A szájüregi daganatok okai, rizikófaktorai
A szájüregi daganatok kialakulása több tényező (multifaktoriális) együttállásának eredménye. Nem egyetlen okról van szó, hanem egy évek alatt összeadódó hatásról, ami a szájnyálkahártya sejtjeiben genetikai károsodást okoz. Kialakulása genetikai hajlam és egy rizikófaktor együttes fennállása mellett lehetséges.
Melyek a szájüregi dagnatok rizikófaktorai?
1. Dohányzás
A dohányzás a legerősebb kockázati tényező, ami még mindig nagyon sok embert érint. Az elektronikus cigarettákról és hevítéses dohánytermékekről sem szabad azt gondolni, hogy ezek tumorképződés szempontjából nem károsak! Ugyanúgy ártalmas a:
- Cigaretta
- Szivar, pipa
- Rágódohány, snüssz
A dohányfüst több száz rákkeltő anyagot tartalmaz, amelyek közvetlenül érintkeznek a szájnyálkahártyával. A dohányzás önmagában is jelentősen növeli a kockázatot nemcsak a szájüregi, hanem kb. az összes tumor szempontjából! Minél hosszabb ideig és minél többet dohányzik valaki, annál nagyobb a rizikó.
Ez is érdekelheti Dohányzás okozta szájüregi ártalmak
2. Alkohol
Az alkohol önmagában is kockázati tényező, de az igazi veszély a dohány + alkohol kombináció.
- Az alkohol irritálja a nyálkahártyát, felmaródást okoz, amely csökkenti az ellenállóképességet.
- Fokozza a rákkeltő anyagok felszívódását.
A két tényező együtt többszörösére emeli a daganat kialakulásának esélyét.
3. HPV-fertőzés
A human papillomavirus (HPV) bizonyos típusai – főleg a 16-os magas rizikójú törzs – szerepet játszanak a szájgarati daganatokban.
Fontos tudnivalók:
- Inkább a garat (oropharynx) érintett
- Gyakran fiatalabb, nem dohányzó betegeknél is előfordul
- Szexuális úton terjed
- Van ellene védőoltás, mindkét nemet érdemes beoltani
4. UV-sugárzás
Főleg az ajakrák esetében számít. Kialakulhat laphámrák és basalioma is.
Fontos tudnivalók:
- Tartós napfényexpozíció jelenti a legnagyobb kockázatot
- Szabadban dolgozók fokozott kockázatnak vannak kitéve
- Javasolt fényvédő vagy kalap használata, de leginkább a magas UV-expozíció kerülése lenne a legjobb megelőzés
5. Krónikus irritáció
- Éles fogszél
- Rosszul illeszkedő fogpótlás
- Hosszú ideig fennálló gyulladás
Önmagában ritkán okoz daganatot, de hozzájárulhat a kockázathoz.
3 hónapja nem gyógyuló sebbel azonnal forduljunk szájsebészetre, hogy szövettani mintát vegyenek belőle!
Ez is érdekelheti Forró italok és nyelőcsőrák - Mi az igazság?
6. Genetikai hajlam
Bizonyos genetikai eltérések növelhetik a hajlamot, de a legtöbb eset környezeti tényezőkhöz köthető.
7. Rossz táplálkozás
- Vitaminhiány (különösen A-, C-, E-vitamin hiánya)
- Kevés zöldség-gyümölcs fogyasztása
Az antioxidánsok hiánya csökkentheti a sejtek védekezőképességét.
Ez is érdekelheti A szájüregi rák kialakulásának kockázatát növelő és csökkentő élelmiszerek
8. Elhanyagolt szájhigiéné
Ez is érdekelheti Hogyan mossunk fogat? A fogmosás helyes technikája
9. Korábbi daganatos betegség
Annál, akinek már volt fej-nyaki daganata, nagyobb eséllyel alakul ki második primer tumor.
Tovább
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos