöbb eset környezeti tényezőkhöz köthető.

7. Rossz táplálkozás

Az antioxidánsok hiánya csökkentheti a sejtek védekezőképességét.

8. Elhanyagolt szájhigiéné

9. Korábbi daganatos betegség

Annál, akinek már volt fej-nyaki daganata, nagyobb eséllyel alakul ki második primer tumor.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos